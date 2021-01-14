Что вы можете увидеть 🤩

Современно, уникально, атмосферно

Небоскребы Москва-сити впечатляют и завораживают. Каждый из них уникален, но вместе они создают единый ансамбль. Мы посетим с вами башню Империя. Всего в ней 60 этажей, общей высотой 239 метров. Чтобы полюбоваться красавицей Москвой с высоты птичьего полета, мы поднимемся на 57 этаж, где расположился уютный Lounge.

В тепле и уюте

Через огромные панорамные окна вы сможете увидеть не только большую часть Москвы, но и заглянуть в окна соседних небоскребов Москва-сити. И все это в тепле и уюте Lounge пространства. После экскурсии, при желании, вы можете задержаться здесь и впить ароматного кофе на мягком диванчике.

Важно знать: