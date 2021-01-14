Смотровая площадка на крыше Центрального Детского Мира

Эта смотровая площадка появилась на крыше ЦДМ после его реконструкции

В группе
до 100 чел.
Эта смотровая площадка появилась на крыше ЦДМ после его реконструкции.

С высоты 8 этажа отлично видны ближайшие достопримечательности: возвышающиеся башни Кремля, колокольни церквей и соборов, хорошо видно сталинскую высотку на Котельнической набережной, Лубянскую площадь и здание ФСБ, и конечно, открывается красивый вид на уходящие вдаль крыши ближайших зданий центра города.
Смотровая площадка на крыше Центрального Детского Мира
Смотровая площадка на крыше Центрального Детского Мира
Смотровая площадка на крыше Центрального Детского Мира
Смотровая площадка на крыше Центрального Детского Мира
Смотровая площадка на крыше Центрального Детского Мира
Смотровая площадка на крыше Центрального Детского Мира

Что вы можете увидеть 🤩

  • Кремль
  • Сталинские высотки
  • Красная площадь
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы
  • Храм Василия Блаженного
  • Лубянская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Прогулочные зоны на крыше

После реконструкции на крыше 7-эиажного Детского Мира появилась прекрасная смотровая площадка. А точнее две прогулочные зоны, соединенные между собой переходом. Отсюда открывается прекрасный вид на Кремль, Котельническую набережную, Лубянскую площадь, сталинские высотки и многие другие достопримечательности.

Безопасно для детей

Так как магазин детский, создатели смотровой площадки позаботились об удобстве и безопасности маленьких посетителей. По периметру установлена стеклянная перегородка высотой 1,5 метра, что исключает риск падения, а разглядеть достопримечательности лучше помогут телескопы.

Важно знать:

  • Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Кузнецкий мост, на улице у входа
Завершение: Театральный пр-д, 5
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 12:00 и 14:00

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