5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Сказочное Абрамцево

Прогулка по самой творческой и колоритной русской усадьбе

Галина
Задать вопрос
Галина – ваш гид
Экскурсия по Абрамцево – уникальная возможность увидеть русский усадебный уклад без прикрас, а также ощутить атмосферу вдохновения и творчества.

Я познакомлю вас с причудливой архитектурой усадьбы, её талантливыми постояльцами и богатой историей.

Мы пройдем по следам русских сказок и знаменитых картин Васнецова, Серова и Репина.

«Аленький цветочек», «Три богатыря», «Девочка с персиками», «Снегурочка» – сказки, повести, картины, оперы – вряд ли где-то еще на свете найдется место, ставшее родиной для стольких великих произведений!
От 4600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Сказочное Абрамцево
Сказочное Абрамцево

Что вас ожидает

След Абрамцево в искусстве

Мы своими глазами увидим Теремок-баню, избушку Бабы-Яги на курьих ножках, белоснежную церковь Спаса Нерукотворного и, конечно же, таинственные пейзажи, знакомые нам по иллюстрациям сказочных книг. Я расскажу, как создавались здесь второй том «Мертвых душ», картины «Девочка с персиками» и «Три богатыря», сказки «Царевна-лебедь» и «Аленушка», – и это далеко не всё! А также поговорим о том, как русские сказки переплетались с современным модерном в произведениях конца XIX века.

Колорит русской усадьбы

Нашему взору предстанут дворянские особняки, домики и парковые аллеи, которые будто сошли со страниц русских сказок. Поговорим о том, что вдохновило архитекторов на создание этих причудливых резных теремов. Вы узнаете о жизненном укладе русской усадьбы и отражении её быта в знакомых нам с детства произведениях. Я расскажу вам, как формировалась и бережно передавалась атмосфера Абрамцево со своими неписанными законами и традициями, байками и забавными историями.

Судьбы обитателей и знаменитых постояльцев

Вы узнаете множество любопытных историй из жизни хозяев и гостей усадьбы: о том, что даже взявшись за перо в 49 лет, можно стать великим русским писателем, что Римские рощи бывают не только в Италии, а «Таньонов нос» – это не только часть тела. Поговорим о владельцах Абрамцево – Аксакове и Мамонтове -, о влиянии усадьбы на творческую интеллигенцию, о судьбе имения после революции. А затем – покинем территорию усадьбы и прогуляемся по полям и лесной опушке в поисках абрамцевских пейзажей!

*

Организационные детали

*

Входные билеты в усадьбу (около 150 руб. за человека) оплачиваются отдельно.

Сказочное Абрамцево
Сказочное Абрамцево
Сказочное Абрамцево
Сказочное Абрамцево
Сказочное Абрамцево
Сказочное Абрамцево
Сказочное Абрамцево
Сказочное Абрамцево

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
Напишите мне

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2019
Отличная экскурсия, владение материалом и изложение
26 октября 2019
Галина очень понравилась. Приятная, комфортная в общении. Интересный рассказчик. С удовольствием рекомендую.
28 июля 2019
Незабываемая экскурсия, Галина - экскурсовод широчайшей эрудиции, хороший рассказчик, умеет формулировать проблемы неординарно, даёт богатый иллюстративный материал, получается целостная картина. Спасибо большое, нам очень понравилось.
6 января 2019
Всем участникам экскурсия очень понравилась: содержание, гид, природа и погода. Остались приятные воспоминания впечатления! Огромное спасибо Галине!
9 января 2018
Галина, большое спасибо за экскурсию и замечательный финал наших Новогодних каникул! Нам все понравилось, обязательно вернемся в Абрамцево летом. Галина интересный рассказчик, прекрасный экскурсовод и приятный собеседник! Не смотря на зимний день, три часа пролетели незаметно, мы погрузились в атмосферу усадьбы, творчества и созерцания природы и архитектуры.

Галина проводит ещё 17 экскурсий

ГУМ и советская модаГУМ и советская модаГУМ и советская мода
От 3000 за экскурсию
1.5 часа
10 отзывов
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
Московские байки и анекдотыМосковские байки и анекдотыМосковские байки и анекдоты
От 3500 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
От Ивана Калиты до наших дней — самая несерьезная прогулка
Говорят, шутки плохо путешествуют во времени и пространстве. И поэтому обычно нам непонятно, над чем смеются родители, а разгадать причину улыбок наших бабушек, порой, просто невозможно. Чтобы вы почувствовали себя «своими» в Москве, я расскажу вам о городских шутках и научу понимать их смысл. И, конечно, мы посмеемся на славу!
Москва наизнанку — экскурсия по МЦКМосква наизнанку — экскурсия по МЦКМосква наизнанку — экскурсия по МЦК
От 3500 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
История строительства окружной железной дороги и масштабное представление о Москве
Вы проедете по окружной железной дороге и узнаете об истории ее строительства, оригинальных инженерных решениях и досадных просчетах. Даже если вы каждый день проезжаете пару станций МЦК — вам стоит прокатиться по всему большому кругу, чтобы познакомиться с историей и предзназначением дороги, которая была задумана еще Николаем II. Вы увидите современную, порой неприглядную, но живую и вечно спешащую меняться Москву.
Арбатские любовные треугольникиАрбатские любовные треугольникиАрбатские любовные треугольники
От 3500 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Причудливые переплетения московских улиц и судеб
Сенсационные самоубийства, грандиозные скандалы, тайные страсти на фоне величавых особняков, в декорациях русского модерна и эклектики. Обо всем этом поговорим на экскурсии по арбатским переулкам. Приходите, будет интересно.
Городские легенды МосквыГородские легенды МосквыГородские легенды Москвы
От 4000 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Истории о призраках столицы – от средневекового Кремля до башен Москва-Сити
Если верить авторам сборников мистических историй, в Москве обитает около 30 призраков, которые привязаны к определенным местам или заметным историческим событиям. Большинство духов обитает в старинных особняках или культовых домах города: именно эти знаковые места станут целью нашей экскурсии. На прогулке вы услышите самые загадочные легенды Москвы и узнаете, как с течением веков менялось столичное общество, его призраки и мифы.
Коломенское: были и небыли самого красивого московского паркаКоломенское: были и небыли самого красивого московского паркаКоломенское: были и небыли самого красивого московского парка
От 4000 за экскурсию
2.5 часа
35 отзывов
Погружение в историю заповедника в неспешной прогулке
Коломенское — одно из самых загадочных и древнейших мест в Москве. А вместе с тем еще музей-заповедник под открытым небом. Это место помнит каменный век, финно-угоров, великих князей и, наконец русских царей, от зловещего Ивана Грозного до блистательной Екатерины II. После экскурсии история парка обретет для вас структуру и связность, и ваши будущие прогулки по Коломенскому станут более осознанными и ценными.
По Солянке и КотельникамПо Солянке и КотельникамПо Солянке и Котельникам
От 5000 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Познакомиться с историческим районом Москвы и побывать внутри сталинской высотки в квартире балерины
«В нашем доме будут жить наши люди», — сказал вождь народов, и в квартиры сталинской высотки на Котельнической набережной вселился цвет советской элиты. Этот дом и район Солянка помнят множество советских мифов и историй о своих жителях, которыми я с вами с радостью поделюсь, а высотка и по сей день хранит отпечаток былой роскоши.
Переделкино: легендарный поселок писателейПеределкино: легендарный поселок писателейПеределкино: легендарный поселок писателей
От 4800 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Прогулка по историко-культурному заповеднику
«— Скажите, Алексей Максимович, а как живут писатели за границей? — На дачах, Иосиф Виссарионович. — А у нас? — К сожалению, нет. — Надо это исправить. Составьте список самых лучших, человек пятьдесят...» Так началась история легендарного поселка. И теперь как нет Пушкина без Болдинской осени, так нет русской литературы ХХ века без Переделкино. И я приглашаю вас в литературно-историческое путешествие по этому удивительному дачному поселку!
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большемПоселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большемПоселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
От 3500 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Прогулка по «скрытым» улочкам Москвы
Уютная одноэтажная жизнь, когда времена года неспешно сменяют друг друга, заметая аллеи сугробами, усыпая их весенними цветами и осенними листьями, когда знаешь всех соседей в лицо и по имени, когда свои не только квадратные метры, но еще и маленькие садики с фруктовыми деревьями и клумбами... И если это не дальняя загородная дача, а домик в самом центре города. Такое бывает? При некотором стечении обстоятельств — да. И я покажу вам этот удивительный феномен на прогулке по малоизвестному уголку Москвы — поселку художников на Соколе.
Неизвестное ЦарицыноНеизвестное ЦарицыноНеизвестное Царицыно
От 4000 за экскурсию
2.5 часа
14 отзывов
Прогулка по тайным уголкам самого фотогеничного парка Москвы
Мы прогуляемся с вами по разным эпохам Царицыно, каждая из которых отразилась на современном облике усадьбы. Поговорим о псевдоготике и классицизме, курганах и идолах вятичей. Вы узнаете, как на территории одного парка уживается народный скалодром, поляна детей цветов, толкиенистские Мандос с мостом троллей и многое-многое другое.
Конфессии Москвы: тонкости верыКонфессии Москвы: тонкости верыКонфессии Москвы: тонкости веры
От 4000 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Зайти в столичные храмы разных религий, узнать, как они устроены и какие истории хранят
«В странах, где мирно соседствуют разные религии, их храмы не мешают друг другу...» — именно так живёт наша столица. Сколько раз вы проходили мимо Хоральной синагоги или армянской церкви, не задумываясь о том, что это за храм? Прогулка по Москве со мной станет порталом в мир конфессий города: что такое иудаизм, лютеранство, католицизм и православие, как идеи и символика религий отразились в московской архитектуре и как влияют на жизни верующих? Погрузившись в эту тему, вы откроете для себя целый пласт столичной и мировой культуры.
Как строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавра
От 6000 за экскурсию
2.5 часа
Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь. Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека. А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой МосквыДонской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой МосквыДонской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
От 3500 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
«Если хотите понять и почувствовать Москву, погуляйте по Старому Донскому кладбищу.» Борис Акунин
Прогулка по некрополю Донского монастыря — это путешествие по энциклопедии московского дворянства XIX столетия. Здесь похоронены светские львы и львицы, герои своего времени, ставшие прототипами известных нам с детства литературных персонажей — Татьяны Лариной, Чацкого, Евгения Онегина, графини из «Му-му», Пиковой дамы. Мы попытаемся разгадать тайны и символы старинных надгробий и склепов, заглянуть в этот мир и прикоснуться к тайнам и страстям минувшего века.
Оттепель: нескучная прогулка по парку ГорькогоОттепель: нескучная прогулка по парку ГорькогоОттепель: нескучная прогулка по парку Горького
От 3500 за экскурсию
2 часа
Погружение в эпоху советских надежд
Мы поговорим с вами о самом оптимистичном и ностальгическом периоде 20 века, названным Оттепелью, гуляя по одному из знаковых мест тех лет – парку имени Горького.
Москва — Тбилиси: о московских грузинах с любовьюМосква — Тбилиси: о московских грузинах с любовьюМосква — Тбилиси: о московских грузинах с любовью
От 3500 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Взглянуть на историю столицы под другим углом
Немецкая слобода, Армянские переулки, Украинский бульвар — Москву иногда называют большой деревней, лоскутным одеялом из представителей многих национальностей и религий. Однако хинкальную в столице найти гораздо проще, чем пельменную, при словах «наше кино» одной из первых на ум приходит фамилия Данелия, Старый Арбат до сих пор шутливо называют Военно-Грузинской дорогой, а самые страшные для нашей страны годы XX века связаны с фамилиями Джугашвили и Берия. На прогулке по историческому району Москвы вы узнаете много интересного и взглянете на город с новой стороны.
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитателиУнесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитателиУнесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
От 5000 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Знакомство с одним из самых красивых дворянских гнёзд на берегу Москвы-реки
Усадьба Архангельское, которую называют жемчужиной Подмосковья и русским Версалем, по счастливой случайности сохранилась до наших дней с минимальными изменениями. Вы увидите изящные усадебные постройки, регулярный парк и даже здание театра с декорациями итальянского художника Гонзаго. Мы поговорим о судьбах обитателей усадьбы и жизненном укладе российских дворянских семейств, чья жизнь бесповоротно изменилась после событий 1917 года.
Блистательная усадьба КусковоБлистательная усадьба КусковоБлистательная усадьба Кусково
От 4000 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Узнать тайны родового гнезда прославленной дворянской фамилии
Оказавшись в Кусково, вы совершите небольшое путешествие по Европе середины XVIII века, взглянув на усадьбу глазами русского аристократа. Роду дворян Шереметевых не откажешь во вкусе, и их обитель вобрала в себя всё лучшее в архитектуре и интерьере от нескольких эпох. Неспешная прогулка по анфиладам дворца и аллеям парка вместе со мной — прекрасная возможность познакомиться с ускользающим миром русской усадьбы, историей родового гнезда и судьбами его владельцев.

Экскурсии по паркам и усадьбам Москвы

В гостях у царя Алексея Михайловича в КоломенскомВ гостях у царя Алексея Михайловича в КоломенскомВ гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
5700 за экскурсию
2 часа
25 отзывов
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Хотите попасть в гости к царю Алексею Михайловичу Романову и его семье? Они приглашают вас и обещают встретить по-царски. Вы попадете на пир, заседание Боярской думы, узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню. А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки и головоломки, сориентироваться по плану и найти сундук. Будьте внимательны: любимый кот царя любит поиграть, и он постарается запутать вас!
В гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в ЗарядьеВ гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в ЗарядьеВ гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в Зарядье
2500 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Прогулка по седой московской улице и современному парку под увлекательные истории о Китай-городе
Каждая улица — это кладезь тайн и хроник. Мы не спеша прогуляемся по Варварке, и я расскажу историю о каждой любопытной постройке на нашем пути и вдохну жизнь в одну из старейших московских улиц: перед вами предстанут весёлые купцы, буйные пьяницы и простые горожане! А современное Зарядье погрузит в футуристичный мир со своими павильонами, стеклянными куполами и парящим над Москвой-рекой мостом.
Тайны ЗарядьяТайны ЗарядьяТайны Зарядья
3900 за экскурсию
1.5 часа
8 отзывов
Прогулка по старинному московскому району
Недавно открывшийся городской парк «Зарядье» принадлежит древнему району Москвы, уходящему корнями в средние века. На экскурсии я познакомлю вас с историями и легендами Варварки, Китай-города и Замоскворечья, расскажу об особенностях уклада жизни москвичей с 16 по 19 века и открою необычные панорамные виды на город. Прогулка начнется в «Подмосковье» 16 века, а закончится в самом центре Москвы, у стен Кремля.
Усадьба Коломенское в историях и легендахУсадьба Коломенское в историях и легендахУсадьба Коломенское в историях и легендах
5200 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Загадки самой мистической русской усадьбы
Музей-заповедник Коломенское – это уникальное место, где шедевры русского зодчества гармонично сочетаются с волшебным пейзажем, где современность бережно хранит древнюю историю, где остается очень много мистических вопросов, на которые наука пока не нашла ответы. Я предлагаю вам совершить путешествие во времени и насладиться одним из красивейших парков столицы!
Царские резиденции Коломенское и ЦарицыноЦарские резиденции Коломенское и ЦарицыноЦарские резиденции Коломенское и Царицыно
10500 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Познакомиться с историей легендарных московских парков
На прогулке по таинственному Коломенскому и величественному Царицыну вы познакомитесь с жизнью загородных резиденций русских царей, откроете историю старинных памятников и узнаете о необычных природных явлениях, благодаря которым оба парка давно стали одними из любимых мест отдыха москвичей.
Были и легенды ПеределкиноБыли и легенды ПеределкиноБыли и легенды Переделкино
3900 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Вы узнаете судьбу Переделкино от первого упоминания до наших дней, рассмотрите дома знаменитых жителей, посетите мемориальное кладбище и ощутите царящие здесь тишину, умиротворение и творческий дух.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река