Что вы можете увидеть 🤩

Прогулочные зоны на крыше

После реконструкции на крыше 7-эиажного Детского Мира появилась прекрасная смотровая площадка. А точнее две прогулочные зоны, соединенные между собой переходом. Отсюда открывается прекрасный вид на Кремль, Котельническую набережную, Лубянскую площадь, сталинские высотки и многие другие достопримечательности.

Безопасно для детей

Так как магазин детский, создатели смотровой площадки позаботились об удобстве и безопасности маленьких посетителей. По периметру установлена стеклянная перегородка высотой 1,5 метра, что исключает риск падения, а разглядеть достопримечательности лучше помогут телескопы.

Важно знать: