Вы наверняка много слышали про главную улицу города или даже неоднократно на ней бывали. Но вряд ли у вас было время остановиться, поднять глаза от тротуара и как следует «разглядеть» улицу.
Предлагаю исправить ситуацию и познакомиться с Тверской в моей компании!
Во время экскурсии вы узнаете:
где раньше начиналась улица Тверская;
куда пропал целый московский квартал;
где зарождался российский кинематограф и при чём тут тараканы;
как и зачем в Москве двигали дома;
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Небольшой сувенир на память
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная площадь, памятник Г. К Жукову
Завершение: Тверская ул. , 21
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
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