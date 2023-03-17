Зовём сбежать с нами на три дня из мегаполиса на порожистую реку в Подмосковье. Вы сможете проветрить голову, забыть про работу и отдохнуть душой посреди красивого леса, водоёма и полей. А давно вы видели звёзды и сидели у жаркого костра? Приготовим плов и шашлыки, постреляем по мишеням, накупаемся. Под руководством опытных инструкторов вы преодолеете пороги и почувствуете себя героями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Официально зарегистрированная туристическая компания с профессиональными аккредитованными инструкторами-проводниками по водному туризму.

Берём детей от 7 лет и только с родителями. Родители несут за детей полную ответственность.

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), купальник/плавки, полотенце, обувь для купания (могут быть острые камни на дне), перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик.

Необходимо иметь свою миску, ложку и кружку, 1,5 литра воды в первый день.

По желанию — дополнительный перекус на себя.

Запрещено употребление алкоголя до сплава и на борту байдарок. В нетрезвом виде вы снимаетесь с маршрута. Курение разрешено только на берегу.