Где, как не в ростовских монастырях, можно изучать историю страны нашей? Где слушать былины и легенды о Ростовском кремле, стены которого помнят будущих патриархов Филарета и Тихона, императоров Петра I и Николая II? Где, как не возле Успенского собора, можно ощутить себя в Руси изначальной? И откуда, как не с глади озера Неро, можно увидеть всё это вместе и замереть от восторга?