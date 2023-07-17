Сплав на байдарках - отличный способ перезагрузиться и насладиться красотами природы в компании друзей или семьи прямо в Москве

За 2 часа вы сможете полностью расслабиться и забыть о повседневных заботах. Наша команда проведёт вас по удивительным местам, где вы сможете насладиться красотой окружающей природы и получить массу положительных эмоций. Увидим Живописный мост, Бездонное озеро и другие более мелкие озера, потрясающие пляжи.

Оплаты на месте нет. Оплата организатору мероприятия производится заранее в онлайн формате. Работаем официально, чек и билеты приходят на вашу электронную почту.