Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Стендап-экскурсия «Москва не резиновая»

Погулять по городу в компании комика и взглянуть на столицу под другим углом

4.8
5 отзывов
Прекрасная возможность познакомиться с жанром «этнографический стендап» на прогулке с профессиональным юмористом.

Вы услышите забавные истории о покорении столицы от участника проекта «Открытый микрофон», увидите знаковые и неочевидные места города и посмеетесь от души.
Стендап-экскурсия «Москва не резиновая»
Стендап-экскурсия «Москва не резиновая»
Стендап-экскурсия «Москва не резиновая»
Стендап-экскурсия «Москва не резиновая»
Стендап-экскурсия «Москва не резиновая»
Стендап-экскурсия «Москва не резиновая»

Что вас ожидает

Променад с юмором

Вы отправитесь на прогулку с комиком, во время которой город станет его сценой. Декорациями выступят различные локации столицы: от известных достопримечательностей до неприметных переходов и дворов. Главное в экскурсии не точность фактов, даты или достоверность событий, а история юмориста.

Зарисовки о людях

Ваш гид, комик Сергей, родился в Абхазии, вырос в Сочи и остался в столице после учебы на историка. Он с юмором расскажет, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в Москве. В его истории личные переживания переплетаются с сюжетами об известных людях, местах и достопримечательностях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет Сергей, участник шоу «Открытый микрофон» и стендап-фестивалей в Санкт-Петербурге и Казани
  • Финальной точкой маршрута станет Библиотека им. Ленина
🚩 Начало и место завершения: на Тверской улице
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Олег
Олег
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссера. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдете нигде!
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5 реальных отзывов от туристов

Оксана
30 июня 2021
Ходила с друзьями, понравился формат — забавно, без напряга, но при этом с любопытными фактами о городе. Это больше экскурсия, чем стендап, но все равно классно. Подойдет как москвичам, так и путешественникам, приехавшим в столицу.
Т
31 мая 2021
Отличный вариант для любителей формата "Прогулка по необычным дворикам рядом с оживленным центром", интересная и легкая подача материала, продуманный и не тяжелый пешеходный маршрут. Рекомендую.
Л
31 мая 2021
Добрый день! Как пожелание- побольше информации.
Е
20 мая 2021
Была на экскурсии 19.05.21 приятная атмосфера, приятная компания единомышленников, внимание много сюрпризов (!!! приятных, не хочу спойлить, все можно узнать на самой экскурсии), есть конкурсы, много юмора. Гид интересно рассказывает, ведет по необычному маршруту, всем рекомендую, ребята молодцы, это новый уровень, новое направление подобных экскурсий не встречала, мне понравилось! Позитивное общение и настроение после экскурсии вам обеспечены! Хочу поблагодарить за формат! Все было супер!
М
16 мая 2021
Ребята молодцы, постарались сделать необычную экскурсию. Есть интересные находки - спойлер писать не буду!:)

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Олег проводит ещё 1 экскурсию

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