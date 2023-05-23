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Что вас ожидает:
- Живописный мост
- Бездонное озеро
- Вековые сосны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сплав на байдарках - отличный способ перезагрузиться и насладиться красотами природы в компании друзей или семьи прямо в Москве
За 2 часа вы сможете полностью расслабиться и забыть о повседневных заботах. Наша команда проведёт вас по удивительным местам, где вы сможете насладиться красотой окружающей природы и получить массу положительных эмоций. Увидим Живописный мост, Бездонное озеро и другие более мелкие озера, потрясающие пляжи.
Ежедневно в 12:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение и сопровождение по маршруту
- Место в трехместной байдарке, весло, спасательный жилет, гермомешок, места для переодевания и хранения вещей, вода 0,5л, чай, снэки, батончики, фотографии сос плава
- Что не входит
- Трансфер до места сбора
- Место начала и завершения?
- г. Москва, ул. Таманская 1к4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:00 и 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании