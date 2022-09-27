«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль (с теплоходной прогулкой)

«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль

5
2 оценки
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Ответы на вопросы
Столица Золотого кольца — Ярославль покоряет лишь одному ему свойственным очарованием, таящимся где-то между высоким волжским небом и ажурными крестами златокупольных храмов.

Древний и всегда молодой, хлебосольный и гостеприимный, он завораживает мощью Спасо-Преображенского собора и красотой старинных церквей, простором Волжской набережной и богатством купеческих особняков.

Давайте не торопясь пройдём по улицам Ярославля, почувствуем душу города, вдохнём полной грудью свежий речной ветер.
«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль (с теплоходной прогулкой)
«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль (с теплоходной прогулкой)
«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль (с теплоходной прогулкой)
«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль (с теплоходной прогулкой)
«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль (с теплоходной прогулкой)
«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль (с теплоходной прогулкой)
Ближайшие даты:
3
июн
1
июл
29
июл
26
авг
23
сен

Что вас ожидает:

  • Главные улицы и площади города
  • Торговые ряды XIX века
  • Волжская набережная
  • Церквь Ильи Пророка, осмотр фресковой живописи.
  • Теплоходная прогулка по Волге
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обзорная экскурсия по Ярославлю

Экскурсия познакомит вас с достопримечательностями города. Мы покажем вам «место, где всё начиналось» – слияние рек Волги и Которосли, на высоком холме у которого великий князь Ярослав Мудрый определил: «Городу быть!». Знаете ли вы, каким образом самым популярным сувениром из Ярославля стал медведь и почему косолапый красуется на гербе города? Наш экскурсовод поведает замысловатую легенду об основании города.

Спасо-Преображенский монастырь

Это одновременно и ярославский кремль, древнейшее ядро городской застройки. Его главный храм – Спасо-Преображенский собор, один из любимых храмов Ивана Грозного, где сохранилась стенная роспись его эпохи и великолепный иконостас. В ходе экскурсии вы сможете увидеть парадный въезд в монастырь – Святые ворота, оценить масштаб Трапезных палат и Настоятельского корпуса, погулять по территории кремля.

Церковь Ильи Пророка

Один из самых радостных, праздничных храмов Руси. Особой светлой, намоленной атмосфере здесь способствует и солидная история, начавшаяся в золотой век Ярославля – XVII, и подвижничество городских купцов, нанявших для строительства и обустройства церкви лучших зодчих, каменщиков, кузнецов и иконописцев, и обилие великолепных старинных икон и фресок. Вы сможете полюбоваться и другими храмами XVII века в стиле ярославского узорочья: церквями Николы Мокрого и Спаса-на-Городу, Николы Рубленого и Рождества Христова, а также восстановленным во всей своей красоте Успенским собором, ставшим теперь кафедральным.

Теплоходная прогулка по Волге

У вас есть счастливая возможность полюбоваться Ярославлем с воды. С волжских просторов город предстаёт горделиво выступающим на крутизне прибрежных холмов, царственно приосанившимся, радующим глаз путешественников ярким многоцветьем куполов, красотой Волжской набережной, изысканностью купеческих особняков.

В ходе экскурсии вы увидите и узнаете:

  • почему Ярославль был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
  • основные направления русского зодчества четырёх столетий, сложившие мозаику ярославской архитектуры;
  • о смелой градостроительной реформе Ярославля, предпринятой Екатериной II;
  • о ярославских князьях, купцах, губернаторах и других знаменитых горожанах, среди которых было немало чудаков и оригиналов;
  • в каком фильме «снялась» беседка-ротонда на Волжской набережной;
  • как Ярославль стал родиной русского театра.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа, включая билеты в музеи
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • Обед в кафе (500 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО!
  • В связи с усилением контроля органами государственной власти за перевозкой пассажиров и перемещением граждан между субъектами Российской Федерации, при пересечении Московской области, необходимо предоставить заранее следующие данные (ФИО, номер паспорта, дата рождения)
  • Каждый человек, присутствующий в автобусе (микроавтобусе), должен быть внесен в список пассажиров с внесением данных из следующих документов, удостоверяющих личность:
  • Паспорт Гражданина РФ - Загранпаспорт Гражданина РФ
  • Паспорт иностранного гражданина
  • Свидетельство о рождении гражданина РФ до 14 лет
  • Вид на жительство на территории РФ
  • Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с погодными и дорожными условиями
  • В праздничные даты отмена тура без удержаний возможна за 7 суток до тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
27 сен 2022
В
7 авг 2022

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