Смотровая площадка гостиницы «Украина»

В самом центре столицы в легендарной сталинской высотке находится Radisson Royal Hotel (бывшая гостиница "Украина")

В группе
до 15 чел.
В самом центре столицы в легендарной сталинской высотке находится Radisson Royal Hotel (бывшая гостиница «Украина»).

Приглашаем вас полюбоваться на Москву из громадных окон ресторана итальянской кухни «Buono», расположенного на 29-м этаже отеля.

Отсюда открывается прекрасный вид на Белый дом, современные небоскребы столицы и жилые постройки сталинской эпохи.
Смотровая площадка гостиницы «Украина»
Смотровая площадка гостиницы «Украина»
Смотровая площадка гостиницы «Украина»
Смотровая площадка гостиницы «Украина»
Смотровая площадка гостиницы «Украина»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Здания МГУ и МИДа
  • Жилые дома на Котельнической набережной и Кудринской площади
  • Гостиница «Ленинградская»
  • Административно-жилое здание на площади Красных ворот
  • Белый дом
  • Храм Христа Спасителя
  • Москву-реку
  • Москва-сити
  • Останкинскую телебашню
  • Новый Арбат
  • Киевский вокзал
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Москва на 360 градусов

Со смотровой площадки сталинской высотки открывается один из самых живописных видов Москвы. Перед вами во всей красе предстанут остальные высотные дома сталинского периода: здания МГУ и МИДа, жилые дома на Котельнической набережной и Кудринской площади, гостиница «Ленинградская» и административно-жилое здание на площади Красных ворот. В круговой панораме прекрасно видны купола храма Христа Спасителя, Москва-река, столичные мосты и зеркальные здания «Москва-сити».

В любую погоду

Находиться на смотровой площадке комфортно в любую погоду, ведь находится она на территории ресторана итальянской кухни «Buono». Здесь тепло и уютно, а от непогоды гостей защищают громадные окна. После экскурсии вы можете остаться, заказать кофе и неторопливо насладиться видом столицы за столиком у окна.

Важно знать:

  • Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Украинский бульвар, у памятника Лесе Украинке
Завершение: Кутузовский проспект, 2 корп 1, стр 1
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 12:00 и 14:00

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