Оксана проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Старая Москва — по слободам Заречья

Увидеть «непарадную» часть Замоскворечья и подивиться тихой, размеренной жизни старинных улочек

Оксана
Задать вопрос
Оксана – ваш гид
Вы перенесетесь в «страну купцов» и отыщете в ней следы средневековых слободских поселений! Мы увидим памятники различных эпох и поговорим о быте местных в стародавние времена.

На прогулке по старинным улочкам я расскажу о царях и стрельцах, боярах и купцах, вспомню выдающихся жителей Замоскворечья и укажу на любопытные детали, неприметные с первого взгляда.
1400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча около станции метро Павелецкая
Забронировать экскурсию
Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья

Что вас ожидает

Городские предания
Когда-то юг Москвы изобиловал перелесками, болотами, заливными лугами и озёрами. Первые поселения Замоскворечья шли вдоль берега Москвы-реки и торговых дорог: здесь селились бояре, дворцовые садовники, ткачи, толмачи, ордынцы и торговцы. Мы поговорим, какие поселения существовали на месте современных переулков и чем занимались их жители, найдем возле жилого дома напоминание об эпохе татаро-монгольского ига и полюбуемся уникальными образцами деревянной архитектуры XIX столетия. Я расскажу историю о том, как император приезжал в гости к купцу и объясню, как появилось крупнейшее кондитерское предприятие. Вы узнаете, сколько дополнительных этажей может выдержать старинная усадьба и какие атрибуты непременно сопровождали купеческие дома, увидите музей А. Н. Островского, рожденного в «большой деревне», и погрузитесь в размеренный темп жизни слободского и купеческого Замоскворечья.

Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья
Старая Москва — по слободам Заречья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около станции метро Павелецкая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Оксана
Оксана
Меня зовут Оксана, 29 лет. Родилась и выросла в Москве. По высшему образованию — юрист по защите авторских прав. Но увлечение историей и любовь к родному городу вскоре определила выбор иной профессии, и с 2016 года я — профессиональный аккредитованный экскурсовод. Все экскурсии создаю самостоятельно, глубоко изучая материалы, архивы, посещая библиотеки. В своих экскурсиях стараюсь познакомить и с историей города, и с историей замечательных людей, которые когда-либо проживали в Москве. Вместе с тем стараюсь представить только наиболее интересную и, что немаловажно, — достоверную информацию, подавая её в лёгкой и понятной форме, чтобы каждая прогулка была и увлекательная, и познавательная. Наиболее любимый район Москвы — Замоскворечье. Район, который не перестаёт удивлять, который сохраняет историю буквально в каждом здании. Его можно изучать бесконечно! Именно там, в заповедном Замоскворечье, проходит большинство моих экскурсий. А со временем будет появляться и новые маршруты.
Напишите мне

Оксана проводит ещё 3 экскурсии

Самобытное ЗамоскворечьеСамобытное ЗамоскворечьеСамобытное Замоскворечье
1510 за экскурсию
1.5 часа
19 отзывов
Прогулка по древней Москве — стрелецкой, дворянской и купеческой
В названиях улиц и храмов Замоскворечья словно отразилась вся московская история — здесь каждый уголок дышит стариной. Район на другом берегу реки, населённый разными сословиями, «приютивший» Третьяковскую галерею, был и остаётся ярким пятном на карте древней Москвы. Вы разглядите особенные черты Замоскворечья, погрузитесь в его сюжеты и сможете посетить один из старейших храмов этой части Москвы.
По старинным улицам МосквыПо старинным улицам МосквыПо старинным улицам Москвы
1600 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Погулять по Полянке, Ордынке, Пятницкой и найти на них следы разных эпох
Вы полюбуетесь древними особняками и церквями, украшающими столицу уже много веков. Раскроете секреты уютных московских переулков, найдете дом знаменитого драматурга и рассмотрите храм, которым был очарован Наполеон.
Донской монастырь: история и легендыДонской монастырь: история и легендыДонской монастырь: история и легенды
1600 за экскурсию
2 часа
Раскрыть секреты одной из старейших и самых почитаемых святынь Москвы
Основанный в конце XVI века в честь победы над крымским ханом Казы-Гиреем, Донской монастырь всегда был «на передовой» ярких событий российской истории. Я расскажу о периодах его расцвета и забвения, знаменитых купцах и дворянах, а также многочисленных чудесах, происходивших в стенах обители в самые тяжелые времена.

Индивидуальные экскурсии по Москве

Москва непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милая
250 за человека
1 час
14 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Кругосветка по МосквеКругосветка по МосквеКругосветка по Москве
6000 за экскурсию
4 часа
37 отзывов
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
5 отзывов
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!
10990 за экскурсию
1 час
8 отзывов
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
5800 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Тайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополя
1500 за человека
1.5 часа
9 отзывов
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река