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Смутное Время на Крутицком подворье

Виктор К.
Виктор К. – Гид из Москвы
Смутное Время на Крутицком подворье
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 500 ₽ за человека

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Смутное Время на Крутицком подворье
Смутное Время на Крутицком подворье

Что вы увидите

  • Крутицкое подворье
  • верхняя галерея
  • митрополичьи палаты
  • выставка "Крутицкое наследие" (иконы, надгробия)
  • интерактивный музей Ратной Истории Москвы (макеты оружия, доспехов, костюмы, реплики и оригиналы старинных предметов)
Экскурсия проводится на Крутицком патриаршем подворье, - древнего "посольства" Сарских митрополитов. В план экскурсии 🧭 входит посещение вехней галереи и митрополичьих палат + выставки "Крутицкое наследие" (иконы, надгробия с некрополя). Затем следует посещение интерактивного Музея Ратной Истории 📖 Москвы: демонстрация вооружения стрелецкого войска, интерактивная игра "угадай" предмет", командная игра: "одень бойца" + фото сессия в костюмах и с макетами оружия
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Интерактивная и командная игры
  • Фотосессия в костюмах и с макетами оружия.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Москва, метро Пролетарская, Крутицкая ул. 11
Место завершения
🏁 Москва, Крутицкая ул. 11
Смутное Время на Крутицком подворье
Смутное Время на Крутицком подворье
Смутное Время на Крутицком подворье
Смутное Время на Крутицком подворье
Смутное Время на Крутицком подворье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктор К.
Виктор К.
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