«Сказы озера Неро»: Ростов Великий - озеро Неро

Изучение истории Ростова Великого и озера Неро на обзорной экскурсии на автобусе

Описание
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Ответы на вопросы
Где, как не в ростовских монастырях, можно изучать историю страны нашей? Где слушать былины и легенды о Ростовском кремле, стены которого помнят будущих патриархов Филарета и Тихона, императоров Петра I и Николая II? Где, как не возле Успенского собора, можно ощутить себя в Руси изначальной? И откуда, как не с глади озера Неро, можно увидеть всё это вместе и замереть от восторга?
«Сказы озера Неро»: Ростов Великий - озеро Неро
«Сказы озера Неро»: Ростов Великий - озеро Неро
«Сказы озера Неро»: Ростов Великий - озеро Неро
«Сказы озера Неро»: Ростов Великий - озеро Неро
«Сказы озера Неро»: Ростов Великий - озеро Неро
«Сказы озера Неро»: Ростов Великий - озеро Неро
«Сказы озера Неро»: Ростов Великий - озеро Неро
Ближайшие даты:
9
авг
26
авг
9
сен

Что вас ожидает:

  • Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь
  • Музей-заповедник «Ростовский Кремль»
  • Храмы Воскресения, Иоанна Богослова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вы увидите:

  • Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь.
  • Экскурсия по городу Ростову на проезде: средневековая планировка города, земляные валы XVII века, история города и горожан, полная легенд и баек.
  • Музей-заповедник «Ростовский Кремль»: обзорная экскурсия «Архитектура Ростовского Кремля и Митрополичий сад». Переходы по стенам Кремля с видом на озеро Неро, интерьеры храмов Воскресения, Иоанна Богослова.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • Экскурсионная прогулка на катере по озеру Неро (стоимость — 600 руб.)
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор группы и встреча с гидом у м. ВДНХ
Завершение: Ближайшая станция метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
  • На основании 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Постановления Правительства РФ N 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» просим предоставить паспортные данные всех участников поездки (ФИО, дата рождения, серия номер паспорта)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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