Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба — башни «Федерация» — незабываемое, завораживающее зрелище.

С высотной смотровой площадки Москва открывается во всем своем великолепии. Оцените её красоту с 89-го этажа башни «Федерация»

Москва-Сити. Это официально зарегистрированный рекорд

России.

Башня «Федерация» расположена в центре города, в 4 км от Кремля. Отсюда можно увидеть всю Москву на 360 градусов вокруг, с самого лучшего ракурса. Идея смотровой площадки была заложена еще на этапе проектирования башни, лучший обзор изначально планировался как обязательное условие проекта.

Здание небоскреба сконструировано так, что выдержит столкновение с самолетом, при этом не разрушится и не упадет. Площадка доступна для посещения лицами с ограниченными возможностями.

Развлечение для всей семьи и современные технологии

Современные развлекательные зоны, некоторые из которых абсолютно уникальны и не имеют аналогов в мире. Например, фабрика мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности. Также впервые на такой высоте будет демонстрироваться световое проекционное шоу.

В рамках посещения выставки вы своими глазами увидите производство мороженого-пломбир и сможете попробовать неограниченное (в разумных пределах) количество свежайшего мороженого в вафельном стаканчике.

Время пребывания на площадке не ограничено в пределах режима работы площадки (с 10 утра и до полуночи)

Если вас 10 и более человек, то мы бесплатно проведем для вас индивидуальную экскурсию ⛳ по нашей площадке.

Сборные экскурсии 🧭 по площадке

Отличная транспортная доступность

Башня “Федерация” находится в шаговой доступности от 3 станций метро 🚇 и от МЦК. Рядом есть автобусная остановка и причал. Для автомобилистов предусмотрена большая подземная парковка в торговом центре «Афимолл Сити».