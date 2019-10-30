5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

След Абрамцево в искусстве

Мы своими глазами увидим Теремок-баню, избушку Бабы-Яги на курьих ножках, белоснежную церковь Спаса Нерукотворного и, конечно же, таинственные пейзажи, знакомые нам по иллюстрациям сказочных книг. Я расскажу, как создавались здесь второй том «Мертвых душ», картины «Девочка с персиками» и «Три богатыря», сказки «Царевна-лебедь» и «Аленушка», – и это далеко не всё! А также поговорим о том, как русские сказки переплетались с современным модерном в произведениях конца XIX века.

Колорит русской усадьбы

Нашему взору предстанут дворянские особняки, домики и парковые аллеи, которые будто сошли со страниц русских сказок. Поговорим о том, что вдохновило архитекторов на создание этих причудливых резных теремов. Вы узнаете о жизненном укладе русской усадьбы и отражении её быта в знакомых нам с детства произведениях. Я расскажу вам, как формировалась и бережно передавалась атмосфера Абрамцево со своими неписанными законами и традициями, байками и забавными историями.

Судьбы обитателей и знаменитых постояльцев

Вы узнаете множество любопытных историй из жизни хозяев и гостей усадьбы: о том, что даже взявшись за перо в 49 лет, можно стать великим русским писателем, что Римские рощи бывают не только в Италии, а «Таньонов нос» – это не только часть тела. Поговорим о владельцах Абрамцево – Аксакове и Мамонтове -, о влиянии усадьбы на творческую интеллигенцию, о судьбе имения после революции. А затем – покинем территорию усадьбы и прогуляемся по полям и лесной опушке в поисках абрамцевских пейзажей!

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