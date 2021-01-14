Что вы можете увидеть 🤩

Круговая панорама столицы

City Space Bar & Lounge снаружи напоминает летающую тарелку НЛО. Внутри бар походит чашу со скошенными стеклянными стенами. За окнами в обзоре 360º простирается панорама Москвы. Здесь и Кремль как на ладони, и Храм Василия Блаженного, Патриарший мост и Храм Христа Спасителя, небоскребы Москва-сити и знаменитые сталинские высотки, Останкинская башня и, конечно, Москва-река.

Не просто смотровая площадка

City Space Bar & Lounge входит в число десяти лучших ресторанов мира. Здесь вам предложат блюда европейской и японской кухни, дорогие вина, вкусные десерты и освежающие коктейли. После экскурсии вы можете задержаться в баре и оценить кухню, устроившись за столиком около панорамного окна.

Важно знать: