Духовный символ России — Собор Воскресения Христова Посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и возведён во славу русского воинства всех времен и поколений. Строительство этого поистине колоссального собора — самое масштабное сооружение последних десятилетий, на его возведение было затрачено более 3 миллиардов рублей (собранных в виде пожертвований), в закладке собора принимали участие Президент России Путин, Патриарх Всея Руси Кирилл и министр Обороны Шойгу, и этот храм стал третьим по величине в России — после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Всего за два года был возведен этот колоссальный собор, который стал настоящим символом Победы России во все времена. Над его созданием трудились знаменитые деятели искусств — лучшие архитекторы, мастера мозаики и смальты, художники, иконописцы, создатели витражей, литейщики и керамисты. Это один из самых символичных храмов в мире, само его расположение, каждая деталь, пропорции и даже технические характеристики несут свой тайный и очень глубокий смысл. Диаметр барабана главного купола составляет 19 м 45 см, 75 лет со Дня Победы символизирует 75-метровая высота звонницы, а 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны отразились в высоте малых куполов — 14 м 18 см. Великолепие Верхнего храмаВы насладитесь великолепием Верхнего храма, с четырьмя приделами, посвященными святым покровителям родов войск: пророка Илии — небесного покровителя Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, благоверного князя Александра Невского — небесного защитника Сухопутных войск, великомученицы Варвары — покровительницы Ракетных войск и апостола Андрея Первозванного — покровителя Военно-морского флота России.

Главный купол храма выполнен в виде шлема святого благоверного князя Александра Невского. В куполе переливается золотом огромный (самый большой в мире!) мозаичный образ Спаса Нерукотворного. Со времен Древней Руси этот образ традиционно помещался на знаменах и штандартах, символизируя духовную защиту русского воинства. Даже полы этого уникального храма — тоже символ. Они выполнены из переплавленного фашистского оружия и техники. Роскошный Нижний храмВы посетите Нижний храм, посвященный равноапостольному великому князю Владимиру — крестителю Руси. Здесь установлена великолепная украшенная мозаичными крестами купель, состоящая из трёх бассейнов с лестницами и подсветкой.

Общая грандиозная атмосфера величественного храма, совершенно непохожего ни на какие другие храмы в мире, вызывает чувство гордости за наших современников, которые смогли возвести такое чудо. Это вдохновляющий символ величайшей Победы Жизни над смертью — Воскресения Христова. «Дань памяти каждому герою!»В свободное время вы сможете посетить мультимедийный музейный комплекс и галерею «Дорога памяти», поражающую своим размахом. Длина Галереи — 1418 метров, по числу дней Великой Отечественной войны. Мультимедийные стенды, интерактивные экраны, диорамы, уникальное световое и ауди-визуальное оформление буквально погружает в каждый день Великой Отечественной войны, которые вы сможете символично «прожить» и пройти вместе с её героями.

На больших экранах представлено бесконечное панно из фотографий героев Великой Отечественной войны. Фронтовики и партизаны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла — все те, кто, как один, встал на защиту Родины. Это самая большая «база памяти» героев, которая пополняется ежедневно — больше 30 миллионов имен и фотографий! Вы тоже сможете найти своего родственника-героя, набрав имя и фамилию своего деда или прадеда-фронтовика. Здесь перехватывает дыхание и наворачиваются слезы! (посещение музея и галереи самостоятельно, в свободное время, входит в стоимость). Чудотворная икона Божией Матери (Путеводительница)А вначале нашего путешествия мы посетим храм, посвященный великому воину Руси — Княжеозерский храм святого благоверного князя Александра Невского. Именно здесь хранится величайшая святыня и реликвия всего Христианского мира — чудотворная Корсунская икона Божией Матери Одигитрия (Путеводительница). Эта уникальная икона написана святым евангелистом Лукой ещё при жизни Пресвятой Богородицы.

В сопровождении священнослужителя мы посетим храм и познакомимся с историей 📖 обретения этого уникального образа, которым венчали самого князя Александра Невского. Невероятные чудеса свершаются по Воле Божией от чудотворного образа Корсунской Божией Матери Одигитрия. Вы сможете приложиться к великой святыне и мысленно обратиться к Пресвятой Богородице. Заступница слышит каждого... Храм Благовещения Пресвятой БогородицыМы также побываем в древнейшем поселке Подмосковья — Павловской Слободе. Впервые упоминается Павловская Слобода в грамоте Великого князя Всея Руси Ивана III в 1504 году как родовая вотчина бояр Морозовых. Основателем рода Морозовых предание называет одного из храбрейших воинов и близкого друга князя Александра Невского — Мишу Прушанина, который отличился невероятными подвигами в битве со шведами на Неве.

Потомок героя, Борис Морозов, в начале 1663 года воздвиг в центре Павловской слободы великолепный и огромный храм Благовещения Пресвятой Богородицы, который сохранился до сих пор! И такова красота и величие удивительного храма, что сюда из Москвы прибывали на богослужение даже царские особы. Здесь молился, трапезничал и отдыхал царь Алексей Михайлович, посещали храм царь Федор, царевна Софья, бывал молодой император Петр I. Интерьеры храма расписаны библейскими фресками, а невероятно красивый алтарный иконостас хранит настоящие реликвии — древние почитаемые иконы, прославленные великими чудесами.