Суздаль - путешествие в Средние века

Индивидуальная экскурсия в Москве
Хотите переместиться во времени и посетить средневековый русский город? Тогда вам нужно увидеть Суздаль — один из самых популярных среди туристов городов Золотого кольца и одновременно родину этого туристического маршрута. Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по Суздалю с коренным жителем!
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
9
дек
10
дек
16
дек
17
дек
23
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Суздальский кремль
  • Кремлёвская улица
  • Торговая площадь
  • Ризоположенский монастырь
  • Покровский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь

Описание

В Суздале можно совершить настоящее путешествие во времени. Это — целый музей под открытым небом. Виды Суздаля служили декорациями для 80 художественных фильмов! Вместе со мной вы посетите средневековый русский город, а также один из самых популярных туристических маршрутов Золотого кольца. Назад в средневековье На экскурсии мы посетим Суздальский кремль — исторический центр города. Увидим музей деревянного зодчества, где досконально воссоздан быт старинного русского села. Познакомимся с жизнью горожан и знати Средневековья, поговорим о прошлом города. Продолжим наше путешествие сквозь время по Кремлевской улице — одной из древнейших в Суздале. Посетим площадь, где уже более 800 лет ведется торговля. Заглянем в старинную монашескую обитель города — Ризоположенский монастырь. Узнаем, какой монастырь прозвали в народе местом заточения русских княгинь и цариц и где находится усыпальница Дмитрия Пожарского.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б»
Завершение: Улица Ленина, 135, к. 8, Суздаль
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 44 чел.
Важная информация
  • После бронирования обязательно свяжитесь с экскурсоводом!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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