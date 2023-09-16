Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки
Вспомним русских богатырей и полководцев, увидим терем с садом, дом-яйцо, тайный зоопарк и фантастических зверей.
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Описание
Что вас ожидает
Пройдёмся по городу необычными сказочными тропами:
📕 Заглянем в небольшой переулок, где увидим монументы трём известным полководцам разных эпох — Невскому, Кутузову, Жукову. Вспомним славных русских богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алёшу Поповича, а ещё разгадаем заковыристые ребусы.
📕 Полюбуемся фасадами палат Волковых-Юсуповых. Место примечательно тем, что здесь в детстве жил Пушкин. Ребята узнают историю создания известного стихотворения «У лукоморья дуб зелёный» и отыщут на картине персонажей из Лукоморья.
📕 Возле музея А. Васнецова поговорим о братьях-художниках, сказочных картинах и разгадаем загадки. Какие? Конечно, на тему сказок.
📕 Отправимся к дому-яйцу. Вспомним с ребятами сказки, где упоминается яйцо. Ну и куда же без загадок?
📕 Дальше на нашем пути — птичий зоопарк. Пока будем рассматривать его крылатых питомцев, поговорим о Московском зоопарке, а потом решим увлекательные ребусы.
📕 Завершит наш маршрут дом со зверями на Чистопрудном бульваре. Ребята узнают историю здания и отыщут диковинных зверей на его фасаде.
📕 В конце юных участников экскурсии ждут небольшие подарки.
Организационные детали
- Возьмите с собой за компанию друзей. Так будет веселее и интереснее.
- На пешую прогулку не забудьте надеть удобную одежду и обувь
- Детей на экскурсии обязательно должен сопровождать взрослый
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Красные ворота»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.