Хотите переместиться во времени и посетить средневековый русский город? Тогда вам нужно увидеть Суздаль — один из самых популярных среди туристов городов Золотого кольца и одновременно родину этого туристического маршрута. Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по Суздалю с коренным жителем!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Суздальский кремль
- Кремлёвская улица
- Торговая площадь
- Ризоположенский монастырь
- Покровский монастырь
- Спасо-Евфимиев монастырь
Описание
В Суздале можно совершить настоящее путешествие во времени. Это — целый музей под открытым небом. Виды Суздаля служили декорациями для 80 художественных фильмов! Вместе со мной вы посетите средневековый русский город, а также один из самых популярных туристических маршрутов Золотого кольца. Назад в средневековье На экскурсии мы посетим Суздальский кремль — исторический центр города. Увидим музей деревянного зодчества, где досконально воссоздан быт старинного русского села. Познакомимся с жизнью горожан и знати Средневековья, поговорим о прошлом города. Продолжим наше путешествие сквозь время по Кремлевской улице — одной из древнейших в Суздале. Посетим площадь, где уже более 800 лет ведется торговля. Заглянем в старинную монашескую обитель города — Ризоположенский монастырь. Узнаем, какой монастырь прозвали в народе местом заточения русских княгинь и цариц и где находится усыпальница Дмитрия Пожарского.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б»Завершение: Улица Ленина, 135, к. 8, Суздаль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 44 чел.
- Важная информация
- После бронирования обязательно свяжитесь с экскурсоводом!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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