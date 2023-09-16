Сказка окружает нас везде. В архитектуре — это фантазийные элементы на фасадах. В литературе — загадочные сюжеты, в живописи — яркие картины с былинными персонажами. Прогуляется по Москве и убедимся, что попасть в сказку проще простого. Вспомним русских богатырей и полководцев, увидим терем с садом, дом-яйцо, тайный зоопарк и фантастических зверей.

Описание

Что вас ожидает

Пройдёмся по городу необычными сказочными тропами:

📕 Заглянем в небольшой переулок, где увидим монументы трём известным полководцам разных эпох — Невскому, Кутузову, Жукову. Вспомним славных русских богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алёшу Поповича, а ещё разгадаем заковыристые ребусы.

📕 Полюбуемся фасадами палат Волковых-Юсуповых. Место примечательно тем, что здесь в детстве жил Пушкин. Ребята узнают историю создания известного стихотворения «У лукоморья дуб зелёный» и отыщут на картине персонажей из Лукоморья.

📕 Возле музея А. Васнецова поговорим о братьях-художниках, сказочных картинах и разгадаем загадки. Какие? Конечно, на тему сказок.

📕 Отправимся к дому-яйцу. Вспомним с ребятами сказки, где упоминается яйцо. Ну и куда же без загадок?

📕 Дальше на нашем пути — птичий зоопарк. Пока будем рассматривать его крылатых питомцев, поговорим о Московском зоопарке, а потом решим увлекательные ребусы.

📕 Завершит наш маршрут дом со зверями на Чистопрудном бульваре. Ребята узнают историю здания и отыщут диковинных зверей на его фасаде.

📕 В конце юных участников экскурсии ждут небольшие подарки.

Организационные детали