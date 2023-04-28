Провести выходные активно и получить заряд новых впечатлений
Присоединяйтесь к компании единомышленников, берите друзей, коллег и семью на лёгкий сплав в Тверской области.
Пройдём пороги и перекаты, засмотримся на пейзажи, споём песни под гитару у жаркого огня! Проснёмся в палатках на свежем воздухе, попробуем плов, приготовленный на костре, умоемся проточной водой. Вернёмся обновлёнными и полные новых впечатлений.
Пройдём пороги и перекаты, засмотримся на пейзажи, споём песни под гитару у жаркого огня! Проснёмся в палатках на свежем воздухе, попробуем плов, приготовленный на костре, умоемся проточной водой. Вернёмся обновлёнными и полные новых впечатлений.
Ближайшие даты:
29
апр
апр
2
мая
мая
9
мая
мая
12
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.
Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.
Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, метро Строгино, 8:00Завершение: Москва, метро Строгино, 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Наша команда на протяжении нескольких лет проводит и организует разнообразные сплав-туры по рекам Подмосковья. Идея походов, показать красоту нашего края, красивые и интересные места, научить нового участника первичным навыкам туристической жизни. В наших походах мы стараемся донести до каждого участника, что надо беречь и заботится о природе и её обитателях.Задать вопрос
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