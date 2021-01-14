Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Круговая панорама столицы
City Space Bar & Lounge снаружи напоминает летающую тарелку НЛО. Внутри бар походит чашу со скошенными стеклянными стенами. За окнами в обзоре 360º простирается панорама Москвы. Здесь и Кремль как на ладони, и Храм Василия Блаженного, Патриарший мост и Храм Христа Спасителя, небоскребы Москва-сити и знаменитые сталинские высотки, Останкинская башня и, конечно, Москва-река.
Не просто смотровая площадка
City Space Bar & Lounge входит в число десяти лучших ресторанов мира. Здесь вам предложат блюда европейской и японской кухни, дорогие вина, вкусные десерты и освежающие коктейли. После экскурсии вы можете задержаться в баре и оценить кухню, устроившись за столиком около панорамного окна.
Важно знать:
Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Чашка кофе или чая
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Павелецкая радиальная, в центре зала
Завершение: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 6
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:00 и 14:00
Дарим О.
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