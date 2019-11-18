Пять прекрасных русских городов: город-заповедник, город-жемчужина, город-рай, город-арт и город-уют
Государственный музей палехского искусства (музей лаковой миниатюры)
Старинные деревянные усадьбы
Секретные точки на каре — где поплавать без туристов, устроить пикник с красивым видом и встретить закат
Спасо-Евфимиев монастырь
Музей пряника
Музей ложки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Думаешь, куда бы поехать на выходные из Москвы? Больше не надо читать отзывы, теряться в пространствах интернета в поисках отелей и активностей. Наш гайд решает все вопросы, когда хочется чего-то нового, неизбитого, а ещё лучше — секретного.
Ты получишь гайд в pdf-формате на 145 страниц, где тебя ждет спланированный, подробный маршрут путешествия на длинные выходные — в самые красивые исторические города: Суздаль, Владимир, Иваново, Палех и Плес! Храмы, музеи, мастерские, мастер-классы, выставки, прогулочные зоны — все самое творческое и интересное. Гайд подходит для всех сезонов! Сохраняй его на телефон или планшет, бронируй все по ссылкам и наслаждайся отдыхом!
Гайд — твой друг и помощник: инструкции и советы как добраться, а также все необходимые ссылки, цены, расчет бюджета, интерактивную карту найдешь внутри.
Ответы на вопросы
Что входит?
Путеводитель с готовыми маршрутами
5 прекрасных русских городов: город-заповедник, город-жемчужина, город-рай, город-арт, город-уют
От двух до пяти готовых маршрутов для коротких и длинных выходных
24 варианта проживания — красивые исторические отели с высоким рейтингом и на разный бюджет
Скидки от наших партнеров от 5-25% на проживание, экскурсии и мастер-классы
Подробная информация: как добраться, необходимые ссылки, цены, расчет бюджета, интерактивная карта
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Что не входит?
Проживание
трансфер
питание
входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, улица Соколова-Соколенка, 27
Завершение: Плёс, Проездной переулок, 3
Что важно знать?
Инструкция по установке гайда
1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к гайду.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен гайд.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить гайд на телефон.
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы можете выбрать любое удобное время
WeGoTrip
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