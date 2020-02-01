Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите путешествие по истории Советского Союза во время тура под землей
Осмотрите одни из самых художественных станций метро в мире
Узнайте про наиболее интересные места Москва, до которых можно добраться на метро
Узнайте невероятную историю Московского метро, чтобы лучше понять, почему это не просто городская транспортная система, но и публичная подземная галерея искусств!
Узнайте о двух тайных линиях и где найти удивительные памятники русским морякам, рабочим, спортсменам и капитану военного корабля, который танцевал с королевой Елизаветой II на коронационном балу.
Посетите 10 самых интересных станции, включая как «Комсомольскую», «Кропоткинскую» и «Площадь Революции». Откройте для себя лучшие образцы искусства и архитектуры времен Советского Союза, любуясь станциями, построенными из мрамора, и осмотрите яркие мозаичные панно и бронзовые и гранитные статуи, которые появились в советскую эпоху.
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на метро
Профессиональный гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 10 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
1 фев 2020
Я думал, что это было немного дороже, потому что я участвовал один, но я мог использовать его и безопасно ходить. Я слышал, что в России есть много карманников в метро, и действительно, машина узкая, и в зависимости от маршрута есть много людей, которые садятся и выходят из машины, поэтому я был правильным ответом, если бы путешествовал один. Гид был очень любезен, и я не мог найти место, чтобы сделать фотографии или красивый дом самостоятельно.
K
Kathie
15 окт 2019
У меня был лучший гид и я наслаждался каждой минутой тура. Алена была очень хорошо осведомлена и провела очень интересный тур. Она была терпелива со мной, так как я сделал немало фотографий. Если мне когда-нибудь удастся побывать в Москве, и если она будет доступна, я бы специально попросил ее.
T
Tom
28 ноя 2019
Тур был превосходным и интересным, наш гид был фантастическим, точным, внимательным и очень подготовленным. Он не ограничивал себя простым туром, он учил нас и объяснял так много о Москве!!!