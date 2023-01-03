Борисоглебский монастырь: собор Бориса и Глеба, келья преподобного Иринарха.
Годеново: храм Иоанна Златоуста, Животворящий Крест Господень
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сегодня, как и много лет назад «светло красуется преславный град Ростов» между других городов и селений нашей Родины. Это место силы и благодати Божией, явленной в его святынях, в его многочисленных храмах и обителях!
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на туристическом автобусе
Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
Обед в трапезной
Сопровождение гидом (путевая информация)
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. ВДНХ (первый вагон из центра, выход №1)
Завершение: 22:00 - Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
Для посещения экскурсии просьба предоставить паспортные данные (ФИО, дата рождения, № паспорта)
Мы подаем списки в ГИБДД т. к автобус пересекает границу Московской области
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.