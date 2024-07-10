Приглашаем вас на оригинальную речную прогулку — с двумя концертами за один вечер. Сначала — стендап с тремя комиками ТНТ и LABELCOM. Он пройдёт на нижней палубе за столиками, можно заказывать еду и напитки. А затем на верхней палубе прозвучат известные песни в необычных обработках. Можно послушать, потанцевать, попеть! И всё это — на борту теплохода «Ривьера».
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30, 18:00, 18:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
Импровизационное общение с залом.
В первой части программы для вас выступят профессиональные известные комики, участники Stand
Up на ТНТ, LABELCOM, Stand-Up Club #1 и других популярных ТВ и You
Tube проектов. А кто именно будет — секрет! Каждую неделю — разные составы.
Живая музыка. Во второй части вы сможете переместиться на верхнюю палубу, послушать хиты мировой сцены, повеселиться или просто насладиться видами на город с воды.
Организационные детали
- Отплытие и возвращение — на причал «Лужники-Северный».
- Сбор гостей за полчаса до отправления теплохода.
- Весь вечер можно заказывать еду и напитки (не включено в стоимость билета).
- Размещение за столиками. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний. Если вы брали билеты отдельно, но хотите сидеть вместе — приходите заранее. Также это поможет занять места ближе к сцене (не относится к мероприятиям с конкретными местами).
- На борт не допускаются люди в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Ближние столы
|3 590 ₽
|Конец зала
|2 590 ₽
|Середина зала
|3 090 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Лужники-Северный»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 1871 туриста
Привет! Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши экскурсоводы — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.Задать вопрос
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