Сплав на байдарках в Косино
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Что вас ожидает:
- Белое озеро
- Черное озеро
- Удивительную атмосферу морского парусного клуба
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Удивительное место прямо в Москве. Чистое Белое озеро, где царит морской дух благодаря морскому парусному клубу. Черное озеро, где обитает множество животных, птиц и редких растений. Вы освоите азы гребли, подышите чистым воздухом и прикоснетесь к миру первозданной природы. А наши профессиональные инструкторы сделают все, чтобы прогулка прошла весело, безопасно и душевно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение азам гребли и сопровождение инструктором
- Место в трехместной байдарке, весло, спасательный жилет, гермомешок
- Места для переодевания и хранения вещей
- Вода 0,5л
- Фирменный таежный чай, снэки, батончики
- Что не входит
- Трансфер до точки сбора
- Место начала и завершения?
- Москва, ул. Большая Косинская 45
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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