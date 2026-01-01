Путешествие в мир антикварных редкостей Чарующая коллекция драгоценной антикварной мебели и изящных вещиц расположилась в историческом комплексе казенного винного склада — жемчужине индустриальной архитектуры начала прошлого века. Мы посетим антикварный салон, который занимает огромное пространство с пятиметровыми потолками, оригинальной кирпичной кладкой 1901 года и металлическими заводскими полами. Его особенность — в оформлении интерьерных экспозиций, где редкие старинные вещи собраны в уникальные залы: Голубой кабинет в виде английской библиотеки, Зеленая гостиная с креслами и обеденной группой, Черный зал в духе французского замка XVIII века, Белая студия в стиле французской классики. Каждый зал обставлен антикварной мебелью и редкими изысканными предметами интерьера с историей и самой разнообразной географией — от французской Бретани до стран юго-восточной Азии! В сопровождении профессионального искусствоведа и историка дизайна нас ждет увлекательное погружение в антикварное дело: вы увидите самые редкие и ценные предметы коллекции. Среди драгоценных раритетов — авторская мебель известного французского краснодеревщика Оноре Дюфана, драгоценный фарфор легендарных западноевропейских мануфактур, утраченные ныне предметы классической мебели с чарующими слух французскими названиями tete-a-tete, vis-à-vis, jardinier… Каждый зал, помимо мебели, украшают волшебные диковины — китайские резные лаковые ширмы и коллекции старинных курительных трубок, статуэтки и фигурки, серебряные сосуды из Перу, деревянные скульптуры из Индии и даже уникальная мраморная ванна королевы Изабеллы II, изготовленная в 1881 году для ее парижского дворца! Для нас раскроют тайны поиска, реставрации и возрождения антикварных шедевров, вы узнаете о назначении, а порой и тщательно скрываемых секретах самых ценных экспонатов. В ходе изящной экскурсии вы также узнаете:

как определяется ценность антикварной вещи;

как работает аукционный дом и что такое эстимейт и провенанс;

откуда черпали идеи создатели особого стиля мебели, где практически отсутствуют углы;

как изготавливали кружевной фарфор;

от кого в Англии хозяева запирали дорогие спиртные напитки;

для кого работают антикварные салоны и магазины;

что такое вольтеровские кресла и чем они отличаются от обычных. А еще вы сможете сфотографироваться в атмосферных интерьерах с мебелью XVIII-XIX века, в которых до вас Рината Литвинова снимала свой фильм-фантазию «Северный ветер», Роман Просвирнин — кинокартину «Хронос», и где проходили съемки знаменитого Клуба Знатоков «Что? Где? Когда?». Прогулка по историческим окрестностям Рогожской заставы В ходе увлекательной прогулки с нашим гидом, вы увидите и узнаете:.

исторические здания казарм полка, которым когда-то командовал Суворов;

откуда взялось название площади;

что связывает с этой местностью известного литературного героя;

почему Гжельский переулок получил такое название и как это связано со старообрядчеством;

с какого московского вокзала Анна Каренина отправилась в свою роковую поездку;

какое необычное название было прежде у Самокатной улицы и почему два храма на ней оказались на общей территории;

• что осталось от железнодорожной ветки девятнадцатого века. Важная информация:

что такое вольтеровские кресла и чем они отличаются от обычных. А еще вы сможете сфотографироваться в атмосферных интерьерах с мебелью XVIII-XIX века, в которых до вас Рината Литвинова снимала свой фильм-фантазию «Северный ветер», Роман Просвирнин — кинокартину «Хронос», и где проходили съемки знаменитого Клуба Знатоков «Что? Где? Когда?». Прогулка по историческим окрестностям Рогожской заставы В ходе увлекательной прогулки с нашим гидом, вы увидите и узнаете:.

Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.