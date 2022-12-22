Выехав за МКАД, можно увидеть лошадь и даже корову — но встречались ли вам зубры и страусы? Приглашаем вас познакомиться с этими животными, да еще и не в зоопарке, а в естественной среде обитания. За один день мы посетим страусиную ферму, а затем прогуляемся по лесу к величественным зубрам. Настоящее погружение в мир дикой природы для всей семьи!

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Описание

Что вас ожидает

Познакомиться со страусами

Первая цель на нашем пути — ферма со страусами. Чем отличаются страусы от эму? На экскурсии вы непременно это выясните. А еще сможете покормить двухметровых птиц из рук, погладить австралийских эму в вольере и подержать огромное страусиное яйцо весом 1,5 кг. На ферме обитают не только страусы: также мы полюбуемся павлинами, пообщаемся с козочками, осликом, мини-пигом и кроликами.

После насыщенной прогулки при желании можно пообедать на ферме: попробовать бургер из страусиного мяса или омлет из того самого огромного яйца.

В гости к зубрам

После обеда продолжим путь и посетим расположившийся неподалеку зубровый питомник. Здесь, среди величественного леса, на 2,5 км протянулся живописный экомаршрут. Вы окажетесь лицом к лицу с благородными животными, внесенными в Красную книгу, понаблюдаете за ними в естественных условиях и сделаете выразительные фотографии. А от местного гида узнаете, чем зубр отличается от бизона, разберетесь в повадках животных и услышите историю спасения «царя быков».

Также при желании в питомнике вы сможете посетить веревочный парк или пройти по экотропе на высоте 8 метров над землей с живописными смотровыми площадками.

Организационные детали