Сплав на байдарках в Косино: Белое и Черное озеро

Сплав на байдарках в Косино

Описание
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Сплав на байдарках в Косино: Белое и Черное озеро
Ближайшие даты:
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
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Что вас ожидает:

  • Белое озеро
  • Черное озеро
  • Удивительную атмосферу морского парусного клуба
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Удивительное место прямо в Москве. Чистое Белое озеро, где царит морской дух благодаря морскому парусному клубу. Черное озеро, где обитает множество животных, птиц и редких растений. Вы освоите азы гребли, подышите чистым воздухом и прикоснетесь к миру первозданной природы. А наши профессиональные инструкторы сделают все, чтобы прогулка прошла весело, безопасно и душевно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение азам гребли и сопровождение инструктором
  • Место в трехместной байдарке, весло, спасательный жилет, гермомешок
  • Места для переодевания и хранения вещей
  • Вода 0,5л
  • Фирменный таежный чай, снэки, батончики
Что не входит
  • Трансфер до точки сбора
Место начала и завершения?
Москва, ул. Большая Косинская 45
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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