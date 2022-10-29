Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На маршруте «Москва. Остоженка» вы пройдетесь по Зубовскому бульвару, улице Остоженка, Мансуровскому переулку, улице Пречистенка, Барыковскому переулку и остановитесь возле метро «Кропоткинская». Узнаете о том, где прячется ровесник Золотой Орды, за что изобретателей метрополитена чуть не отправили в ссылку, что общего у Нобелевской премии и абрикосового варенья, как поступить в институт с бараньей ногой, в какую калитку лазил кот Бегемот, откуда на стенах московских домов львы и еще много вдохновляющих и захватывающих историй столицы. Заинтригованы? Взлет и падение Айседоры Дункан, невероятная судьба Зураба Церетели поразят гостей новыми открытиям, а необычные дома, спрятавшиеся в переулках, наполнят впечатлениями, как от променада по Старой Европе.