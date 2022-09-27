«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль
Столица Золотого кольца — Ярославль покоряет лишь одному ему свойственным очарованием, таящимся где-то между высоким волжским небом и ажурными крестами златокупольных храмов.
Древний и всегда молодой, хлебосольный и гостеприимный, он завораживает мощью Спасо-Преображенского собора и красотой старинных церквей, простором Волжской набережной и богатством купеческих особняков.
Давайте не торопясь пройдём по улицам Ярославля, почувствуем душу города, вдохнём полной грудью свежий речной ветер.
Древний и всегда молодой, хлебосольный и гостеприимный, он завораживает мощью Спасо-Преображенского собора и красотой старинных церквей, простором Волжской набережной и богатством купеческих особняков.
Давайте не торопясь пройдём по улицам Ярославля, почувствуем душу города, вдохнём полной грудью свежий речной ветер.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
1
июл
июл
29
июл
июл
26
авг
авг
23
сен
сен
Что вас ожидает:
- Главные улицы и площади города
- Торговые ряды XIX века
- Волжская набережная
- Церквь Ильи Пророка, осмотр фресковой живописи.
- Теплоходная прогулка по Волге
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Экскурсия познакомит вас с достопримечательностями города. Мы покажем вам «место, где всё начиналось» – слияние рек Волги и Которосли, на высоком холме у которого великий князь Ярослав Мудрый определил: «Городу быть!». Знаете ли вы, каким образом самым популярным сувениром из Ярославля стал медведь и почему косолапый красуется на гербе города? Наш экскурсовод поведает замысловатую легенду об основании города.
Спасо-Преображенский монастырь
Это одновременно и ярославский кремль, древнейшее ядро городской застройки. Его главный храм – Спасо-Преображенский собор, один из любимых храмов Ивана Грозного, где сохранилась стенная роспись его эпохи и великолепный иконостас. В ходе экскурсии вы сможете увидеть парадный въезд в монастырь – Святые ворота, оценить масштаб Трапезных палат и Настоятельского корпуса, погулять по территории кремля.
Церковь Ильи Пророка
Один из самых радостных, праздничных храмов Руси. Особой светлой, намоленной атмосфере здесь способствует и солидная история, начавшаяся в золотой век Ярославля – XVII, и подвижничество городских купцов, нанявших для строительства и обустройства церкви лучших зодчих, каменщиков, кузнецов и иконописцев, и обилие великолепных старинных икон и фресок. Вы сможете полюбоваться и другими храмами XVII века в стиле ярославского узорочья: церквями Николы Мокрого и Спаса-на-Городу, Николы Рубленого и Рождества Христова, а также восстановленным во всей своей красоте Успенским собором, ставшим теперь кафедральным.
Теплоходная прогулка по Волге
У вас есть счастливая возможность полюбоваться Ярославлем с воды. С волжских просторов город предстаёт горделиво выступающим на крутизне прибрежных холмов, царственно приосанившимся, радующим глаз путешественников ярким многоцветьем куполов, красотой Волжской набережной, изысканностью купеческих особняков.
В ходе экскурсии вы увидите и узнаете:
- почему Ярославль был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
- основные направления русского зодчества четырёх столетий, сложившие мозаику ярославской архитектуры;
- о смелой градостроительной реформе Ярославля, предпринятой Екатериной II;
- о ярославских князьях, купцах, губернаторах и других знаменитых горожанах, среди которых было немало чудаков и оригиналов;
- в каком фильме «снялась» беседка-ротонда на Волжской набережной;
- как Ярославль стал родиной русского театра.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа, включая билеты в музеи
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Обед в кафе (500 руб. /чел.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро ВДНХ, МоскваЗавершение: У ближайшей станции метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Важная информация
- ВАЖНО!
- В связи с усилением контроля органами государственной власти за перевозкой пассажиров и перемещением граждан между субъектами Российской Федерации, при пересечении Московской области, необходимо предоставить заранее следующие данные (ФИО, номер паспорта, дата рождения)
- Каждый человек, присутствующий в автобусе (микроавтобусе), должен быть внесен в список пассажиров с внесением данных из следующих документов, удостоверяющих личность:
- Паспорт Гражданина РФ - Загранпаспорт Гражданина РФ
- Паспорт иностранного гражданина
- Свидетельство о рождении гражданина РФ до 14 лет
- Вид на жительство на территории РФ
- Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с погодными и дорожными условиями
- В праздничные даты отмена тура без удержаний возможна за 7 суток до тура
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
27 сен 2022
В
Виктория
7 авг 2022
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