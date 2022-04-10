В Столешниковом переулке вы узнаете о бывшем месте активной торговли цветами, цветочных играх и традициях 19-20 веков. Также вас ждут истории о происхождении мимозы как символа 8 марта, 40 тысячах ландышей, выращенных однажды в январе, и мечте всех цветочниц Москвы. Вы услышите об именитом цветоводе Ноеве у особняка на Петровке. А на Театральной площади — об интересных фактах, связанных с дарением цветов артистам и заодно о культуре посещения буфетов.
В бывшем пассаже Солодовникова поговорим о торговле духами, о том, как завоевали рынок парфюмерии французские предприниматели, и удивительном маркетинговом решении Брокара, рекламировавшего духи на московской выставке.