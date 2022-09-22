Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
SUP-прогулка в районе усадьбы Архангельское - это возможность отдохнуть на природе недалеко от Москвы. Прокатимся на сапах по живописным местам вокруг заповедника "Лохин Остров". Маршрут круговой, возвращаемся в точку старта.
Ответы на вопросы
Что входит
Полный комплект оборудования для сап прогулки
В том числе гермомешки для вещей и водонепроницаемые чехлы для телефонов вода
Что не входит
До места старта добираемся самостоятельно
Место начала и завершения?
деревня Глухово
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности, кроме 27.08, 29.08, 4-5.09,09-11.09,17.09
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.