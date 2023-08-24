Смешная и необычная экскурсия в Москве: пешая стендап-экскурсия по Китай-городу
Стендап-Экскурсия — это что-то по-настоящему новое и необычное. Пешая экскурсия по Китай-городу, которую ведет стендап-комик.
Будет интересно, смешно и максимально непринужденно! Мы открыли новую страницу познавательных развлечений — будь среди первых, кто это увидит!
Будет интересно, смешно и максимально непринужденно! Мы открыли новую страницу познавательных развлечений — будь среди первых, кто это увидит!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памятник Кириллу и Мефодию
- Парк «Горка»
- Сквер Мандельштама
- Улица Забелина
- Хохловский переулок
- Морозовский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
А теперь чуть подробнее… В основе любой шутки лежит парадокс: совмещение несовместимого, неожиданный поворот событий, внезапное и контрастное.
История дарит нам множество парадоксов, иногда незаметных с первого взгляда. Китай-город — один из старейших районов Москвы и при этом самый молодёжный: здесь древние церковки и купеческие особняки соседствуют с крафтовыми барами и последними чудесами урбанистики. А само называние? «Китай»! Мы в столице России так-то.
Поэтому Китай-город — просто идеальное место для старта нового творческого формата — стендап-экскурсии! Самые необычные факты и интересные достопримечательности в непринуждённой юмористической подаче от комика-экскурсовода. От основателей славянской письменности до хреновых тарелок!
Что Вас ждет • Ты узнаешь интересные исторические факты, посетишь московские достопримечательности, которые раньше не видел или не придавал им значения!:
- А ещё мы расскажем тебе о крутых секретных барах, о которых мало кто знает, но которые точно стоит посетить.
- Экскурсия будет проходить с системой радиогидов. У каждого участника будет специальный наушник, чтобы не пропустить ни один факт и ни одну шутку!
- Важная информация • При несильном дожде выдаются дождевики.
- При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком.
- Для компании больше 20 человек берется доп. плата за каждого последующего человека — 1500 руб.
- Мероприятие 18+.
Дата и время определяются по договоренности.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка с комиком-экскурсоводом
- Радиогид
- Сюрприз в конце экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Москва, СТ.М. «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Дата и время определяются по договоренности.Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Важная информация
- Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждый участник экскурсии будет оснащен специальным радиогидом и наушниками.
- При несильном дожде выдаются дождевики.
- При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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