Самый волшебный и сказочный праздник - Новый год! Кажется, что невозможное возможно, что исполнятся любые, самые сокровенные желания, стоит только захотеть. Приглашаем вас в сказочное путешествие в древнюю Рязань, где вас ждет праздничный концерт, встреча с волшебницей Снегурочкой и насыщенная экскурсионная программа.

Рязанская Снегурочка особенная, рожденная вдохновением и любовью Врубеля. Он создал изумительную картину, где в образе Снегурочки предстала его муза - Надежда Забела. Для нас Снегурочка сойдет с полотна, выйдет навстречу и одарит своей улыбкой, теплом, поздравит с Новым годом!

Картина Врубеля хранится в Рязанском художественном музее, поэтому стало доброй традицией встреча новогодних гостей с этим сказочным персонажем.

У нас будет экскурсия по музею, но не простая, а зимняя. Мы познакомимся с зимними пейзажами, волшебными героями, узнаем о тайнах исполнения самых заветных желаний.

Кульминацией посещения художественного музея станет праздничный концерт. Под сводами великолепного зала прозвучат любимые мелодии, песни прошлых лет и современные композиции. Хорошее настроение и душевный подъем гарантированы!

Мы совершим обзорную экскурсию по прекрасной Рязани. мы познакомимся с главными символами Рязани. Увидим памятник князю Олегу Рязанскому, который правил более 50 лет в очень непростую эпоху и показал себя мудрым правителем. В самом центре города сделаем остановку возле памятника одному из самых любимых героев рязанцев, Евпатию Коловрату. Вы услышите эпическую историю сражения этого отважного воина с целым полчищем татаро-монгол.

Мы полюбуемся купеческими особняками, это же настоящие дворцы, которым и Петербург позавидует. Например, дом купца Игнатьева, который он проиграл в карты, а сейчас там банк. И таких парадоксальных поворотов в истории Рязани великое множество, только слушать и слушать.

Мы обязательно побываем в Рязанском кремле. - это знаковая достопримечательность города, где бывает каждый гость. Великолепный архитектурный комплекс прекрасно сохранился. Самая грандиозная его постройка – Успенский собор, его высота достигает 72 метров. В нем располагается Рязанская метрополия РПЦ и самый высокий в России иконостас.

К 80-летию со дня рождения, был установлен памятник Сергею Есенину, пожалуй, одному и самых известных уроженцев рязанской земли. Памятник необычный, фигура Есенина сделана в виде исполина, поднимающегося с земли.

В нашей программе предусмотрена экскурсия во "Дворец Олега".

Самая важная постройка кремля и один из главных музеев, его экспозиция называется «От Руси к России». Центральным экспонатом является диорама, повествующая о героической обороне Рязани во время татаро-монгольского нашествия. Вы окунетесь в древнюю историю княжества, перед вами пройдут самые интересные и волнительные ее страницы.

Экскурсовод расскажет о талантливых мастерах, которые создавали великолепные ювелирные украшения, праздничные национальные костюмы, полюбуетесь старинной мебелью и интерьерами дворянских усадеб. Каждый найдет для себя что-то интересное в этом богатом музее.