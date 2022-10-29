Спектакль-променад «Тайны Остоженки» с фонарщиком Фаролеро

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Спектакль-променад «Тайны Остоженки» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Тайны Остоженки» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Тайны Остоженки» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Тайны Остоженки» с фонарщиком Фаролеро

Что вас ожидает 🤩

  • Зубовский бульвар
  • Остоженка
  • Пречистенка
  • Метро «Кропоткинская»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На маршруте «Москва. Остоженка» вы пройдетесь по Зубовскому бульвару, улице Остоженка, Мансуровскому переулку, улице Пречистенка, Барыковскому переулку и остановитесь возле метро «Кропоткинская». Узнаете о том, где прячется ровесник Золотой Орды, за что изобретателей метрополитена чуть не отправили в ссылку, что общего у Нобелевской премии и абрикосового варенья, как поступить в институт с бараньей ногой, в какую калитку лазил кот Бегемот, откуда на стенах московских домов львы и еще много вдохновляющих и захватывающих историй столицы. Заинтригованы? Взлет и падение Айседоры Дункан, невероятная судьба Зураба Церетели поразят гостей новыми открытиям, а необычные дома, спрятавшиеся в переулках, наполнят впечатлениями, как от променада по Старой Европе.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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