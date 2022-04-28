Всего 10 км от Москвы на запад по Новорижскому Шоссе, и вы в экологически чистом месте в полном единении с природой.
Сплав на байдарках вокруг заповедника Лохин остров, напротив музея усадьбы Архангельского.
Для тех, кто хочет получить ощущения, как от похода с полной автономкой – минимум людей и дикая природа
Сплав на байдарках и САП-досках вокруг заповедника в Архангельском»
В отличие от пеших маршрутов, водные походы на байдарке благодаря более высокой скорости позволяют в 2-3 раза увеличить пройденное за выходные расстояние и тем самым осмотреть больше достопримечательностей. При этом нет необходимости в ношении за плечами достаточно тяжелого рюкзака, так как функции ломовой лошади в этом случае выполняет байдарка.
Наши маршруты проходят вдали от хоженых троп и автомобильных трасс, поэтому в таком походе себя смело можно почувствовать первооткрывателем мест и побывать в таких живописных и уединенных местах которые недоступны с берега, а от этого они еще более привлекательны.
Ответы на вопросы
Что входит
Все включено! Вам нужно только прийти
Что не входит
Трансфер до места встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: деревня Глухово, ул. Центральная дом 2
Завершение: деревни Глухово, ул. Центральная дом 2
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Спасибо за доверие! По любым вопросам можете обратиться по номеру +7 903 517-08-34
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день
Михаил — ваш гид в Москве
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