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Свидание на крыше Москвы

4
1 отзыв
Андрей
Андрей – Гид из Москвы
Представьте себе романтическое свидание на крыше.

Легкий, прохладный ветерок ласкает ваши волосы.

Вокруг — никого, тольо мерный гул автомобилей доносится откуда-то издалека.

А перед вами открывается захватывающий дыхание вид на небоскребы Москва-сити.

В стоимость также входит шампанское и легкие закуски, так что вам не придется ни о чем беспокоится накануне мероприятия.

Просто забирайтесь на крышу и наслаждайтесь незабываемым романтическим вечером.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏙С городских высот
  • 🥰Романтическая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Свидание на крыше Москвы

Что вы увидите

  • вид на весь город и ключевые достопримечательности
Свидание на крыше – это замечательная идея, как необычно удивить любимого человека и получить настоящий заряд ярких эмоций.
«Почему?», - спросите вы. Все просто! Достаточно лишь представить: шикарный вид на потрясающие огни вечернего города, кругом свечи и лепестки роз. Вы наслаждаетесь компанией друг-друга, пьете обалденное шампанское в хрустальных бокалах, кушаете свежие фрукты 🍉 и отборные ягоды.
Создается впечатление, что этот день, как в сказке. Кто хоть раз побывал на свидании на крыше, навсегда запоминает эти ощущения, в которые погружает вас пребывание на высоте птичьего полета.
Неудивительно, что мечта многих влюбленных пар — провести свидание или отметить день рождения вдвоем на высокой и комфортной крыше с фантастическим пейзажем ночного мегаполиса!
Вся суета, спешка и шум далеко внизу, а тут, наверху, — полная безмятежность.
Как же реализовать задуманное так, чтобы все прошло легко и непринужденно?
Что входит
  • романтическое и незабываемое свидание на крыше
  • Длительность свидания — 1, 5 часа и все это время вы будете находиться в самом романтическом месте! Везде лепестки роз, свечи, возможно музыкант… И вся Москва только для вас!
  • В свидание входит бутылка вина или игристого вина.
  • Безалкогольный напиток на выбор. Свежие фрукты и ягоды.
  • Швейцарский шоколад или другие вкусности.
  • Поможем полностью воплотить все ваши задумки, будь-то обычный вечер или предложение руки и сердца.
  • У нас уже есть ряд партнеров и рабочих сюрпризов! Поможем вам организовать как салют из живых бабочек так и пиротехнический!
Что не входит
  • Экскурсия не требует дополнительных расходов, но по желанию можно заказать блюда и напитки из ресторана на крышу
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается после бронирования

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей
Андрей
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Андрей проводит ещё 5 экскурсий

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