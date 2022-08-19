Прогулка проходит в среднем 1 раз в неделю при хорошей погоде

Признайтесь: вам хотелось хоть раз перенестись в прошлое и одним глазком подглядеть за жизнью известных писателей, которых мы все изучали в школе? Какими они были людьми, как говорили, как шутили? В кого они влюблялись, от чего радовались и грустили?

На наших спектаклях-прогулках вместе с профессиональными актёрами вы отправитесь в путешествие по жизням любимых русских классиков, которые жили и творили в Москве.