Особенное место на ЗемлеЕсть на Земле такие удивительные места, где неосязаемое становится ощутимым и понятным, где сквозь границы материального мира проникает чудесная тайная благодать. Такие места называются Святыми. Одно из таких удивительных благодатных мест — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь — настоящая жемчужина всего Православного мира. Серафимо-Дивеевский монастырь — особенное место на Земле. Сама Царица Небесная взяла эту обитель в Свой Четвертый Удел.

Здесь есть великая, уникальная святыня — канавка на территории монастыря, по которой прошла сама Пресвятая Богородица. Преподобный Серафим Саровский — великий православный святой и основатель монастыря говорил: «Счастлив всяк, кто пробудет у Убогого Серафима в Дивеево..., ибо Матерь Божья каждые сутки посещает Дивеево... ». Кто канавку эту пройдет и «Богородицу... » сто пятьдесят раз с вниманием прочтёт, «... тому здесь и Афон, и Киев, и Иверия... ». Святые источники На территории и в окрестностях села Дивеева находятся Святые источники, известные своими удивительными исцелениями. Паломники из всех уголков нашей Родины и из-за рубежа приходят сюда с верой в чудо. Это источник в честь Казанской Божией Матери, при расчистке которого была обретена чудотворная Казанская икона Божией Матери, источник одного из самых «народных» святых — святого Пантелеймона, прозванного «исцелителем».

Источник в честь Божией Матери Иверской. Источник Матушки Александры — первой игуменьи монастыря, при котором выстроена купальня и возведена часовня. Мы посетим Источник Серафима Саровского, который забил после чудесного явления святого Серафима Саровского солдатам срочной службы в 60-е годы прошлого столетия. Вода именно этого источника славится своими поистине чудесными исцелениями (этот место уникально ещё и тем, что источник находится в 20 км от Дивеева, на границе с Мордовией, здесь берет начало Мордовский национальный заповедник). Удивительная святость и благодать этих местНас ждёт неторопливое, благоговейное знакомство со всеми святынями монастыря. Вы сможете спокойно, не торопясь, пройти по чудотворной Канавке Богородицы, вознести молитвы, мысленно обратиться к Божией Матери, к Серафиму Саровскому, проникнуться удивительной святостью и благодатью этого места.

Не забудьте взять с собой горсточку святой земли из Канавки — она незримо будет охранять ваш дом... Совершите исцеляющее омовение в купелях источников и примите благодать святой воды со смирением и молитвой. Наберите святой воды, чтобы взять её домой, и пейте её каждый день. У вас будет время совершить увлекательную прогулку 👣 по всему монастырю, здесь находятся мощи великого Столпа русской Церкви — преподобного Серафима Саровского. РомановыНа Соборной площади Дивеевской обители установлен «народный памятник» святым царственным страстотерпцам — императору Николаю II и его семье. Трогательный памятник, изображающий Николая II в окружении жены и детей, сооружен на народные пожертвования. Появление такого редкого памятника здесь, в Дивеевском монастыре является очень символичным, ведь именно Николай Второй и семья Романовых всячески способствовали канонизации великого святого Серафима Саровского... Интересный факт: около памятника высажены саженцы сакуры, привезенные специальной делегацией из Японии, как дань памяти императорской семье. Вы проникнитесь Духом светлого Дивеева. И каждый приходящий сюда, уйдет отсюда другим — немного чище, лучше, добрее... Ведь, как говорят, если и жив ещё этот грешный мир, то только молитвами праведных людей о нём...