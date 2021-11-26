Снегурочка с выходом. Новогодняя Рязань - праздничный концерт и обед с шампанским

Снегурочка с выходом

В группе
до 30 чел.
Снегурочка с выходом.

Новогодняя Рязань - праздничный концерт и обед с шампанским
Снегурочка с выходом. Новогодняя Рязань - праздничный концерт и обед с шампанским
Снегурочка с выходом. Новогодняя Рязань - праздничный концерт и обед с шампанским
Снегурочка с выходом. Новогодняя Рязань - праздничный концерт и обед с шампанским
Снегурочка с выходом. Новогодняя Рязань - праздничный концерт и обед с шампанским
Снегурочка с выходом. Новогодняя Рязань - праздничный концерт и обед с шампанским
Снегурочка с выходом. Новогодняя Рязань - праздничный концерт и обед с шампанским
Снегурочка с выходом. Новогодняя Рязань - праздничный концерт и обед с шампанским

Что вы увидите 🤩

  • обзорная экскурсия по Рязани с посещением кремля
  • экскурсия в музей "Дворец Олега" с осмотром Диорамы
  • экскурсия в Рязанский художественный музей и встреча со Снегурочкой
  • праздничный концерт в Художественном музее
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Самый волшебный и сказочный праздник - Новый год! Кажется, что невозможное возможно, что исполнятся любые, самые сокровенные желания, стоит только захотеть. Приглашаем вас в сказочное путешествие в древнюю Рязань, где вас ждет праздничный концерт, встреча с волшебницей Снегурочкой и насыщенная экскурсионная программа.
Рязанская Снегурочка особенная, рожденная вдохновением и любовью Врубеля. Он создал изумительную картину, где в образе Снегурочки предстала его муза - Надежда Забела. Для нас Снегурочка сойдет с полотна, выйдет навстречу и одарит своей улыбкой, теплом, поздравит с Новым годом!
Картина Врубеля хранится в Рязанском художественном музее, поэтому стало доброй традицией встреча новогодних гостей с этим сказочным персонажем.
У нас будет экскурсия по музею, но не простая, а зимняя. Мы познакомимся с зимними пейзажами, волшебными героями, узнаем о тайнах исполнения самых заветных желаний.
Кульминацией посещения художественного музея станет праздничный концерт. Под сводами великолепного зала прозвучат любимые мелодии, песни прошлых лет и современные композиции. Хорошее настроение и душевный подъем гарантированы!
Мы совершим обзорную экскурсию по прекрасной Рязани. мы познакомимся с главными символами Рязани. Увидим памятник князю Олегу Рязанскому, который правил более 50 лет в очень непростую эпоху и показал себя мудрым правителем. В самом центре города сделаем остановку возле памятника одному из самых любимых героев рязанцев, Евпатию Коловрату. Вы услышите эпическую историю сражения этого отважного воина с целым полчищем татаро-монгол.
Мы полюбуемся купеческими особняками, это же настоящие дворцы, которым и Петербург позавидует. Например, дом купца Игнатьева, который он проиграл в карты, а сейчас там банк. И таких парадоксальных поворотов в истории Рязани великое множество, только слушать и слушать.
Мы обязательно побываем в Рязанском кремле. - это знаковая достопримечательность города, где бывает каждый гость. Великолепный архитектурный комплекс прекрасно сохранился. Самая грандиозная его постройка – Успенский собор, его высота достигает 72 метров. В нем располагается Рязанская метрополия РПЦ и самый высокий в России иконостас.
К 80-летию со дня рождения, был установлен памятник Сергею Есенину, пожалуй, одному и самых известных уроженцев рязанской земли. Памятник необычный, фигура Есенина сделана в виде исполина, поднимающегося с земли.
В нашей программе предусмотрена экскурсия во "Дворец Олега".
Самая важная постройка кремля и один из главных музеев, его экспозиция называется «От Руси к России». Центральным экспонатом является диорама, повествующая о героической обороне Рязани во время татаро-монгольского нашествия. Вы окунетесь в древнюю историю княжества, перед вами пройдут самые интересные и волнительные ее страницы.
Экскурсовод расскажет о талантливых мастерах, которые создавали великолепные ювелирные украшения, праздничные национальные костюмы, полюбуетесь старинной мебелью и интерьерами дворянских усадеб. Каждый найдет для себя что-то интересное в этом богатом музее.

Ответы на вопросы

Что входит
  • путевая информация
  • обзорная экскурсия по Рязани с посещением кремля
  • экскурсия в музей "Дворец Олега" с осмотром Диорамы
  • экскурсия в Рязанский художественный музей и встреча со Снегурочкой
  • праздничный концерт в Художественном музее
  • праздничный обед с бокалом шампанского (детям - детское шампанское или напиток)
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Котельники, центр зала.
Завершение: м. Котельники
Когда и сколько длится
Когда: 02.01 в 07:45
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

02.01 в 07:45

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