А теперь чуть подробнее… В основе любой шутки лежит парадокс: совмещение несовместимого, неожиданный поворот событий, внезапное и контрастное.

История дарит нам множество парадоксов, иногда незаметных с первого взгляда. Китай-город — один из старейших районов Москвы и при этом самый молодёжный: здесь древние церковки и купеческие особняки соседствуют с крафтовыми барами и последними чудесами урбанистики. А само называние? «Китай»! Мы в столице России так-то.

Поэтому Китай-город — просто идеальное место для старта нового творческого формата — стендап-экскурсии! Самые необычные факты и интересные достопримечательности в непринуждённой юмористической подаче от комика-экскурсовода. От основателей славянской письменности до хреновых тарелок!

Что Вас ждет • Ты узнаешь интересные исторические факты, посетишь московские достопримечательности, которые раньше не видел или не придавал им значения!: