Наш маршрут проходит вдали от хоженых троп и автомобильных трасс, поэтому в таком походе себя смело можно почувствовать первооткрывателем мест и побывать в таких живописных и уединенных местах которые недоступны с берега, а от этого они еще более привлекательны.

Для тех, кто хочет получить ощущения, как от похода с полной автономкой – минимум людей и дикая природа.

Важно знать: