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Сладкая обзорная прогулка по Москве

Елена Г.
Елена Г. – Гид из Москвы
Сладкая обзорная прогулка по Москве
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 800 ₽ за экскурсию

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Сладкая обзорная прогулка по Москве
Сладкая обзорная прогулка по Москве

Что вы увидите

  • парк Музеон
  • памятник Петру I
  • Красный октябрь
  • Храм Христа Спасителя
  • Болотная площадь
  • южная стена Кремля
  • Собор Василия Блаженного
  • парк Зарядье
  • высотка на Кательнической набережной
Почему прогулка 👣 сладкая? Мы погуляем по территории Красного Октября. Вместе поедим конфеты, которые пережили революцию, Великую отечественную войну, рассвет и распад СССР, лихие 90-е и продаются по сей день! Почему прогулка обзорная? Основная часть маршрута проходит по Болотному острову. В стороне от толп туристов. С набережных этого острова мы увидим знаковые места города с непривычного ракурса: Храм Христа Спасителя, Кремль, Собор Василия Блаженного, парк 🌳 Зарядье с его "языком", сталинские высотки. Гости смогут сделать небанальные фотографии 📸 этих уникальных достопримечательностей 🏛️, знаковых для Москвы.
Экскурсия индивидуальная, поэтому время и дату выбирают гости!
Что входит
  • Угощаю конфетами
  • когда рассказываю про Красный октябрь
  • в конце прогулки дарю свои авторские открытки ручной работы
  • предлагаю авторский путеводитель по ВДНХ для самостоятельной прогулки (файл на электронную почту)
  • бесплатные прогулочные маршруты для самостоятельного знакомства с городом.
Что не входит
  • Нам будут встречаться кафе
  • где можно взять чай-кофе с собой и легкий перекус. На маршруте есть фирменный магазин шоколадной фабрики
  • где можно приобрести не только конфеты
  • но и другую сувенирную продукцию.
Начало
🚩 Крымский Вал, вл10а
Место завершения
🏁 Раушская Набережная, 10 ст3
Сладкая обзорная прогулка по Москве
Сладкая обзорная прогулка по Москве
Сладкая обзорная прогулка по Москве
Сладкая обзорная прогулка по Москве
Сладкая обзорная прогулка по Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Г.
Елена Г.
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