Станции московского метро: тур со встречей у отеля

Исследуйте одну из самых невероятных систем общественного транспорта в мире во время тура на 2 часа по Московскому метро

4.8
185 отзывов
Индивидуально
Исследуйте одну из самых невероятных систем общественного транспорта в мире во время тура на 2 часа по Московскому метро.

Узнайте, почему система выстроена именно в таком виде, оцените одни из самых красивых станций и послушайте интересные легенды.
Станции московского метро: тур со встречей у отеля
Станции московского метро: тур со встречей у отеля
Станции московского метро: тур со встречей у отеля
Станции московского метро: тур со встречей у отеля
Станции московского метро: тур со встречей у отеля
Станции московского метро: тур со встречей у отеля
Станции московского метро: тур со встречей у отеля
Станции московского метро: тур со встречей у отеля
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите путешествие по истории Советского Союза во время тура под землей
  2. Осмотрите одни из самых художественных станций метро в мире
  3. Узнайте про наиболее интересные места Москва, до которых можно добраться на метро
Узнайте невероятную историю Московского метро, чтобы лучше понять, почему это не просто городская транспортная система, но и публичная подземная галерея искусств!
Узнайте о двух тайных линиях и где найти удивительные памятники русским морякам, рабочим, спортсменам и капитану военного корабля, который танцевал с королевой Елизаветой II на коронационном балу.
Посетите 10 самых интересных станции, включая как «Комсомольскую», «Кропоткинскую» и «Площадь Революции». Откройте для себя лучшие образцы искусства и архитектуры времен Советского Союза, любуясь станциями, построенными из мрамора, и осмотрите яркие мозаичные панно и бронзовые и гранитные статуи, которые появились в советскую эпоху.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на метро
  • Профессиональный гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 10 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
1 фев 2020
Я думал, что это было немного дороже, потому что я участвовал один, но я мог использовать его и безопасно ходить. Я слышал, что в России есть много карманников в метро, и действительно, машина узкая, и в зависимости от маршрута есть много людей, которые садятся и выходят из машины, поэтому я был правильным ответом, если бы путешествовал один. Гид был очень любезен, и я не мог найти место, чтобы сделать фотографии или красивый дом самостоятельно.
K
15 окт 2019
У меня был лучший гид и я наслаждался каждой минутой тура. Алена была очень хорошо осведомлена и провела очень интересный тур. Она была терпелива со мной, так как я сделал немало фотографий. Если мне когда-нибудь удастся побывать в Москве, и если она будет доступна, я бы специально попросил ее.
T
28 ноя 2019
Тур был превосходным и интересным, наш гид был фантастическим, точным, внимательным и очень подготовленным. Он не ограничивал себя простым туром, он учил нас и объяснял так много о Москве!!!
Ещё 182 отзыва

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