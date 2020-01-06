2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тверская: особые приметы

Мы встретимся на углу здания Государственной Думы РФ — и от самого начала Тверской улицы отправимся шаг за шагом её исследовать до самой Маяковки. По пути вы увидите знаменитый исторический гастроном Елисеевский и Тверскую площадь, украшенную сезонной пёстрой ярмаркой. Пушкинскую площадь с её памятником, прилегающими аллеями и претенциозными ресторанами. Легендарный Центральный Телеграф, здание газеты «Известия», именитые отели. На Триумфальной площади наша прогулка закончится — к концу маршрута вы будете знать Тверскую как свои пять пальцев.

Хроники центральной улицы

Во время прогулки вы узнаете: зачем и как передвигались дома на Тверской; откуда весь Советский союз услышал сообщение о начале Великой Отечественной войны; от чего получил свое название «Дом под юбкой»; с какого места провожали в 1826 г. Марию Волконскую к мужу-декабристу и где здесь живет главное приведение! После того, как я расскажу вам историю главной улицы и ее домов, она перестанет быть для вас безликим оплотом роскоши, глянца и бизнеса, а станет уютной и понятной.