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Старый Арбат современнее, чем кажется

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12 отзывов
Татьяна К.
Татьяна К. – Гид из Москвы
За свою историю 📖 Арбат никогда не оставался в тени.

В разное время здесь жили представители московской знати, государственные деятели, художники и писатели.

Чтобы рассказать о них, одной прогулки не хватит.

Поэтому мы сосредоточимся на недавнем времени и поговорим об Арбате XX века.

Побываем в местах, где собирались поэты Серебряного века.

Найдем отель 🏨, где останавливался И.

Бунин, дом, где прошло детство Б.

Окуджавы и найдем стену, украшенную поклонниками В.

Цоя.
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Старый Арбат современнее, чем кажется
Старый Арбат современнее, чем кажется

Что вы увидите

  • ресторан с почти трехсотлетней историей
  • магазин, на престижной центральной улице столицы, сохранивший антураж 80-х - 90-х годов
  • место, завсегдатаями которого были С. Есенин, Айсидора Дункан, Б. Пастернак, В. Маяковский, А. Блок
  • гостиницу, в которой останавливался И. Бунин
  • дом, в котором провел детство, всем нам известный бард Б. Окуджава
  • место, которое приобрело особое значение для поклонников рок-музыканта Виктора Цоя
  • дом известного художника 90-х годов, помогавшему нам улыбнуться сложным временам, шутками которого мы пользуемся до сих пор
  • единственное здание Арбата, построенное в XX веке, но уже успевшее стать историческим.
Предлагаю посмотреть на известную улицу немножко с другой стороны и раскрыть ее историю 📖 знакомство с жителями (я имею ввиду выдающихся людей, творивших историю нашей с вами страны).
Арбат всегда был сосредоточением интеллигенции, здесь в разные эпохи проживали художники, писатели, музыканты, выдающиеся военные и доктора. Именно людьми творилась история и создавались культурные ценности.
Вы пройдете по следам Бунина и Рязанова, рассмотрите Арбат в карикатурах Пескова и стихах Окуджавы, а заодно выясните, какая сладость считается визитной карточкой улицы. И всё это — в окружении статных арбатских фасадов, хранящих истории людей, на творчестве которых выросли целые поколения.
Мы с Вами поговорим не только о давней истории, но так же и о том что происходило здесь на нашей памяти и памяти наших родителей.
Вы удивитесь, узнав, что Старый Арбат, гораздо современнее, чем кажется.

На экскурсии 🧭 вы узнаете:

  • историю происхождения названия улицы и кто были ее первые поселенцы;
  • какое кондитерское изделие, продававшееся на Арбате в дореволюционной России мы можем найти сегодня в любом супермаркете;
  • каким предстал Арбат И. А. Бунину после октябрьского переворота 1917 года;
  • кто из ныне здравствующих и всем известных поэтов был вдохновлён Арбатом и утвердился в своей карьере благодаря нему;
  • художник какого необычного жанра жил здесь в 90-е годы и помогал нам улыбнуться сложным временам;
  • кто из знакомых нам с детства режиссёров провел свои детские годы на одной из соседних улиц.
  • Для вашего удобства работа проходит в небольших группах до 10 человек, чтобы была возможность выйти на диалог с каждым.
Что входит
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
  • Возможность обогатит ваши знания о Москве
  • Не банальный, авторский рассказ и свободный диалог с гидом
  • Уютная и дружеская атмосфера в мини группах
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 у выхода из метро Арбатская (СИНЯЯ ветка)
Место завершения
🏁 метро Смоленская
Старый Арбат современнее, чем кажется
Старый Арбат современнее, чем кажется
Старый Арбат современнее, чем кажется
Старый Арбат современнее, чем кажется

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна К.
Татьяна К.
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12 отзывов оставили туристы

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