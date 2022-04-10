Слов кружева, вино и розы

О питейной культуре России, цветочной индустрии и знаменитых парфюмерах на легкой прогулке по центру

Индивидуальная
На нарядных улочках столицы вы погрузитесь в хмельную атмосферу Старой Москвы.

Познакомитесь с историей и именами известных производителей и торговцев спиртными напитками.

Выясните, на какие уловки приходилось идти бизнесменам в 19 веке, чтобы об их продукции узнали все.

А также услышите о театрально-буфетных традициях, роли «языка цветов» в прошлом и рынке парфюмерии.
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Слов кружева, вино и розы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Хмельная культура Москвы

  • У бывшего пивного бара «Яма», очень популярного в 70-80-х годах, я напомню знаменитую сцену из фильма «Берегись автомобиля» и расскажу об истории сухого закона в России и СССР по воспоминаниям москвичей.
  • Возле домов виноторговцев Леве и Депре вы узнаете о появлении виноградных вин в России.
  • Поговорим о всевозможных чудачествах, кутежах и пьяных выходках московских купцов, вошедших в историю знаменитого ресторана Яръ. За деньги здесь могли измазать официанту лицо горчицей, разбить зеркало или поудить рыбу в рояле.
  • Также вы познакомитесь с историей русского шампанского, празднований Нового года и забавными случаями на торжествах в Метрополе.
  • А на площади Революции я расскажу об истории трактиров Охотного ряда и популярном напитке «лампопо».

Цветочные истории Москвы

В Столешниковом переулке вы узнаете о бывшем месте активной торговли цветами, цветочных играх и традициях 19-20 веков. Также вас ждут истории о происхождении мимозы как символа 8 марта, 40 тысячах ландышей, выращенных однажды в январе, и мечте всех цветочниц Москвы. Вы услышите об именитом цветоводе Ноеве у особняка на Петровке. А на Театральной площади — об интересных фактах, связанных с дарением цветов артистам и заодно о культуре посещения буфетов.

Мир парфюма

В бывшем пассаже Солодовникова поговорим о торговле духами, о том, как завоевали рынок парфюмерии французские предприниматели, и удивительном маркетинговом решении Брокара, рекламировавшего духи на московской выставке.

Организационные детали

  • Начало экскурсии на Тверской площади, окончание на площади Революции
  • В зависимости от настроя и желания участников экскурсию можно дополнить посещением местных баров
  • Экскурсия пешая, маршрут довольно короткий, не утомительный, но идти с маленькими детьми не рекомендую

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Тверской площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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