Почему прогулка 👣 сладкая? Мы погуляем по территории Красного Октября. Вместе поедим конфеты, которые пережили революцию, Великую отечественную войну, рассвет и распад СССР, лихие 90-е и продаются по сей день! Почему прогулка обзорная? Основная часть маршрута проходит по Болотному острову. В стороне от толп туристов. С набережных этого острова мы увидим знаковые места города с непривычного ракурса: Храм Христа Спасителя, Кремль, Собор Василия Блаженного, парк 🌳 Зарядье с его "языком", сталинские высотки. Гости смогут сделать небанальные фотографии 📸 этих уникальных достопримечательностей 🏛️, знаковых для Москвы.

Экскурсия индивидуальная, поэтому время и дату выбирают гости!