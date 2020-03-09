21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Полюбоваться сиянием ночного города и прикоснуться к его истории на автомобильной экскурсии

Константин
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Константин – ваш гид
Я покажу культовые места столицы и расскажу о них всё, что знаю.

Из окна автомобиля вы рассмотрите ночной Кремль, новый парк Зарядье, величественный памятник Владимиру, Большой и Малый театры, Арбат и, конечно, Москву-сити.

Узнаете, как менялся Кремль, чем москвичам не нравится монумент Достоевскому и как непросто сложилась судьба храма Христа Спасителя.

Прекрасные виды вечернего города-героя и занимательные факты из его хроник — это будет идеальное свидание со столицей.
4600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро «Шаболовская»
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У этой экскурсии21 отзыв
4.9
Свидание с вечерней Москвой
Свидание с вечерней Москвой

Что вас ожидает

С ветерком по Москве, изучая факты и легенды
Начав с сердца столицы, древнего Кремля, я провезу вас по самым культовым местам города. Пока вы разглядываете достопримечательности, я погружу вас в «биографию» увиденных красот. Вы поймёте, как Кремль пережил бомбёжки Второй Мировой и почему храм Христа Спасителя построили в центре. Узнаете историю Лубянки и Нового Арбата, откроете самое интересное о знаменитых гостиницах и современном парке Зарядье. Я поделюсь неожиданными деталями о достопримечательностях Москвы, например, вас ждёт рассказ о 100-рублёвой купюре с изображением Большого театра и о депутатах Госдумы. Мы проедем мимо памятника князю Владимиру и по старой Тверской улице, а также отправимся к смотровым площадкам.

Вид на ночную столицу с Воробьёвых гор и Москва-сити
Не останутся без внимания и знаменитые Воробьёвы горы. Мы поговорим о судьбе этого места и Московском университете и подойдём к смотровой площадке. Вы увидите лучшую панораму ночного города, которая окончательно влюбит вас в столицу. Финальная точка поездки — Москва-сити. Я расскажу об истории строительства высоток и рекордах башен. Отведу вас в неизвестное путешественникам место, откуда открываются виды на сияющие в ночи небоскрёбы и лучшие ракурсы для фото

Кому подойдёт экскурсия

Автомобильная экскурсия со мной понравится всем желающим познакомиться с Москвой без глубокого погружения в историю

Организационные детали

  • Максимальное количество путешественников — три человека, это позволит комфортно разместиться в автомобиле
  • После экскурсии я отвезу вас до ближайшей из удобных вам станций метро
Свидание с вечерней Москвой
Свидание с вечерней Москвой
Свидание с вечерней Москвой
Свидание с вечерней Москвой
Свидание с вечерней Москвой
Свидание с вечерней Москвой
Свидание с вечерней Москвой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Шаболовская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Коренной москвич. От меня вы точно не услышите скучные, убаюкивающие речи 😊 Только самый смак, самое интересное. Вся информация проверена у профессионального экскурсовода, моего лучшего друга (википедия нынче уже не та).
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 марта 2020
Экскурсию проводил Константин,понравилось больше,чем с группой обзорка в прошлом году.Интересные факты из истории Москвы,обычно забрасывают датами,которые не запоминают,ждешь когда собирется вся группа и теряешь много времени.Останавливались в самых интересных и красивых местах,помог Костя сделать классные фотографии,без пробок,узнала новые моменты для себя,хотя не первый раз в Моске,вообщем содержательно,информативно,получили позитивные эмоции и поехали в Петербург,спасибо Константину
22 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Константин легко и непринужденно показал самые яркие достопримечательности вечерней Москвы. Спасибо ему большое.
18 февраля 2020
Спасибо
8 февраля 2020
Все прошло замечательно, спасибо Константину за дополнительный материал в виде фото и видео, это отлично дополняло рассказ.
1 февраля 2020
Это было просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!!! Константин замечательный рассказчик и просто ПРИЯТНЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!!!! Он любит свой город! Сейчас это редкость. Для этой поездки подходит любой возраст! Константин, огромное Вам спасибо!!! Успехов!
Юлия
31 декабря 2019
Познавательная, интересная экскурсия. Константин, несмотря на предпраздничный день, вечер 30 декабря, организовал для меня с мужем экскурсию. Поделился своим знание истории города с иллюстрацией фотографий, видео. Побывали на интересных смотровых площадок. Сервис на уровне. Рекомендую
23 декабря 2019
Огромное спасибо Константину! Мы москвичи,но узнали немало неизвестных нам фактов о некоторых,казалось бы известных местах.Очень доброжелательный,позитивный человек! Думаю,что еще встретимся ! Во всяком случае приезжающим в гости друзьям организуем такую экскурсию.С Наступающим! Всех благ Константину и Трипстеру!
9 декабря 2019
Супер экскурсия! Огромная благодарность Константину за это чудесное свидание с ночной столицей! Внимательный водитель,общительный человек и интересный рассказчик! Время пролетело незаметно-мы увидели сияющую огнями красавицу Москву и остались в полном восторге! Очень рекомендую!!!
6 декабря 2019
Было безумно интересно! Константин рассказывает много интересного и делает это с большой отдачей и лёгкостью. Места очень красивы и мы отлично провели время. Экскурсия включает в себя основные и популярные места.
12 ноября 2019
Я была на экскурсии со своей мамой, которая приехала ко мне в гости всего на пару дней, хотелось показать как можно больше достопримечальностей, но в то же время не утомить её. С этим Константин отлично справился, было очень интересно, мне конечно же тоже, так как я живу в Москве не так давно, и эта экскурсия для меня оказалась очень познавательной. Ещё хочу отметить, что Константин очень вежливый и галантный парень, настоящий джентльмен! Спасибо за прекрасные впечатления!
Ещё 11 отзывов

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