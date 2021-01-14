Что вы можете увидеть 🤩

Москва на 360 градусов

Со смотровой площадки сталинской высотки открывается один из самых живописных видов Москвы. Перед вами во всей красе предстанут остальные высотные дома сталинского периода: здания МГУ и МИДа, жилые дома на Котельнической набережной и Кудринской площади, гостиница «Ленинградская» и административно-жилое здание на площади Красных ворот. В круговой панораме прекрасно видны купола храма Христа Спасителя, Москва-река, столичные мосты и зеркальные здания «Москва-сити».

В любую погоду

Находиться на смотровой площадке комфортно в любую погоду, ведь находится она на территории ресторана итальянской кухни «Buono». Здесь тепло и уютно, а от непогоды гостей защищают громадные окна. После экскурсии вы можете остаться, заказать кофе и неторопливо насладиться видом столицы за столиком у окна.

Важно знать: