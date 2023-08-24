Стендап Экскурсия (Индивидуальная)

Смешная и необычная экскурсия в Москве: пешая стендап-экскурсия по Китай-городу

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Стендап-Экскурсия — это что-то по-настоящему новое и необычное. Пешая экскурсия по Китай-городу, которую ведет стендап-комик.

Будет интересно, смешно и максимально непринужденно! Мы открыли новую страницу познавательных развлечений — будь среди первых, кто это увидит!
Стендап Экскурсия (Индивидуальная)
Стендап Экскурсия (Индивидуальная)
Стендап Экскурсия (Индивидуальная)
Стендап Экскурсия (Индивидуальная)
Стендап Экскурсия (Индивидуальная)
Стендап Экскурсия (Индивидуальная)
Ближайшие даты:
24
авг
25
авг
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27
авг
28
авг
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Что вас ожидает:

  • Памятник Кириллу и Мефодию
  • Парк «Горка»
  • Сквер Мандельштама
  • Улица Забелина
  • Хохловский переулок
  • Морозовский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

А теперь чуть подробнее… В основе любой шутки лежит парадокс: совмещение несовместимого, неожиданный поворот событий, внезапное и контрастное.
История дарит нам множество парадоксов, иногда незаметных с первого взгляда. Китай-город — один из старейших районов Москвы и при этом самый молодёжный: здесь древние церковки и купеческие особняки соседствуют с крафтовыми барами и последними чудесами урбанистики. А само называние? «Китай»! Мы в столице России так-то.
Поэтому Китай-город — просто идеальное место для старта нового творческого формата — стендап-экскурсии! Самые необычные факты и интересные достопримечательности в непринуждённой юмористической подаче от комика-экскурсовода. От основателей славянской письменности до хреновых тарелок!

Что Вас ждет • Ты узнаешь интересные исторические факты, посетишь московские достопримечательности, которые раньше не видел или не придавал им значения!:

  • А ещё мы расскажем тебе о крутых секретных барах, о которых мало кто знает, но которые точно стоит посетить.
  • Экскурсия будет проходить с системой радиогидов. У каждого участника будет специальный наушник, чтобы не пропустить ни один факт и ни одну шутку!
  • Важная информация • При несильном дожде выдаются дождевики.
  • При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком.
  • Для компании больше 20 человек берется доп. плата за каждого последующего человека — 1500 руб.
  • Мероприятие 18+.

Дата и время определяются по договоренности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка с комиком-экскурсоводом
  • Радиогид
  • Сюрприз в конце экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Москва, СТ.М. «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время определяются по договоренности.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждый участник экскурсии будет оснащен специальным радиогидом и наушниками.
  • При несильном дожде выдаются дождевики.
  • При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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