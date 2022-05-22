Совершенно не секретно - прогулка по Тверской улице

Мы прогуляемся по главной улице города - от того места, где она раньше начиналась, до старой городской границы

Мы прогуляемся по главной улице города — от того места, где она раньше начиналась, до старой городской границы.

Я покажу вам современную Тверскую и расскажу про улицу, которой больше нет.

Вместе мы совершим небольшое путешествие во времени и разберёмся, почему же именно эта улица стала главной по переменам в Москве.
Совершенно не секретно - прогулка по Тверской улице
Совершенно не секретно - прогулка по Тверской улице
Совершенно не секретно - прогулка по Тверской улице
Совершенно не секретно - прогулка по Тверской улице
Совершенно не секретно - прогулка по Тверской улице
Совершенно не секретно - прогулка по Тверской улице
Совершенно не секретно - прогулка по Тверской улице

Что вас ожидает 🤩

  • Воскресенские ворота
  • Манеж, гостиница Националь
  • Мэрия Москвы
  • Памятник Юрию Долгорукому
  • Памятник А. С. Пушкину
  • Гастроном Елисеевский
  • Бульварное кольцо
Вы наверняка много слышали про главную улицу города или даже неоднократно на ней бывали. Но вряд ли у вас было время остановиться, поднять глаза от тротуара и как следует «разглядеть» улицу.
Предлагаю исправить ситуацию и познакомиться с Тверской в моей компании!

Во время экскурсии вы узнаете:

  • где раньше начиналась улица Тверская;
  • куда пропал целый московский квартал;
  • где зарождался российский кинематограф и при чём тут тараканы;
  • как и зачем в Москве двигали дома;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Небольшой сувенир на память
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная площадь, памятник Г. К Жукову
Завершение: Тверская ул. , 21
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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