Официально зарегистрированная туристическая компания с профессиональными аккредитованными инструкторами-проводниками по водному туризму.
Берём детей от 7 лет и только с родителями. Родители несут за детей полную ответственность.
Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), купальник/плавки, полотенце, обувь для купания (могут быть острые камни на дне), перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик.
Необходимо иметь свою миску, ложку и кружку, 1,5 литра воды в первый день.
По желанию — дополнительный перекус на себя.
Запрещено употребление алкоголя до сплава и на борту байдарок. В нетрезвом виде вы снимаетесь с маршрута. Курение разрешено только на берегу.