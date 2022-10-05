Мы побываем в той части Сокольников, где еще в XVIII веке Екатерина II задала тон на благотворительность. Начнем с Сокольнической пожарной каланчи: я расскажу, почему она здесь появилась и кто инициировал ее строительство. Затем пройдем вдоль больницы имени братьев Бахрушиных. Вы узнаете, в чем самобытность этого комплекса, и с моей помощью увидите храм среди надстроенных этажей.
Гуляя по территории Работного дома ХIХ века, мы понаблюдаем за процессом восстановления церкви Рождества Иоанна Предтечи. Считается, что это последняя московская церковь, построенная до Октябрьской революции. А также остановимся у дома призрения имени Баева-старшего и увидим Екатерининскую богадельню — единственный памятник петровской эпохи в Сокольниках.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.