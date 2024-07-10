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Приглашаем вас на оригинальную речную прогулку — с двумя концертами за один вечер. Сначала — стендап с тремя комиками ТНТ и LABELCOM. Он пройдёт на нижней палубе за столиками, можно заказывать еду и напитки. А затем на верхней палубе прозвучат известные песни в необычных обработках. Можно послушать, потанцевать, попеть! И всё это — на борту теплохода «Ривьера».