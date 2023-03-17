Сплав по реке Осётр на байдарках и рафтах с трансфером из Москвы

Поймать брызги восторга, порыбачить и выспаться на свежем воздухе

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Ответы на вопросы
Зовём сбежать с нами на три дня из мегаполиса на порожистую реку в Подмосковье.

Вы сможете проветрить голову, забыть про работу и отдохнуть душой посреди красивого леса, водоёма и полей.

А давно вы видели звёзды и сидели у жаркого костра? Приготовим плов и шашлыки, постреляем по мишеням, накупаемся. Под руководством опытных инструкторов вы преодолеете пороги и почувствуете себя героями.
Сплав по реке Осётр на байдарках и рафтах с трансфером из Москвы
Сплав по реке Осётр на байдарках и рафтах с трансфером из Москвы
Сплав по реке Осётр на байдарках и рафтах с трансфером из Москвы
Сплав по реке Осётр на байдарках и рафтах с трансфером из Москвы
Сплав по реке Осётр на байдарках и рафтах с трансфером из Москвы
Сплав по реке Осётр на байдарках и рафтах с трансфером из Москвы
Сплав по реке Осётр на байдарках и рафтах с трансфером из Москвы
Сплав по реке Осётр на байдарках и рафтах с трансфером из Москвы
Сплав по реке Осётр на байдарках и рафтах с трансфером из Москвы
Сплав по реке Осётр на байдарках и рафтах с трансфером из Москвы
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Официально зарегистрированная туристическая компания с профессиональными аккредитованными инструкторами-проводниками по водному туризму.

Берём детей от 7 лет и только с родителями. Родители несут за детей полную ответственность.

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), купальник/плавки, полотенце, обувь для купания (могут быть острые камни на дне), перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик.

Необходимо иметь свою миску, ложку и кружку, 1,5 литра воды в первый день.
По желанию — дополнительный перекус на себя.

Запрещено употребление алкоголя до сплава и на борту байдарок. В нетрезвом виде вы снимаетесь с маршрута. Курение разрешено только на берегу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Павелецкий вокзал 7:00
Завершение: Москва, Павелецкий вокзал после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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