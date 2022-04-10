Что вас ожидает

Хмельная культура Москвы

У бывшего пивного бара «Яма», очень популярного в 70-80-х годах, я напомню знаменитую сцену из фильма «Берегись автомобиля» и расскажу об истории сухого закона в России и СССР по воспоминаниям москвичей.

по воспоминаниям москвичей. Возле домов виноторговцев Леве и Депре вы узнаете о появлении виноградных вин в России.

Поговорим о всевозможных чудачествах, кутежах и пьяных выходках московских купцов, вошедших в историю знаменитого ресторана Яръ. За деньги здесь могли измазать официанту лицо горчицей, разбить зеркало или поудить рыбу в рояле.

Также вы познакомитесь с историей русского шампанского, празднований Нового года и забавными случаями на торжествах в Метрополе.

А на площади Революции я расскажу об истории трактиров Охотного ряда и популярном напитке «лампопо».

Цветочные истории Москвы

В Столешниковом переулке вы узнаете о бывшем месте активной торговли цветами, цветочных играх и традициях 19-20 веков. Также вас ждут истории о происхождении мимозы как символа 8 марта, 40 тысячах ландышей, выращенных однажды в январе, и мечте всех цветочниц Москвы. Вы услышите об именитом цветоводе Ноеве у особняка на Петровке. А на Театральной площади — об интересных фактах, связанных с дарением цветов артистам и заодно о культуре посещения буфетов.

Мир парфюма

В бывшем пассаже Солодовникова поговорим о торговле духами, о том, как завоевали рынок парфюмерии французские предприниматели, и удивительном маркетинговом решении Брокара, рекламировавшего духи на московской выставке.

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