21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

С ветерком по Москве, изучая факты и легенды

Начав с сердца столицы, древнего Кремля, я провезу вас по самым культовым местам города. Пока вы разглядываете достопримечательности, я погружу вас в «биографию» увиденных красот. Вы поймёте, как Кремль пережил бомбёжки Второй Мировой и почему храм Христа Спасителя построили в центре. Узнаете историю Лубянки и Нового Арбата, откроете самое интересное о знаменитых гостиницах и современном парке Зарядье. Я поделюсь неожиданными деталями о достопримечательностях Москвы, например, вас ждёт рассказ о 100-рублёвой купюре с изображением Большого театра и о депутатах Госдумы. Мы проедем мимо памятника князю Владимиру и по старой Тверской улице, а также отправимся к смотровым площадкам.

Вид на ночную столицу с Воробьёвых гор и Москва-сити

Не останутся без внимания и знаменитые Воробьёвы горы. Мы поговорим о судьбе этого места и Московском университете и подойдём к смотровой площадке. Вы увидите лучшую панораму ночного города, которая окончательно влюбит вас в столицу. Финальная точка поездки — Москва-сити. Я расскажу об истории строительства высоток и рекордах башен. Отведу вас в неизвестное путешественникам место, откуда открываются виды на сияющие в ночи небоскрёбы и лучшие ракурсы для фото

Кому подойдёт экскурсия

Автомобильная экскурсия со мной понравится всем желающим познакомиться с Москвой без глубокого погружения в историю