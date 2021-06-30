Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Променад с юмором

Вы отправитесь на прогулку с комиком, во время которой город станет его сценой. Декорациями выступят различные локации столицы: от известных достопримечательностей до неприметных переходов и дворов. Главное в экскурсии не точность фактов, даты или достоверность событий, а история юмориста.

Зарисовки о людях

Ваш гид, комик Сергей, родился в Абхазии, вырос в Сочи и остался в столице после учебы на историка. Он с юмором расскажет, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в Москве. В его истории личные переживания переплетаются с сюжетами об известных людях, местах и достопримечательностях.

Организационные детали