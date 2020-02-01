Узнайте невероятную историю Московского метро, чтобы лучше понять, почему это не просто городская транспортная система, но и публичная подземная галерея искусств!

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Посетите 10 самых интересных станции, включая как «Комсомольскую», «Кропоткинскую» и «Площадь Революции». Откройте для себя лучшие образцы искусства и архитектуры времен Советского Союза, любуясь станциями, построенными из мрамора, и осмотрите яркие мозаичные панно и бронзовые и гранитные статуи, которые появились в советскую эпоху.