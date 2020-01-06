2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Столичная прогулка по Тверской: от «Охотки» до «Маяковки»

Не спеша пройти по главной улице Москвы и наполнить её смыслом

Римма
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Римма – ваш гид
Тверская — это улица, по которой люди обычно куда-то бегут в ежедневной суете, не поднимая головы и не задумываясь о том, кто жил когда-то в здании их офиса или чья гостиная была в помещении ресторана, куда они зашли пообедать.

Я предлагаю вырваться из этого потока и приглашаю на увлекательную прогулку — мы поговорим, как сквозь вехи времен создавался нынешний облик улицы, как она меняла длину, ширину, названия и статус.
800 ₽
720 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Охотный ряд
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Столичная прогулка по Тверской: от «Охотки» до «Маяковки»
Столичная прогулка по Тверской: от «Охотки» до «Маяковки»

Что вас ожидает

Тверская: особые приметы
Мы встретимся на углу здания Государственной Думы РФ — и от самого начала Тверской улицы отправимся шаг за шагом её исследовать до самой Маяковки. По пути вы увидите знаменитый исторический гастроном Елисеевский и Тверскую площадь, украшенную сезонной пёстрой ярмаркой. Пушкинскую площадь с её памятником, прилегающими аллеями и претенциозными ресторанами. Легендарный Центральный Телеграф, здание газеты «Известия», именитые отели. На Триумфальной площади наша прогулка закончится — к концу маршрута вы будете знать Тверскую как свои пять пальцев.

Хроники центральной улицы
Во время прогулки вы узнаете: зачем и как передвигались дома на Тверской; откуда весь Советский союз услышал сообщение о начале Великой Отечественной войны; от чего получил свое название «Дом под юбкой»; с какого места провожали в 1826 г. Марию Волконскую к мужу-декабристу и где здесь живет главное приведение! После того, как я расскажу вам историю главной улицы и ее домов, она перестанет быть для вас безликим оплотом роскоши, глянца и бизнеса, а станет уютной и понятной.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • Пожалуйста, выбирайте удобную обувь. Прогулка полностью пешая.
Столичная прогулка по Тверской: от «Охотки» до «Маяковки»
Столичная прогулка по Тверской: от «Охотки» до «Маяковки»
Столичная прогулка по Тверской: от «Охотки» до «Маяковки»
Столичная прогулка по Тверской: от «Охотки» до «Маяковки»
Столичная прогулка по Тверской: от «Охотки» до «Маяковки»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Охотный ряд.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Римма
Римма
Меня зовут Римма. Я всю жизнь живу в Москве и считаю её действительно Лучшим городом Земли! Интересуюсь, изучаю историю города и всегда с удовольствием делюсь своими знаниями. Моя цель — не превратить нашу встречу в протокольную экскурсию, а совершить вместе с вами приятную прогулку в небольшой компании, попутно рассказывая факты о домах, временах и лицах.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Экскурсия очень понравилась, много интересной, ранее не слышанной информации. Большое спасибо!!!
13 ноября 2019
Узнали много интересного о истории зданий на Тверской улице. Римма отличный экскурсовод.

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