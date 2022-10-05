Сокольники - щедрая душа Москвы

Погулять по старинному району и погрузиться в его богатую историю с профессиональным гидом

Сокольники — это не только известный на весь город парк.

Я помогу вам раскрыть этот удивительный район с совершенно иной стороны! Вы услышите, как он связан с меценатством и лечебным делом России, что такое «дом призрения» и как на больничных этажах появился храм. А еще вспомните историка Забелина и Михаила Горбачева.
Сокольники - щедрая душа Москвы
Сокольники - щедрая душа Москвы
Сокольники - щедрая душа Москвы
Сокольники - щедрая душа Москвы
Сокольники - щедрая душа Москвы
Сокольники - щедрая душа Москвы
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Описание

Что вас ожидает

Пожарная каланча и больница с храмом

Мы побываем в той части Сокольников, где еще в XVIII веке Екатерина II задала тон на благотворительность. Начнем с Сокольнической пожарной каланчи: я расскажу, почему она здесь появилась и кто инициировал ее строительство. Затем пройдем вдоль больницы имени братьев Бахрушиных. Вы узнаете, в чем самобытность этого комплекса, и с моей помощью увидите храм среди надстроенных этажей.

Дом призрения, богадельня и старинная церковь

Гуляя по территории Работного дома ХIХ века, мы понаблюдаем за процессом восстановления церкви Рождества Иоанна Предтечи. Считается, что это последняя московская церковь, построенная до Октябрьской революции. А также остановимся у дома призрения имени Баева-старшего и увидим Екатерининскую богадельню — единственный памятник петровской эпохи в Сокольниках.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Сокольники
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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