Вы наверняка много слышали про главную улицу города или даже неоднократно на ней бывали. Но вряд ли у вас было время остановиться, поднять глаза от тротуара и как следует «разглядеть» улицу.

Предлагаю исправить ситуацию и познакомиться с Тверской в моей компании!

Во время экскурсии вы узнаете: