Предлагаю посмотреть на известную улицу немножко с другой стороны и раскрыть ее историю 📖 знакомство с жителями (я имею ввиду выдающихся людей, творивших историю нашей с вами страны).

Арбат всегда был сосредоточением интеллигенции, здесь в разные эпохи проживали художники, писатели, музыканты, выдающиеся военные и доктора. Именно людьми творилась история и создавались культурные ценности.

Вы пройдете по следам Бунина и Рязанова, рассмотрите Арбат в карикатурах Пескова и стихах Окуджавы, а заодно выясните, какая сладость считается визитной карточкой улицы. И всё это — в окружении статных арбатских фасадов, хранящих истории людей, на творчестве которых выросли целые поколения.

Мы с Вами поговорим не только о давней истории, но так же и о том что происходило здесь на нашей памяти и памяти наших родителей.

Вы удивитесь, узнав, что Старый Арбат, гораздо современнее, чем кажется.

На экскурсии 🧭 вы узнаете: