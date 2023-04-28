Вырваться на природу на выходные и отдохнуть от городского шума и быстрого ритма жизни можно вместе с нашей командой опытных инструкторов! Вы пройдёте 10 км по живописной реке в спокойном темпе, попробуете приготовленную на костре еду и попаритесь в походной бане. Отдохнёте под пение птиц, насладитесь природой, поиграете в волейбол на свежем воздухе. Отличная идея маленького отпуска для тех, кому срочно нужна перезагрузка и заряд впечатлений.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Официально зарегистрированная туристическая компания с профессиональными аккредитованными инструкторами-проводниками по водному туризму.

Берём детей от 7 лет и только с родителями. Родители несут за детей полную ответственность.

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), купальник/плавки, полотенце, обувь для купания (могут быть острые камни на дне), перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик.

Необходимо иметь свою миску, ложку и кружку, 1,5 литра воды в первый день.

По желанию — дополнительный перекус на себя.

Запрещено употребление алкоголя до сплава и на борту байдарок. В нетрезвом виде вы снимаетесь с маршрута. Курение разрешено только на берегу.