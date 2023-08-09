Изучение истории Ростова Великого и озера Неро на обзорной экскурсии на автобусе
Где, как не в ростовских монастырях, можно изучать историю страны нашей? Где слушать былины и легенды о Ростовском кремле, стены которого помнят будущих патриархов Филарета и Тихона, императоров Петра I и Николая II? Где, как не возле Успенского собора, можно ощутить себя в Руси изначальной? И откуда, как не с глади озера Неро, можно увидеть всё это вместе и замереть от восторга?
Ближайшие даты:
9
авг
авг
26
авг
авг
9
сен
сен
Что вас ожидает:
- Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь
- Музей-заповедник «Ростовский Кремль»
- Храмы Воскресения, Иоанна Богослова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите:
- Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь.
- Экскурсия по городу Ростову на проезде: средневековая планировка города, земляные валы XVII века, история города и горожан, полная легенд и баек.
- Музей-заповедник «Ростовский Кремль»: обзорная экскурсия «Архитектура Ростовского Кремля и Митрополичий сад». Переходы по стенам Кремля с видом на озеро Неро, интерьеры храмов Воскресения, Иоанна Богослова.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Экскурсионная прогулка на катере по озеру Неро (стоимость — 600 руб.)
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сбор группы и встреча с гидом у м. ВДНХЗавершение: Ближайшая станция метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Важная информация
- На основании 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Постановления Правительства РФ N 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» просим предоставить паспортные данные всех участников поездки (ФИО, дата рождения, серия номер паспорта)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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