Сокольники — это не только известный на весь город парк. Я помогу вам раскрыть этот удивительный район с совершенно иной стороны! Вы услышите, как он связан с меценатством и лечебным делом России, что такое «дом призрения» и как на больничных этажах появился храм. А еще вспомните историка Забелина и Михаила Горбачева.

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Описание

Что вас ожидает

Пожарная каланча и больница с храмом

Мы побываем в той части Сокольников, где еще в XVIII веке Екатерина II задала тон на благотворительность. Начнем с Сокольнической пожарной каланчи: я расскажу, почему она здесь появилась и кто инициировал ее строительство. Затем пройдем вдоль больницы имени братьев Бахрушиных. Вы узнаете, в чем самобытность этого комплекса, и с моей помощью увидите храм среди надстроенных этажей.

Дом призрения, богадельня и старинная церковь

Гуляя по территории Работного дома ХIХ века, мы понаблюдаем за процессом восстановления церкви Рождества Иоанна Предтечи. Считается, что это последняя московская церковь, построенная до Октябрьской революции. А также остановимся у дома призрения имени Баева-старшего и увидим Екатерининскую богадельню — единственный памятник петровской эпохи в Сокольниках.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.