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Смотровая площадка башни Федерация Москва-Сити (утро)

4.5
51 отзыв
PANORAMA360
PANORAMA360 – Гид из Москвы
Вы осмотрите столицу с самой высокой смотровой площадке в России, с высоты 89-го этажа башни «Федерация» комплекса Москва-Сити.

Погрузитесь в мир виртуальной реальности во время интерактивной экскурсии 🧭 по Москве.

Посетите самую высокую в мире фабрику мороженого и продегустируете пломбир.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🏙С городских высот

  • 900 ₽ за человека

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Смотровая площадка башни Федерация Москва-Сити (утро)
Смотровая площадка башни Федерация Москва-Сити (утро)

Что вы увидите

  • Панорамный вид на всю Москву
  • Башня «Федерация»
Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба — башни «Федерация» — незабываемое, завораживающее зрелище.
С высотной смотровой площадки Москва открывается во всем своем великолепии. Оцените её красоту с 89-го этажа башни «Федерация»
Москва-Сити. Это официально зарегистрированный рекорд
России.
Башня «Федерация» расположена в центре города, в 4 км от Кремля. Отсюда можно увидеть всю Москву на 360 градусов вокруг, с самого лучшего ракурса. Идея смотровой площадки была заложена еще на этапе проектирования башни, лучший обзор изначально планировался как обязательное условие проекта.
Здание небоскреба сконструировано так, что выдержит столкновение с самолетом, при этом не разрушится и не упадет. Площадка доступна для посещения лицами с ограниченными возможностями.
Развлечение для всей семьи и современные технологии
Современные развлекательные зоны, некоторые из которых абсолютно уникальны и не имеют аналогов в мире. Например, фабрика мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности. Также впервые на такой высоте будет демонстрироваться световое проекционное шоу.
В рамках посещения выставки вы своими глазами увидите производство мороженого-пломбир и сможете попробовать неограниченное (в разумных пределах) количество свежайшего мороженого в вафельном стаканчике.
Время пребывания на площадке не ограничено в пределах режима работы площадки (с 10 утра и до полуночи)
Если вас 10 и более человек, то мы бесплатно проведем для вас индивидуальную экскурсию ⛳ по нашей площадке.
Сборные экскурсии 🧭 по площадке
Отличная транспортная доступность
Башня “Федерация” находится в шаговой доступности от 3 станций метро 🚇 и от МЦК. Рядом есть автобусная остановка и причал. Для автомобилистов предусмотрена большая подземная парковка в торговом центре «Афимолл Сити».
Что входит
  • Неограниченное время пребывания на смотровой площадке (режим работы 10:00-23:00)
  • Посещение самой высокой в мире фабрики мороженого «Чистая линия» + дегустация мороженого (безлимитно!)
  • Посещение проекционного шоу в кинотеатре 3D без очков (3 минутный фильм о истории Москвы)
  • Ваше распечатанное фото студийного качества, в формате 10*15 см (технология хромакей)
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Интерактивный гид на планшете (300 рублей)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Встреча в отеле
Начало
🚩 Афимолл Сити, Пресненская наб., 2, 2-й этаж
Место завершения
🏁 Башня Федерация Москва-Сити
Смотровая площадка башни Федерация Москва-Сити (утро)
Смотровая площадка башни Федерация Москва-Сити (утро)
Смотровая площадка башни Федерация Москва-Сити (утро)
Смотровая площадка башни Федерация Москва-Сити (утро)

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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PANORAMA360
PANORAMA360
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51 отзыв оставили туристы

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