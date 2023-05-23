Сплав на байдарках по Серебряному Бору к Бездонному озеру

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сплав на байдарках по Серебряному Бору к Бездонному озеру
Сплав на байдарках по Серебряному Бору к Бездонному озеру
Сплав на байдарках по Серебряному Бору к Бездонному озеру
Сплав на байдарках по Серебряному Бору к Бездонному озеру
Сплав на байдарках по Серебряному Бору к Бездонному озеру
Сплав на байдарках по Серебряному Бору к Бездонному озеру
Сплав на байдарках по Серебряному Бору к Бездонному озеру
Ближайшие даты:
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Живописный мост
  • Бездонное озеро
  • Вековые сосны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сплав на байдарках - отличный способ перезагрузиться и насладиться красотами природы в компании друзей или семьи прямо в Москве
За 2 часа вы сможете полностью расслабиться и забыть о повседневных заботах. Наша команда проведёт вас по удивительным местам, где вы сможете насладиться красотой окружающей природы и получить массу положительных эмоций. Увидим Живописный мост, Бездонное озеро и другие более мелкие озера, потрясающие пляжи.

Ежедневно в 12:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение и сопровождение по маршруту
  • Место в трехместной байдарке, весло, спасательный жилет, гермомешок, места для переодевания и хранения вещей, вода 0,5л, чай, снэки, батончики, фотографии сос плава
Что не входит
  • Трансфер до места сбора
Место начала и завершения?
г. Москва, ул. Таманская 1к4
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Можно с детьми
Для школьников
Для подростков
Необычные
На выходные
Фотопрогулки
Романтические
Водные развлечения
На байдарках

Похожие туры из Москвы

Серебряный век в переулках Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Серебряный век в переулках Арбата
Погулять по старинным уголкам города и раскрыть интересные факты о знаменитых людях
на Арбате
30 мая
31 мая
1 июня
2 июня
от 3 900 за всё до 5 чел.
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
в районе ст. м Каширская
28 мая
3 июня
10 июня
11 июня
3 490 за человека
Сплав на байдарке вокруг заповедника в Архангельском
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
4 часа
1 отзыв
Сплав на байдарке вокруг заповедника в Архангельском
Деревня Глухово, ул. Центральная д. 2
Завтра
24 мая
25 мая
26 мая
3 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ