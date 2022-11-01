Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На маршруте «Москва. Театральная» вы пройдетесь по Столешникову переулку, Тверской улице, Камергерскому переулку и Театральной площади. Узнаете о том, как простой картавящий мальчик стал главным голосом страны, зачем над одним московским двором натянули стеклянный купол, где в Москве водятся чайки, за какое воровство в старинной Москве не наказывали, как целый дом можем переехать за одну ночь и еще много вдохновляющих и захватывающих историй столицы. Вы насладитесь не только красотой старинных зданий и атмосферой города, но и услышите удивительные истории о Плисецкой, Чехове, Пушкине, Прокофьеве и других людях, наполнивших жизнью сердце Москвы.