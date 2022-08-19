Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Признайтесь: вам хотелось хоть раз перенестись в прошлое и одним глазком подглядеть за жизнью известных писателей, которых мы все изучали в школе? Какими они были людьми, как говорили, как шутили? В кого они влюблялись, от чего радовались и грустили?
На наших спектаклях-прогулках вместе с профессиональными актёрами вы отправитесь в путешествие по жизням любимых русских классиков, которые жили и творили в Москве.
Прогулка проходит в среднем 1 раз в неделю при хорошей погоде
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверской бульвар, 28
Завершение: Большая Никитская, 36
Когда и сколько длится?
Когда: Прогулка проходит в среднем 1 раз в неделю при хорошей погоде
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.