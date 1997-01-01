За новогодним настроением по нарядной столице

Не секрет, что многие из нас начинают готовиться к Новому Году лишь 31 декабря, вынырнув, наконец, из стремительного водоворота неотложных дел по работе и дому. Фууууух, успели, — радостно вздыхаем мы, накладывая очередную порцию оливье на тарелку. Позвольте, а где же ваше новогоднее настроение? Ожидание чуда, волшебства, без которого невозможен Новый Год? Ведь, как известно, предвкушение праздника — больше, чем сам праздник. Создание новогоднего настроения — это наш профиль, а потому компания Мос-Тур с радостью приглашает вас на весёлую автобусную прогулку 👣 по нарядной столице. Вперёд, за праздничным настроением!

Из окошка комфортабельного автобуса вы увидите чудесные картины принарядившегося к празднику города:

Похорошевшие улицы и площади;

Парад новогодних ёлочек;

Переливающиеся разноцветьем огней московские здания и мосты.

Важная информация

Во время экскурсии 🧭 предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.