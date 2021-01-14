Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прогулочные зоны на крыше
После реконструкции на крыше 7-эиажного Детского Мира появилась прекрасная смотровая площадка. А точнее две прогулочные зоны, соединенные между собой переходом. Отсюда открывается прекрасный вид на Кремль, Котельническую набережную, Лубянскую площадь, сталинские высотки и многие другие достопримечательности.
Безопасно для детей
Так как магазин детский, создатели смотровой площадки позаботились об удобстве и безопасности маленьких посетителей. По периметру установлена стеклянная перегородка высотой 1,5 метра, что исключает риск падения, а разглядеть достопримечательности лучше помогут телескопы.
Важно знать:
Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Кузнецкий мост, на улице у входа
Завершение: Театральный пр-д, 5
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:00 и 14:00
Дарим О.
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