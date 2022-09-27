Обзорная экскурсия по Ярославлю

Экскурсия познакомит вас с достопримечательностями города. Мы покажем вам «место, где всё начиналось» – слияние рек Волги и Которосли, на высоком холме у которого великий князь Ярослав Мудрый определил: «Городу быть!». Знаете ли вы, каким образом самым популярным сувениром из Ярославля стал медведь и почему косолапый красуется на гербе города? Наш экскурсовод поведает замысловатую легенду об основании города.

Спасо-Преображенский монастырь

Это одновременно и ярославский кремль, древнейшее ядро городской застройки. Его главный храм – Спасо-Преображенский собор, один из любимых храмов Ивана Грозного, где сохранилась стенная роспись его эпохи и великолепный иконостас. В ходе экскурсии вы сможете увидеть парадный въезд в монастырь – Святые ворота, оценить масштаб Трапезных палат и Настоятельского корпуса, погулять по территории кремля.

Церковь Ильи Пророка

Один из самых радостных, праздничных храмов Руси. Особой светлой, намоленной атмосфере здесь способствует и солидная история, начавшаяся в золотой век Ярославля – XVII, и подвижничество городских купцов, нанявших для строительства и обустройства церкви лучших зодчих, каменщиков, кузнецов и иконописцев, и обилие великолепных старинных икон и фресок. Вы сможете полюбоваться и другими храмами XVII века в стиле ярославского узорочья: церквями Николы Мокрого и Спаса-на-Городу, Николы Рубленого и Рождества Христова, а также восстановленным во всей своей красоте Успенским собором, ставшим теперь кафедральным.

Теплоходная прогулка по Волге

У вас есть счастливая возможность полюбоваться Ярославлем с воды. С волжских просторов город предстаёт горделиво выступающим на крутизне прибрежных холмов, царственно приосанившимся, радующим глаз путешественников ярким многоцветьем куполов, красотой Волжской набережной, изысканностью купеческих особняков.

В ходе экскурсии вы увидите и узнаете: