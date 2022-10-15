Следы исчезнувшего Кремля: подземный город, первый водопровод, клады, утерянная библиотека, «странные русские часы» и другие загадки

Кремль при всей свое популярности

Кремль при всей свое популярности и, казалось бы, изученности, в действительности, является самой малоизвестной частью столицы. И тому есть логичное объяснение.
Следы исчезнувшего Кремля: подземный город, первый водопровод, клады, утерянная библиотека, «странные русские часы» и другие загадки
Следы исчезнувшего Кремля: подземный город, первый водопровод, клады, утерянная библиотека, «странные русские часы» и другие загадки
Следы исчезнувшего Кремля: подземный город, первый водопровод, клады, утерянная библиотека, «странные русские часы» и другие загадки
Следы исчезнувшего Кремля: подземный город, первый водопровод, клады, утерянная библиотека, «странные русские часы» и другие загадки
Следы исчезнувшего Кремля: подземный город, первый водопровод, клады, утерянная библиотека, «странные русские часы» и другие загадки
Следы исчезнувшего Кремля: подземный город, первый водопровод, клады, утерянная библиотека, «странные русские часы» и другие загадки

Что вас ожидает 🤩

  • 20 башен Московского Кремля
  • Колокольня Ивана Великого
  • Архангельский собор
  • Грановитая палата
  • Большой Кремлёвский дворец
  • Теремной дворец
  • Оружейная палата
  • Александровский сад
  • Государственный Кремлёвский дворец
  • Арсенал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Кремль был и остается политическим центром и поэтому доступ ко многим загадкам Кремля ограничен из соображений безопасности. Широкой публике доступны лишь малая часть сведений. Профессиональные историки и археологи безусловно знают больше, но не всей информацией могут делиться.

В частности, вы узнаете:

  • Как появились тайные подземные ходы под Кремлем и для чего они предназначались?
  • Что ищут известные археологи в подземельях Кремля уже несколько столетий?
  • Когда возник первый московский водопровод и чем он был опасен?
  • Что находится глубже Московского метро?
  • Где спрятали икону Спаса Смоленского на Спасской башне в советское время?
  • Как Екатерина II решила перестроить Кремль?
  • Какие тайны хранят кремлевские башни?
  • Где появились первые механические часы в России и чем они отличались от западных?

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Моховая улица, 6с2, Москва
Завершение: Красная площадь, 7, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶ПешеходныеКремль🗽Популярные местаАрхангельский собор🙏РелигиозныеЭкскурсии по соборам КремляПодземные

Похожие туры в Москве

Тула - город мастеров
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Кругозор
Кругозор
4.5
4 отзыва
Тула - город мастеров
Тула - город-герой, город умельцев и мастеров, прославленный на всю страну
Сбор в 07:15. ст. метро «Каширская»
15 окт
5 ноя
2 950 за 1 человека
Тайны Москвы: загадки подземного Кремля и мистические пророчества
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
8 отзывов
Тайны Москвы: загадки подземного Кремля и мистические пророчества
Тематическая групповая прогулка по центру столицу
в районе метро Библиотека им Ленина
8 окт
15 окт
22 окт
29 окт
700 за 1 человека
Вокруг света за 2 часа в Москве
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Кристина
Кристина
5
1 отзыв
Вокруг света за 2 часа в Москве
Отправиться в другие страны, не покидая столицу, на авторской экскурсии в районе Чистых прудов
в районе метро Чистые пруды
8 окт
9 окт
12 окт
15 окт
от 5 500 за всё до 7 чел.
Вокруг Кремля
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.5
16 отзывов
Вокруг Кремля
Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
у метро Площадь Революции или Театральная
8 окт
13 окт
14 окт
15 окт
600 за 1 человека
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4
2 отзыва
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Я приглашаю вас на экскурсию-квест по истории и тайнам Московского Кремля
Встречаемся у памятника маршалу Жукову
7 000 за всё до 6 чел.
По следам «Большого террора»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Легенды
Легенды
Нет отзывов
По следам «Большого террора»
Мы отправимся в путешествие по страшным страницам истории страны
станция метро «Кузнецкий мост»
4 900 за всё до 20 чел.
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.9
19 отзывов
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Почему этот район называется Китай-город
памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Сегодня
Завтра
8 окт
9 окт
от 7 285 за всё до 5 чел.
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
Дмитров - один из древнейших городов, основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким
улица Московская, 3
890 за 1 человека
По следам московских привидений
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Незабываемая
Незабываемая
3.5
50 отзывов
По следам московских привидений
Москва - город с богатой историей
СТ.М. Маяковская, ступеньки театра сатиры
8 окт
9 окт
15 окт
16 окт
700 за 1 человека
От Кремля до Китай-города
1 час
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Любимый
Любимый
5
15 отзывов
От Кремля до Китай-города
Вас ждет классическая обзорная прогулка по столице России и ее истории
Манежная пл. , Москва
Сегодня
13 окт
20 окт
27 окт
700 за 1 человека
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алена
Алена
5
1 отзыв
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
Отправиться на поиск первой печатной книги, небоскреба и асфальта и найти огород у стен Кремля
у станции метро Лубянка
Завтра
10 окт
11 окт
12 окт
70005 600 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Полина
Полина
Нет отзывов
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны
в районе м. Лубянка
8 окт
9 окт
10 окт
11 окт
60005 400 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ