Оксана проводит ещё 3 экскурсии

Городские предания
Когда-то юг Москвы изобиловал перелесками, болотами, заливными лугами и озёрами. Первые поселения Замоскворечья шли вдоль берега Москвы-реки и торговых дорог: здесь селились бояре, дворцовые садовники, ткачи, толмачи, ордынцы и торговцы. Мы поговорим, какие поселения существовали на месте современных переулков и чем занимались их жители, найдем возле жилого дома напоминание об эпохе татаро-монгольского ига и полюбуемся уникальными образцами деревянной архитектуры XIX столетия. Я расскажу историю о том, как император приезжал в гости к купцу и объясню, как появилось крупнейшее кондитерское предприятие. Вы узнаете, сколько дополнительных этажей может выдержать старинная усадьба и какие атрибуты непременно сопровождали купеческие дома, увидите музей А. Н. Островского, рожденного в «большой деревне», и погрузитесь в размеренный темп жизни слободского и купеческого Замоскворечья.