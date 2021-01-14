Что вы можете увидеть 🤩

Жилые дома на Котельнической набережной и Кудринской площади
Гостиница «Ленинградская»
Административно-жилое здание на площади Красных ворот
Белый дом
Храм Христа Спасителя
Москву-реку
Москва-сити
Останкинскую телебашню
Новый Арбат
Киевский вокзал
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Москва на 360 градусов
Со смотровой площадки сталинской высотки открывается один из самых живописных видов Москвы. Перед вами во всей красе предстанут остальные высотные дома сталинского периода: здания МГУ и МИДа, жилые дома на Котельнической набережной и Кудринской площади, гостиница «Ленинградская» и административно-жилое здание на площади Красных ворот. В круговой панораме прекрасно видны купола храма Христа Спасителя, Москва-река, столичные мосты и зеркальные здания «Москва-сити».
В любую погоду
Находиться на смотровой площадке комфортно в любую погоду, ведь находится она на территории ресторана итальянской кухни «Buono». Здесь тепло и уютно, а от непогоды гостей защищают громадные окна. После экскурсии вы можете остаться, заказать кофе и неторопливо насладиться видом столицы за столиком у окна.
Важно знать:
Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Украинский бульвар, у памятника Лесе Украинке
Завершение: Кутузовский проспект, 2 корп 1, стр 1
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:00 и 14:00
Дарим О.
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