Почему прогулка 👣 сладкая? Мы погуляем по территории Красного Октября. Вместе поедим конфеты, которые пережили революцию, Великую отечественную войну, рассвет и распад СССР, лихие 90-е и продаются по сей день! Почему прогулка обзорная? Основная часть маршрута проходит по Болотному острову. В стороне от толп туристов. С набережных этого острова мы увидим знаковые места города с непривычного ракурса: Храм Христа Спасителя, Кремль, Собор Василия Блаженного, парк 🌳 Зарядье с его "языком", сталинские высотки. Гости смогут сделать небанальные фотографии 📸 этих уникальных достопримечательностей 🏛️, знаковых для Москвы.
Экскурсия индивидуальная, поэтому время и дату выбирают гости!
Что входит
Угощаю конфетами
когда рассказываю про Красный октябрь
в конце прогулки дарю свои авторские открытки ручной работы
предлагаю авторский путеводитель по ВДНХ для самостоятельной прогулки (файл на электронную почту)
бесплатные прогулочные маршруты для самостоятельного знакомства с городом.
Что не входит
Нам будут встречаться кафе
где можно взять чай-кофе с собой и легкий перекус. На маршруте есть фирменный магазин шоколадной фабрики
где можно приобрести не только конфеты
но и другую сувенирную продукцию.
Начало
🚩 Крымский Вал, вл10а
Место завершения
🏁 Раушская Набережная, 10 ст3
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.