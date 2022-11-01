Спектакль-променад «Блистательный центр» с фонарщиком Фаролеро

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Спектакль-променад «Блистательный центр» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Блистательный центр» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Блистательный центр» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Блистательный центр» с фонарщиком Фаролеро

Что вас ожидает 🤩

  • Столешников переулок
  • Тверская улица
  • Камергерский переулок
  • Театральная площадь
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Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На маршруте «Москва. Театральная» вы пройдетесь по Столешникову переулку, Тверской улице, Камергерскому переулку и Театральной площади. Узнаете о том, как простой картавящий мальчик стал главным голосом страны, зачем над одним московским двором натянули стеклянный купол, где в Москве водятся чайки, за какое воровство в старинной Москве не наказывали, как целый дом можем переехать за одну ночь и еще много вдохновляющих и захватывающих историй столицы. Вы насладитесь не только красотой старинных зданий и атмосферой города, но и услышите удивительные истории о Плисецкой, Чехове, Пушкине, Прокофьеве и других людях, наполнивших жизнью сердце Москвы.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Пятница, Воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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