Путешествие по Москве на байдарках: экскурсия по заповеднику Архангельское
Давайте на несколько часов сбежим из Москвы и насладимся красотой дикой природы? Приглашаю вас в 3-часовое путешествие на байдарках по заповеднику Архангельское. Сплав на байдарках — это то же самое, что и поход. Только без огромного рюкзака. Дикая природа, свежий воздух и живописные пейзажи. Что может быть лучше?
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Заповедник Лохин остров
- Усадьба Архангельское
- "русалочья протока"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наш маршрут проходит вдали от хоженых троп и автомобильных трасс, поэтому в таком походе себя смело можно почувствовать первооткрывателем мест и побывать в таких живописных и уединенных местах которые недоступны с берега, а от этого они еще более привлекательны.
Для тех, кто хочет получить ощущения, как от похода с полной автономкой – минимум людей и дикая природа.
Важно знать:
- Мы обеспечиваем вашу безопасность и удобство во время сплава. Мы проводим инструктаж и доступное каждому обучение.
- Важно! Выходим на воду только вместе с инструктором.
Каждые выходные в 10,12,14 и 16:00. Длительность 3 часа.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все включено! Вам нужно только прийти.
- Место в трехместной байдарке, весло, спасжилет, гермомешок для вещей, дождевик, раздевалки, камера хранения вещей, горячее питание на финише, чаепитие и сухпаек посередине маршрута
- Обучение и сопровождение инструктором
- Фотографии со сплава
- ВАЖНО: Оплаты на месте нет. Оплата происходит заранее онлайн способом. Работаем официально, после оплаты на вашу электронную почту придут чек и билеты от организатора мероприятия
- Что не входит
- Трансфер до места встречи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Деревня Глухово, ул. Центральная д. 2Завершение: Деревни Глухово, ул. Центральная, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждые выходные в 10,12,14 и 16:00. Длительность 3 часа.Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Важная информация
- Спасибо за доверие! По любым вопросам можете обратиться по номеру +7 903 517-08-34. Обязательно скажите
- Что вы со Спутника. Для оплаты второй части мы с Вами свяжемся
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
30 июня 2023
Все было очень круто!! Понравился персонал, организация. Места потрясающие. Спасибо за эмоции!!
Н
Наталья
22 июня 2023
Очень позитивный отдых: всё прекрасно организонано, отличный маршрут
Е
Евгений
12 июня 2023
Все было супер! Эмоции - космос! Чудесно провели время. Плов очень вкусный)) у дочки был ДР в день сплава, очень мило поздравили) Ребята, большое спасибо 👋
М
Марина
17 июля 2022
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