интерактивный музей Ратной Истории Москвы (макеты оружия, доспехов, костюмы, реплики и оригиналы старинных предметов)
Экскурсия проводится на Крутицком патриаршем подворье, - древнего "посольства" Сарских митрополитов. В план экскурсии 🧭 входит посещение вехней галереи и митрополичьих палат + выставки "Крутицкое наследие" (иконы, надгробия с некрополя). Затем следует посещение интерактивного Музея Ратной Истории 📖 Москвы: демонстрация вооружения стрелецкого войска, интерактивная игра "угадай" предмет", командная игра: "одень бойца" + фото сессия в костюмах и с макетами оружия
Что входит
Услуги экскурсовода
Интерактивная и командная игры
Фотосессия в костюмах и с макетами оружия.
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Москва, метро Пролетарская, Крутицкая ул. 11
Место завершения
🏁 Москва, Крутицкая ул. 11
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.