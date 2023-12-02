Хотите переместиться во времени и посетить средневековый русский город? Тогда вам нужно увидеть Суздаль — один из самых популярных среди туристов городов Золотого кольца и одновременно родину этого туристического маршрута. Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по Суздалю с коренным жителем!

Описание

В Суздале можно совершить настоящее путешествие во времени. Это — целый музей под открытым небом. Виды Суздаля служили декорациями для 80 художественных фильмов! Вместе со мной вы посетите средневековый русский город, а также один из самых популярных туристических маршрутов Золотого кольца. Назад в средневековье На экскурсии мы посетим Суздальский кремль — исторический центр города. Увидим музей деревянного зодчества, где досконально воссоздан быт старинного русского села. Познакомимся с жизнью горожан и знати Средневековья, поговорим о прошлом города. Продолжим наше путешествие сквозь время по Кремлевской улице — одной из древнейших в Суздале. Посетим площадь, где уже более 800 лет ведется торговля. Заглянем в старинную монашескую обитель города — Ризоположенский монастырь. Узнаем, какой монастырь прозвали в народе местом заточения русских княгинь и цариц и где находится усыпальница Дмитрия Пожарского.