Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»

Приглашаем вас на 34 этаж отеля "Красные холмы"

В группе
до 100 чел.
Приглашаем вас на 34 этаж отеля «Красные холмы».

Здесь расположился бар «City Space Bar & Lounge» со стильными интерьером и большими окнами, из которых великолепно просматривается панорама Москвы.

Посетителям заведения предлагаются лучшие блюда европейской и японской кухни, дорогие вина и уникальная возможность любоваться красотами столицы с высоты 140 метров.
Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»
Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»
Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»
Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»
Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»
Смотровая площадка swissotel «Красные холмы»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Сталинские высотки
  • Кремль
  • Белый дом
  • Храм Христа Спасителя
  • Москву-реку
  • Москва-сити
  • Останкинскую телебашню
  • Новый Арбат
  • Киевский вокзал
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Круговая панорама столицы

City Space Bar & Lounge снаружи напоминает летающую тарелку НЛО. Внутри бар походит чашу со скошенными стеклянными стенами. За окнами в обзоре 360º простирается панорама Москвы. Здесь и Кремль как на ладони, и Храм Василия Блаженного, Патриарший мост и Храм Христа Спасителя, небоскребы Москва-сити и знаменитые сталинские высотки, Останкинская башня и, конечно, Москва-река.

Не просто смотровая площадка

City Space Bar & Lounge входит в число десяти лучших ресторанов мира. Здесь вам предложат блюда европейской и японской кухни, дорогие вина, вкусные десерты и освежающие коктейли. После экскурсии вы можете задержаться в баре и оценить кухню, устроившись за столиком около панорамного окна.

Важно знать:

  • Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Чашка кофе или чая
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Павелецкая радиальная, в центре зала
Завершение: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 6
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 12:00 и 14:00

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