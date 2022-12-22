Страусы и зубры в Подмосковье: семейное путешествие

Посетить страусиную ферму и повстречать краснокнижных зубров на автомобильной экскурсии

Выехав за МКАД, можно увидеть лошадь и даже корову — но встречались ли вам зубры и страусы? Приглашаем вас познакомиться с этими животными, да еще и не в зоопарке, а в естественной среде обитания. За один день мы посетим страусиную ферму, а затем прогуляемся по лесу к величественным зубрам. Настоящее погружение в мир дикой природы для всей семьи!
Страусы и зубры в Подмосковье: семейное путешествие
Страусы и зубры в Подмосковье: семейное путешествие
Страусы и зубры в Подмосковье: семейное путешествие
Страусы и зубры в Подмосковье: семейное путешествие
Страусы и зубры в Подмосковье: семейное путешествие
Страусы и зубры в Подмосковье: семейное путешествие
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Описание

Что вас ожидает

Познакомиться со страусами

Первая цель на нашем пути — ферма со страусами. Чем отличаются страусы от эму? На экскурсии вы непременно это выясните. А еще сможете покормить двухметровых птиц из рук, погладить австралийских эму в вольере и подержать огромное страусиное яйцо весом 1,5 кг. На ферме обитают не только страусы: также мы полюбуемся павлинами, пообщаемся с козочками, осликом, мини-пигом и кроликами.

После насыщенной прогулки при желании можно пообедать на ферме: попробовать бургер из страусиного мяса или омлет из того самого огромного яйца.

В гости к зубрам

После обеда продолжим путь и посетим расположившийся неподалеку зубровый питомник. Здесь, среди величественного леса, на 2,5 км протянулся живописный экомаршрут. Вы окажетесь лицом к лицу с благородными животными, внесенными в Красную книгу, понаблюдаете за ними в естественных условиях и сделаете выразительные фотографии. А от местного гида узнаете, чем зубр отличается от бизона, разберетесь в повадках животных и услышите историю спасения «царя быков».

Также при желании в питомнике вы сможете посетить веревочный парк или пройти по экотропе на высоте 8 метров над землей с живописными смотровыми площадками.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. В огромный багажник при необходимости поместится и чемодан, и детская коляска. Одно детское кресло также имеется в наличии.
  • На каждой ферме мы проведем около 2 часов, время в дороге — примерно 1,5 часа в одну сторону
  • В стоимость включены транспортные расходы, билеты и экскурсии в зубровом питомнике и страусиной ферме. Еда, сувениры оплачиваются отдельно.
  • В некоторых местах нет асфальтированных дорожек, поэтому лучше выбрать удобную обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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