Мы приглашаем вас в изящное путешествие в мир антикварных редкостей и коллекционных вещиц.
Великолепная экспозиция расположилась в историческом здании казенного винного склада, ансамбль которого является жемчужиной московской промышленной архитектуры.
Перед изящной экскурсией в гостях у антиквара мы совершим великолепную прогулку по Рогожской заставе и ее окрестностям.
Описание экскурсии
Путешествие в мир антикварных редкостей Чарующая коллекция драгоценной антикварной мебели и изящных вещиц расположилась в историческом комплексе казенного винного склада — жемчужине индустриальной архитектуры начала прошлого века. Мы посетим антикварный салон, который занимает огромное пространство с пятиметровыми потолками, оригинальной кирпичной кладкой 1901 года и металлическими заводскими полами. Его особенность — в оформлении интерьерных экспозиций, где редкие старинные вещи собраны в уникальные залы: Голубой кабинет в виде английской библиотеки, Зеленая гостиная с креслами и обеденной группой, Черный зал в духе французского замка XVIII века, Белая студия в стиле французской классики. Каждый зал обставлен антикварной мебелью и редкими изысканными предметами интерьера с историей и самой разнообразной географией — от французской Бретани до стран юго-восточной Азии! В сопровождении профессионального искусствоведа и историка дизайна нас ждет увлекательное погружение в антикварное дело: вы увидите самые редкие и ценные предметы коллекции. Среди драгоценных раритетов — авторская мебель известного французского краснодеревщика Оноре Дюфана, драгоценный фарфор легендарных западноевропейских мануфактур, утраченные ныне предметы классической мебели с чарующими слух французскими названиями tete-a-tete, vis-à-vis, jardinier… Каждый зал, помимо мебели, украшают волшебные диковины — китайские резные лаковые ширмы и коллекции старинных курительных трубок, статуэтки и фигурки, серебряные сосуды из Перу, деревянные скульптуры из Индии и даже уникальная мраморная ванна королевы Изабеллы II, изготовленная в 1881 году для ее парижского дворца! Для нас раскроют тайны поиска, реставрации и возрождения антикварных шедевров, вы узнаете о назначении, а порой и тщательно скрываемых секретах самых ценных экспонатов. В ходе изящной экскурсии вы также узнаете:
- как определяется ценность антикварной вещи;
- как работает аукционный дом и что такое эстимейт и провенанс;
- откуда черпали идеи создатели особого стиля мебели, где практически отсутствуют углы;
- как изготавливали кружевной фарфор;
- от кого в Англии хозяева запирали дорогие спиртные напитки;
- для кого работают антикварные салоны и магазины;
что такое вольтеровские кресла и чем они отличаются от обычных. А еще вы сможете сфотографироваться в атмосферных интерьерах с мебелью XVIII-XIX века, в которых до вас Рината Литвинова снимала свой фильм-фантазию «Северный ветер», Роман Просвирнин — кинокартину «Хронос», и где проходили съемки знаменитого Клуба Знатоков «Что? Где? Когда?». Прогулка по историческим окрестностям Рогожской заставы В ходе увлекательной прогулки с нашим гидом, вы увидите и узнаете:.
- исторические здания казарм полка, которым когда-то командовал Суворов;
- откуда взялось название площади;
- что связывает с этой местностью известного литературного героя;
- почему Гжельский переулок получил такое название и как это связано со старообрядчеством;
- с какого московского вокзала Анна Каренина отправилась в свою роковую поездку;
- какое необычное название было прежде у Самокатной улицы и почему два храма на ней оказались на общей территории;
• что осталось от железнодорожной ветки девятнадцатого века. Важная информация:
Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Антикварный салон
- Окрестности площади Рогожской заставы
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсия в антикварный салон
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Площадь Ильича, выход №1
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
