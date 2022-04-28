Сплав на байдарках и САП-досках вокруг заповедника в Архангельском»

В отличие от пеших маршрутов, водные походы на байдарке благодаря более высокой скорости позволяют в 2-3 раза увеличить пройденное за выходные расстояние и тем самым осмотреть больше достопримечательностей. При этом нет необходимости в ношении за плечами достаточно тяжелого рюкзака, так как функции ломовой лошади в этом случае выполняет байдарка.

Наши маршруты проходят вдали от хоженых троп и автомобильных трасс, поэтому в таком походе себя смело можно почувствовать первооткрывателем мест и побывать в таких живописных и уединенных местах которые недоступны с берега, а от этого они еще более привлекательны.