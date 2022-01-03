Программа экскурсии

07:15 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).

07:30 Отправление автобуса от ст. м. ВДНХ. Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Ярославлю: легенда основания города, система главных улиц и площадей города, торговые ряды XIX века; истории о ярославских князьях, купцах, губернаторах и других знаменитых горожанах; Волжская набережная с многочисленными памятниками архитектуры прошлого и беседкой-ротондой, стрелка при впадении реки Которосли в реку Волгу; театр им. Ф. Г. Волкова и памятник основателю русского театра; храмы XVII века с «ярославским узорочьем» (Николы Мокрого, Спаса-на-Городу, Николы Рубленого, Рождества Христова) и восстановленный во всей своей красоте, ставший кафедральным Успенский Собор.

Посещение Спасо-Преображенского монастыря – «Ярославского Кремля», знакомство с его историей и архитектурой.

Посещение Художественного музея в бывшем Губернаторском доме. Театрализованная экскурсия «В гостях у губернатора».

Обед в кафе города.

Посещение шоу-макета «Золотое кольцо».

22:30 – Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Внимание! Участие в экскурсии возможно только при наличии QR кода о вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

О Ярославле и местах, которые мы посетим

«И взлетала лебедь в облака, и трубила славу Ярославу… » – это из «Слова о полку Игореве», рукопись которого, по легенде, была обнаружена именно здесь, в Ярославле, в Спасо-Преображенском монастыре. Находка эта покрыта тайной и узнать правду, наверное, за давностью лет уже невозможно. Да, Ярославль – город древний, город серьёзный и мудрый, город, видевший многое. Да и как по-другому – ведь основан он более 10 столетий тому назад князем Ярославом Мудрым! В прошлые времена Ярославль успел побыть даже столицей всея Руси. Из него Минин и Пожарский повели ополчение на Москву – «В Ярославль вошло нижегородское ополчение, а вышло – всенародное».

Художественный музей, расположенный в бывшем Губернаторском доме, порадует вас роскошными интерьерами с колонными залами и парадными лестницами, коллекцией русской живописи XVIII – начала XX вв.

Ярославль – первый христианский город на Волге, город, в котором открылся первый в России общедоступный театр, и родина первой женщины-космонавта. Посмотрите на «путеводитель по Ярославлю», как называют местные жители 1000-рублёвую купюру, – на ней есть и основатель города Ярослав Мудрый, и герб Ярославля – медведь, которого, по легенде, победил князь Ярослав, и знаменитая белоснежная часовня Казанской Богоматери, имеющая форму ракеты. Нашлось место даже берёзе возле часовни!

А вы знаете, почему писатели Ильф и Петров немного обидно для ярославцев писали, что их «… город похож на пучок редиски.»? Потому что «… Ярославль богат церквами, старинными и нестаринными, … большими и малыми… в каком бы месте Ярославля вы ни становились и в какую бы сторону ни посмотрели, вы увидите не меньше 138 церквей… ». Сейчас церквей, конечно, поменьше – Ярославль пережил все трагедии XX века, а в начале XXI получил звание главного города знаменитого «Золотого кольца»!

Сегодня древними и красивыми городами можно полюбоваться на Шоу-макете «Золотое кольцо». Все они здесь, в центре своей столицы, и это не статичная миниатюра. Макет живет своей жизнью: пожарные спешат на вызов, поезда точно по расписанию доставляют пассажиров, аист кружит над гнездом, дети катаются на качелях, лесорубы валят деревья. Когда приходит ночь, в домах включается свет, на улицах загораются фонари, а колесо обозрения сияет разноцветными огнями. Всё как в реальной жизни! В России похожий музей Гранд-макет «Россия» есть только в Санкт-Петербурге, а во всём мире подобные места можно пересчитать по пальцам: Франция, США, Германия и Польша, но ярославский «Шоу-макет» – самый современный по техническим параметрам. Здесь, на площади 300 квадратных метров, с любовью и юмором создан целый мир, в котором дети становятся большими, а взрослые – маленькими.

Здесь всё, как в реальной жизни – в Иванове по улицам бегают невесты, в Переславле снимают кино, в Костроме тушат дом. Кострома, кстати, предстанет перед вами в зимнем убранстве, вся заснеженная, с мигающими новогодними уличными ёлками, замёрзшей речкой, на которой устроились рыбаки и ездят снегоходы.

Весь макет наполнен живыми звуками: колокольные звоны, звуки гидроэлектростанции, птичьи голоса, звуки природы, шум повседневной жизни, причём создатели макета записывали звуки в каждом из 12 представленных городов. И обратите внимание на стеклянные полусферы – «колпаки времени».

Вам захотелось сравнить макет с «живым» «Золотым кольцом России»? Нет ничего невозможного!