Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Современно, уникально, атмосферно
Небоскребы Москва-сити впечатляют и завораживают. Каждый из них уникален, но вместе они создают единый ансамбль. Мы посетим с вами башню Империя. Всего в ней 60 этажей, общей высотой 239 метров. Чтобы полюбоваться красавицей Москвой с высоты птичьего полета, мы поднимемся на 57 этаж, где расположился уютный Lounge.
В тепле и уюте
Через огромные панорамные окна вы сможете увидеть не только большую часть Москвы, но и заглянуть в окна соседних небоскребов Москва-сити. И все это в тепле и уюте Lounge пространства. После экскурсии, при желании, вы можете задержаться здесь и впить ароматного кофе на мягком диванчике.
Важно знать:
Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Выставочная, в центре зала
Завершение: Пресненская набережная, 6 стр 2
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:00 и 14:00
Дарим О.
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