Экскурсия проводится на Крутицком патриаршем подворье, - древнего "посольства" Сарских митрополитов. В план экскурсии 🧭 входит посещение вехней галереи и митрополичьих палат + выставки "Крутицкое наследие" (иконы, надгробия с некрополя). Затем следует посещение интерактивного Музея Ратной Истории 📖 Москвы: демонстрация вооружения стрелецкого войска, интерактивная игра "угадай" предмет", командная игра: "одень бойца" + фото сессия в костюмах и с макетами оружия