Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Крупнейшая московская слободаМы навестим места, в которых производились лучшие колбасные изделия в России, качества столь высокого, что годились они для коронационных торжеств. Удивимся тому, какие «за́мки» строили состоятельные москвичи в XVII веке и разузнаем, как же так вышло, что российские купцы половину Европы кормили-поили.

Мы посетим место расположения храма, ставшего сердцем крупнейшей московской слободы, храма, который может быть варварски уничтожен уже в ближайшее время, храма, за судьбу которого уже 10 лет ведется настоящая война.