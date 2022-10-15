Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Кремль был и остается политическим центром и поэтому доступ ко многим загадкам Кремля ограничен из соображений безопасности. Широкой публике доступны лишь малая часть сведений. Профессиональные историки и археологи безусловно знают больше, но не всей информацией могут делиться.
В частности, вы узнаете:
Как появились тайные подземные ходы под Кремлем и для чего они предназначались?
Что ищут известные археологи в подземельях Кремля уже несколько столетий?
Когда возник первый московский водопровод и чем он был опасен?
Что находится глубже Московского метро?
Где спрятали икону Спаса Смоленского на Спасской башне в советское время?
Как Екатерина II решила перестроить Кремль?
Какие тайны хранят кремлевские башни?
Где появились первые механические часы в России и чем они отличались от западных?
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Моховая улица, 6с2, Москва
Завершение: Красная площадь, 7, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.