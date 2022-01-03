«Столица Золотого кольца»: однодневный тур в Ярославль

Чтобы увидеть в миниатюре все города "Золотого кольца России", теперь достаточно посетить только "золотую" столицу -

В группе
до 28 чел.
Чтобы увидеть в миниатюре все города «Золотого кольца России», теперь достаточно посетить только «золотую» столицу – древний Ярославль! Разве такое возможно? Возможно, и вы в этом убедитесь! Но не забывайте, что и сам Ярославль, «город тысячи куполов» – город уникальный, а весь его центр взят под охрану ЮНЕСКО.
«Столица Золотого кольца»: однодневный тур в Ярославль
«Столица Золотого кольца»: однодневный тур в Ярославль
«Столица Золотого кольца»: однодневный тур в Ярославль
«Столица Золотого кольца»: однодневный тур в Ярославль
«Столица Золотого кольца»: однодневный тур в Ярославль
«Столица Золотого кольца»: однодневный тур в Ярославль

Что вы увидите 🤩

  • Главные улицы и площади города
  • Торговые ряды XIX века
  • Волжская набережная
  • Стрелка при впадении реки Которосли в реку Волгу
  • Театр им. Ф. Г. Волкова и памятник основателю русского театра
  • Храмы XVII века с «ярославским узорочьем»: Николы Мокрого, Спаса-на-Городу, Николы Рубленого, Рождества Христова
  • Кафедральный Успенский Собор
  • Спасо-Преображенский монастырь – «Ярославский Кремль»
  • Художественный музей
  • Шоу-макет «Золотое кольцо»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа экскурсии

  • 07:15 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).
  • 07:30 Отправление автобуса от ст. м. ВДНХ. Путевая информация.
  • Обзорная экскурсия по Ярославлю: легенда основания города, система главных улиц и площадей города, торговые ряды XIX века; истории о ярославских князьях, купцах, губернаторах и других знаменитых горожанах; Волжская набережная с многочисленными памятниками архитектуры прошлого и беседкой-ротондой, стрелка при впадении реки Которосли в реку Волгу; театр им. Ф. Г. Волкова и памятник основателю русского театра; храмы XVII века с «ярославским узорочьем» (Николы Мокрого, Спаса-на-Городу, Николы Рубленого, Рождества Христова) и восстановленный во всей своей красоте, ставший кафедральным Успенский Собор.
  • Посещение Спасо-Преображенского монастыря – «Ярославского Кремля», знакомство с его историей и архитектурой.
  • Посещение Художественного музея в бывшем Губернаторском доме. Театрализованная экскурсия «В гостях у губернатора».
  • Обед в кафе города.
  • Посещение шоу-макета «Золотое кольцо».
  • 22:30 – Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
  • Внимание! Участие в экскурсии возможно только при наличии QR кода о вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.
О Ярославле и местах, которые мы посетим
«И взлетала лебедь в облака, и трубила славу Ярославу… » – это из «Слова о полку Игореве», рукопись которого, по легенде, была обнаружена именно здесь, в Ярославле, в Спасо-Преображенском монастыре. Находка эта покрыта тайной и узнать правду, наверное, за давностью лет уже невозможно. Да, Ярославль – город древний, город серьёзный и мудрый, город, видевший многое. Да и как по-другому – ведь основан он более 10 столетий тому назад князем Ярославом Мудрым! В прошлые времена Ярославль успел побыть даже столицей всея Руси. Из него Минин и Пожарский повели ополчение на Москву – «В Ярославль вошло нижегородское ополчение, а вышло – всенародное».
Художественный музей, расположенный в бывшем Губернаторском доме, порадует вас роскошными интерьерами с колонными залами и парадными лестницами, коллекцией русской живописи XVIII – начала XX вв.
Ярославль – первый христианский город на Волге, город, в котором открылся первый в России общедоступный театр, и родина первой женщины-космонавта. Посмотрите на «путеводитель по Ярославлю», как называют местные жители 1000-рублёвую купюру, – на ней есть и основатель города Ярослав Мудрый, и герб Ярославля – медведь, которого, по легенде, победил князь Ярослав, и знаменитая белоснежная часовня Казанской Богоматери, имеющая форму ракеты. Нашлось место даже берёзе возле часовни!
А вы знаете, почему писатели Ильф и Петров немного обидно для ярославцев писали, что их «… город похож на пучок редиски.»? Потому что «… Ярославль богат церквами, старинными и нестаринными, … большими и малыми… в каком бы месте Ярославля вы ни становились и в какую бы сторону ни посмотрели, вы увидите не меньше 138 церквей… ». Сейчас церквей, конечно, поменьше – Ярославль пережил все трагедии XX века, а в начале XXI получил звание главного города знаменитого «Золотого кольца»!
Сегодня древними и красивыми городами можно полюбоваться на Шоу-макете «Золотое кольцо». Все они здесь, в центре своей столицы, и это не статичная миниатюра. Макет живет своей жизнью: пожарные спешат на вызов, поезда точно по расписанию доставляют пассажиров, аист кружит над гнездом, дети катаются на качелях, лесорубы валят деревья. Когда приходит ночь, в домах включается свет, на улицах загораются фонари, а колесо обозрения сияет разноцветными огнями. Всё как в реальной жизни! В России похожий музей Гранд-макет «Россия» есть только в Санкт-Петербурге, а во всём мире подобные места можно пересчитать по пальцам: Франция, США, Германия и Польша, но ярославский «Шоу-макет» – самый современный по техническим параметрам. Здесь, на площади 300 квадратных метров, с любовью и юмором создан целый мир, в котором дети становятся большими, а взрослые – маленькими.
Здесь всё, как в реальной жизни – в Иванове по улицам бегают невесты, в Переславле снимают кино, в Костроме тушат дом. Кострома, кстати, предстанет перед вами в зимнем убранстве, вся заснеженная, с мигающими новогодними уличными ёлками, замёрзшей речкой, на которой устроились рыбаки и ездят снегоходы.
Весь макет наполнен живыми звуками: колокольные звоны, звуки гидроэлектростанции, птичьи голоса, звуки природы, шум повседневной жизни, причём создатели макета записывали звуки в каждом из 12 представленных городов. И обратите внимание на стеклянные полусферы – «колпаки времени».
Вам захотелось сравнить макет с «живым» «Золотым кольцом России»? Нет ничего невозможного!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа, включая билеты в музеи
  • Сопровождение гидом (путевая информация).
Что не входит
  • Обед в кафе (400 руб. /чел.)
  • Посещение шоу-макета «Золотое кольцо» (взрослый – 500 руб. /чел. дети до 16 лет – 350 руб. /чел.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

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