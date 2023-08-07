Согласитесь, приятно оказаться в зелёном оазисе посреди мегаполиса? А мы предлагаем в таком месте не просто оказаться, но и как следует отдохнуть! Для этого отправляемся в район Косино, на Чёрное и Белое озёра, где будем сплавляться на байдарках. Вокруг — чистая вода, дикие берега, парусники, как на море, а также птицы и обитатели водоёмов. Сплав подходит даже новичкам!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🛶 Сплав проходит на смежных Белом и Чёрном озёрах на суперустойчивых и комфортабельных байдарках. Перед началом вы познакомитесь с инструктором, пройдёте небольшое обучение по управлению байдаркой и правилам поведения на воде, получите спасательные жилеты.

🐢 Инструктор вас не только всему научит, но и будет сопровождать все 1,5 часа сплава. Вы будете следовать за ним и наслаждаться видами природы и развивающихся парусов яхт. А если повезёт, увидите черепаху!

☕️ По окончании мы угостим вас горячим чаем со снэками и вы поделитесь вашими впечатлениями в уютной обстановке.

Организационные детали