Предлагаю посмотреть на известную улицу немножко с другой стороны и раскрыть ее историю 📖 знакомство с жителями (я имею ввиду выдающихся людей, творивших историю нашей с вами страны).
Арбат всегда был сосредоточением интеллигенции, здесь в разные эпохи проживали художники, писатели, музыканты, выдающиеся военные и доктора. Именно людьми творилась история и создавались культурные ценности.
Вы пройдете по следам Бунина и Рязанова, рассмотрите Арбат в карикатурах Пескова и стихах Окуджавы, а заодно выясните, какая сладость считается визитной карточкой улицы. И всё это — в окружении статных арбатских фасадов, хранящих истории людей, на творчестве которых выросли целые поколения.
Мы с Вами поговорим не только о давней истории, но так же и о том что происходило здесь на нашей памяти и памяти наших родителей.
Вы удивитесь, узнав, что Старый Арбат, гораздо современнее, чем кажется.
На экскурсии 🧭 вы узнаете:
- историю происхождения названия улицы и кто были ее первые поселенцы;
- какое кондитерское изделие, продававшееся на Арбате в дореволюционной России мы можем найти сегодня в любом супермаркете;
- каким предстал Арбат И. А. Бунину после октябрьского переворота 1917 года;
- кто из ныне здравствующих и всем известных поэтов был вдохновлён Арбатом и утвердился в своей карьере благодаря нему;
- художник какого необычного жанра жил здесь в 90-е годы и помогал нам улыбнуться сложным временам;
- кто из знакомых нам с детства режиссёров провел свои детские годы на одной из соседних улиц.
- Для вашего удобства работа проходит в небольших группах до 10 человек, чтобы была возможность выйти на диалог с каждым.