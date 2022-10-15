Что вас ожидает:

Кремль был и остается политическим центром и поэтому доступ ко многим загадкам Кремля ограничен из соображений безопасности. Широкой публике доступны лишь малая часть сведений. Профессиональные историки и археологи безусловно знают больше, но не всей информацией могут делиться.

В частности, вы узнаете:

Как появились тайные подземные ходы под Кремлем и для чего они предназначались?

Что ищут известные археологи в подземельях Кремля уже несколько столетий?

Когда возник первый московский водопровод и чем он был опасен?

Что находится глубже Московского метро?

Где спрятали икону Спаса Смоленского на Спасской башне в советское время?

Как Екатерина II решила перестроить Кремль?

Какие тайны хранят кремлевские башни?

Где появились первые механические часы в России и чем они отличались от западных?

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.