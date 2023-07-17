Отдых на природе: экскурсия на байдарках по московским озерам
За 2 часа вы сможете полностью расслабиться и забыть о повседневных заботах.
Наша команда проведёт вас по удивительным местам, где вы сможете насладиться красотой окружающей природы и получить массу положительных эмоций. Увидим Живописный мост, Бездонное озеро и другие более мелкие озера, потрясающие пляжи.
Наша команда проведёт вас по удивительным местам, где вы сможете насладиться красотой окружающей природы и получить массу положительных эмоций. Увидим Живописный мост, Бездонное озеро и другие более мелкие озера, потрясающие пляжи.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Серебряный бор и его вековые сосны
- Живописный мост
- Бездонное озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сплав на байдарках - отличный способ перезагрузиться и насладиться красотами природы в компании друзей или семьи прямо в Москве
За 2 часа вы сможете полностью расслабиться и забыть о повседневных заботах. Наша команда проведёт вас по удивительным местам, где вы сможете насладиться красотой окружающей природы и получить массу положительных эмоций. Увидим Живописный мост, Бездонное озеро и другие более мелкие озера, потрясающие пляжи.
Оплаты на месте нет. Оплата организатору мероприятия производится заранее в онлайн формате. Работаем официально, чек и билеты приходят на вашу электронную почту.
Выходные дни в 12:00, 15:00, 18:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение и сопровождение по маршруту
- Место в трехместной байдарке, весло, спасательный жилет, гермомешок
- Места для переодевания и хранения вещей
- Фотографии со сплава от инструктора
- Горячий фирменный таежный чай, снэки, батончики, питьевая вода
- Что не входит
- Трансфер до места сбора
- Место начала и завершения?
- г. Москва, ул. Таманская 1к4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выходные дни в 12:00, 15:00, 18:00.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
17 июля 2023
Несмотря на то, что прошло уже некоторое время, сплав на байдарках в Серебряном бору до сих пор и вдохновляет, и бодрит, и впечатляет! И это не только благодаря чудесной погоде и живописной природе, прозрачной воде и горящим кубышкам. Помогла все это рассмотреть и прочувствовать наш гид Анна. Её увлекательные рассказы и горящие глаза никого не оставят равнодушными. Желаем Анечке и её коллегам дальнейших успехов, ещё большего вдохновения и таких же экскурсантов!
А
Акулова
16 июля 2023
Были на сплаве байдарок #Бездонные озёра Серебряного Бора#
Место старта находится на территории Академии водных видов спорта имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (база «Водник») рядом с Серебряным Бором. Огромная благодарность Марии и Ивану за интересное приключение на байдарках. Экскурсия продлилась 2часа очень интересно все посмотрели в восторге. Придем еще.
Место старта находится на территории Академии водных видов спорта имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (база «Водник») рядом с Серебряным Бором. Огромная благодарность Марии и Ивану за интересное приключение на байдарках. Экскурсия продлилась 2часа очень интересно все посмотрели в восторге. Придем еще.
С
Светлана
10 июля 2023
Все прошло замечательно! Проблемы с парковкой и если вы приехали сильно раньше как получилось у нас. На территорию не пускают! Гуляли в парке где все ЖУЮТ шашлык и нет не одного кафе или магазина в шаговой доступности. Берите с собой перекус😁
Н
Наталья
10 июля 2023
К
Колесникова
8 июля 2023
Все понравилось, все хорошо! Советую!!! Ставлю 5 плюс.
Т
Татьяна
2 июля 2023
Е
Елена
14 июня 2023
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