Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Познакомиться со страусами
Первая цель на нашем пути — ферма со страусами. Чем отличаются страусы от эму? На экскурсии вы непременно это выясните. А еще сможете покормить двухметровых птиц из рук, погладить австралийских эму в вольере и подержать огромное страусиное яйцо весом 1,5 кг. На ферме обитают не только страусы: также мы полюбуемся павлинами, пообщаемся с козочками, осликом, мини-пигом и кроликами.
После насыщенной прогулки при желании можно пообедать на ферме: попробовать бургер из страусиного мяса или омлет из того самого огромного яйца.
В гости к зубрам
После обеда продолжим путь и посетим расположившийся неподалеку зубровый питомник. Здесь, среди величественного леса, на 2,5 км протянулся живописный экомаршрут. Вы окажетесь лицом к лицу с благородными животными, внесенными в Красную книгу, понаблюдаете за ними в естественных условиях и сделаете выразительные фотографии. А от местного гида узнаете, чем зубр отличается от бизона, разберетесь в повадках животных и услышите историю спасения «царя быков».
Также при желании в питомнике вы сможете посетить веревочный парк или пройти по экотропе на высоте 8 метров над землей с живописными смотровыми площадками.
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. В огромный багажник при необходимости поместится и чемодан, и детская коляска. Одно детское кресло также имеется в наличии.
На каждой ферме мы проведем около 2 часов, время в дороге — примерно 1,5 часа в одну сторону
В стоимость включены транспортные расходы, билеты и экскурсии в зубровом питомнике и страусиной ферме. Еда, сувениры оплачиваются отдельно.
В некоторых местах нет асфальтированных дорожек, поэтому лучше выбрать удобную обувь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Москве
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Олег, живу я в Москве, но при любой возможности путешествую по России. У меня за плечами солидный стаж преподавания в МГИМО, и объектом моих интересов всегда была отечественная история и культура. Но наша прогулка вовсе не будет напоминать лекцию, поскольку открытая дискуссия оставляет гораздо больше впечатлений. За последние 10 лет я объехал больше 40 регионов России, от Калининграда до Владивостока, и 21 европейскую страну. Без сомнения, главное, что есть в путешествиях — эмоции на всю жизнь. Постараюсь «заразить» этими эмоциями и вас!