Провести активно время на живописных озёрах Белое и Чёрное
Согласитесь, приятно оказаться в зелёном оазисе посреди мегаполиса? А мы предлагаем в таком месте не просто оказаться, но и как следует отдохнуть! Для этого отправляемся в район Косино, на Чёрное и Белое озёра, где будем сплавляться на байдарках. Вокруг — чистая вода, дикие берега, парусники, как на море, а также птицы и обитатели водоёмов. Сплав подходит даже новичкам!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🛶 Сплав проходит на смежных Белом и Чёрном озёрах на суперустойчивых и комфортабельных байдарках. Перед началом вы познакомитесь с инструктором, пройдёте небольшое обучение по управлению байдаркой и правилам поведения на воде, получите спасательные жилеты.
🐢 Инструктор вас не только всему научит, но и будет сопровождать все 1,5 часа сплава. Вы будете следовать за ним и наслаждаться видами природы и развивающихся парусов яхт. А если повезёт, увидите черепаху!
☕️ По окончании мы угостим вас горячим чаем со снэками и вы поделитесь вашими впечатлениями в уютной обстановке.
Организационные детали
- Вторая часть оплаты вносится организатору мероприятия онлайн заранее до сплава
- Сбор на точке старта — за 30 мин. до начала сплава
- Продолжительность активной водной части — 1,5 часа
в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Большая Косинская 45
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 194 туристов
Всем привет! Мы проводим короткие сплавы/прогулки на байдарках и сап-досках по живописнейшим местам Москвы и Подмосковья. Недолго, безопасно, рядом с домом. Специализируемся на услугах для новичков в водном туризме. С нами у вас точно все получится!
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