Думаешь, куда бы поехать на выходные из Москвы? Больше не надо читать отзывы, теряться в пространствах интернета в поисках отелей и активностей. Наш гайд решает все вопросы, когда хочется чего-то нового, неизбитого, а ещё лучше — секретного.

Ты получишь гайд в pdf-формате на 145 страниц, где тебя ждет спланированный, подробный маршрут путешествия на длинные выходные — в самые красивые исторические города: Суздаль, Владимир, Иваново, Палех и Плес! Храмы, музеи, мастерские, мастер-классы, выставки, прогулочные зоны — все самое творческое и интересное. Гайд подходит для всех сезонов! Сохраняй его на телефон или планшет, бронируй все по ссылкам и наслаждайся отдыхом!

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