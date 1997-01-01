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Сказки Москвы новогодней с посещением канатной дороги

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Мы прогуляемся по набережным и проспектам Москвы, полюбуемся старинными храмами и потрясающими современными зданиями.

Окинем взглядом чудесную панораму новогодней Москвы с высоты смотровой площадки на Воробьевых горах ⛰️ и поймём — жизнь прекрасна, и впереди у каждого из нас ещё так много хорошего! А чудеса случаются, нужно только в это верить.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 360 ₽ за человека

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Сказки Москвы новогодней с посещением канатной дороги
Сказки Москвы новогодней с посещением канатной дороги

Что вы увидите

  • Собор Василия Блаженного
  • Дом на набережной
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы
  • Александровский сад
  • Москва-сити
  • Поклонная гора
  • Канатная дорога
  • Библиотека им. В. И. Ленина
  • Государственная Дума
  • Большой театр
За новогодним настроением по нарядной столице
Не секрет, что многие из нас начинают готовиться к Новому Году лишь 31 декабря, вынырнув, наконец, из стремительного водоворота неотложных дел по работе и дому. Фууууух, успели, — радостно вздыхаем мы, накладывая очередную порцию оливье на тарелку. Позвольте, а где же ваше новогоднее настроение? Ожидание чуда, волшебства, без которого невозможен Новый Год? Ведь, как известно, предвкушение праздника — больше, чем сам праздник. Создание новогоднего настроения — это наш профиль, а потому компания Мос-Тур с радостью приглашает вас на весёлую автобусную прогулку 👣 по нарядной столице. Вперёд, за праздничным настроением!

Из окошка комфортабельного автобуса вы увидите чудесные картины принарядившегося к празднику города:

  • Похорошевшие улицы и площади;
  • Парад новогодних ёлочек;
  • Переливающиеся разноцветьем огней московские здания и мосты.
Важная информация
Во время экскурсии 🧭 предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 Большой театр
Сказки Москвы новогодней с посещением канатной дороги
Сказки Москвы новогодней с посещением канатной дороги
Сказки Москвы новогодней с посещением канатной дороги
Сказки Москвы новогодней с посещением канатной дороги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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