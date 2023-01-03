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Описание

Сегодня, как и много лет назад «светло красуется преславный град Ростов» между других городов и селений нашей Родины. Это место силы и благодати Божией, явленной в его святынях, в его многочисленных храмах и обителях!