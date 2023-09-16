Сказка вокруг нас: прогулка по Москве для детей 8-11 лет

Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки

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Сказка окружает нас везде. В архитектуре — это фантазийные элементы на фасадах. В литературе — загадочные сюжеты, в живописи — яркие картины с былинными персонажами. Прогуляется по Москве и убедимся, что попасть в сказку проще простого.

Вспомним русских богатырей и полководцев, увидим терем с садом, дом-яйцо, тайный зоопарк и фантастических зверей.
Сказка вокруг нас: прогулка по Москве для детей 8-11 лет
Сказка вокруг нас: прогулка по Москве для детей 8-11 лет
Сказка вокруг нас: прогулка по Москве для детей 8-11 лет
Сказка вокруг нас: прогулка по Москве для детей 8-11 лет
Сказка вокруг нас: прогулка по Москве для детей 8-11 лет
Сказка вокруг нас: прогулка по Москве для детей 8-11 лет
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пройдёмся по городу необычными сказочными тропами:

📕 Заглянем в небольшой переулок, где увидим монументы трём известным полководцам разных эпох — Невскому, Кутузову, Жукову. Вспомним славных русских богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алёшу Поповича, а ещё разгадаем заковыристые ребусы.
📕 Полюбуемся фасадами палат Волковых-Юсуповых. Место примечательно тем, что здесь в детстве жил Пушкин. Ребята узнают историю создания известного стихотворения «У лукоморья дуб зелёный» и отыщут на картине персонажей из Лукоморья.
📕 Возле музея А. Васнецова поговорим о братьях-художниках, сказочных картинах и разгадаем загадки. Какие? Конечно, на тему сказок.
📕 Отправимся к дому-яйцу. Вспомним с ребятами сказки, где упоминается яйцо. Ну и куда же без загадок?
📕 Дальше на нашем пути — птичий зоопарк. Пока будем рассматривать его крылатых питомцев, поговорим о Московском зоопарке, а потом решим увлекательные ребусы.
📕 Завершит наш маршрут дом со зверями на Чистопрудном бульваре. Ребята узнают историю здания и отыщут диковинных зверей на его фасаде.
📕 В конце юных участников экскурсии ждут небольшие подарки.

Организационные детали

  • Возьмите с собой за компанию друзей. Так будет веселее и интереснее.
  • На пешую прогулку не забудьте надеть удобную одежду и обувь
  • Детей на экскурсии обязательно должен сопровождать взрослый

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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