Тайны берегов Неглинки

Любопытные московские истории на прогулке вдоль русла призрачной реки

5
1 отзыв
Когда-то река Неглинка была чистой и в ней ловили раков.

Колдуны проводили здесь обряды.

Знать строила на берегах дворцы.

Затем речку заключили в коллектор — но истории о людях и зданиях сохранились.

Их я с радостью открою вам на экскурсии.

Гулять будем по красивым улицам: пройдём от Цветного бульвара до Сандунов, от Кузнецкого моста до Театральной площади и Кремля.
Тайны берегов Неглинки
Тайны берегов Неглинки
Тайны берегов Неглинки
Тайны берегов Неглинки
Тайны берегов Неглинки
Тайны берегов Неглинки
Тайны берегов Неглинки
Тайны берегов Неглинки
Тайны берегов Неглинки

Что вас ожидает

Прогулка по нарядному центру Москвы

Мы встретимся на Цветном бульваре — начать здесь логично, ведь это русло реки Неглинка. Пройдем по Трубной улице до Рождественского бульвара, поговорим об этих топонимах. У современного «Центрального рынка» вы погрузитесь в тему торговли, обратите внимание на рельеф местности. По Неглинной улице выйдем к Сандунам — я расскажу историю знаменитых бань, покажу их внутренний двор. Мы не пропустим Центральный банк, затем прогуляемся до Метрополя и Театральной площади. Финальная часть пройдет в сердце столицы: вас ждут Воскресенские ворота, Александровский сад и древнейший мост.

Что помнят спрятанные воды Неглинки

Экскурсию я сопровождаю показом иллюстраций, а в рассказах ориентируюсь на состав и интересы вашей компании. Мы поговорим о хрониках и легендах когда-то широкой реки, о событиях на ее берегах. О дворцах и публичных домах. Вы вспомните известных людей прошлого — от Чехова до Сталина. Услышите о загадочных смертях, происходивших близ реки. А еще узнаете, где придумали салат Оливье, что такое Ад в Крыму и что делали на берегах Неглинки люди из Каторги.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Цветной бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Галина
Галина
Добрый день! Меня зову Галина, я аккредитованный гид, живу в Москве с рождения, очень люблю гулять по городу и рассказывать о нем. Мой папа мне когда-то сказал: «Хочешь узнать Москву — надо пройти по ней пешком». Мой подход — это необычные уникальные экскурсии, на которых даже москвичи узнают много нового! Люблю разрабатывать маршруты для ваших путешествий, дарю подарки в конце экскурсии. На некоторых прогулках у меня припасены вещицы из разных эпох, которые можно пощупать!
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1 реальный отзыв

М
18 окт 2021
Были с мужем на экскурсии "Тайны берегов Неглинки". Очень довольны. ) Спасибо Галине за замечательный рассказ, за путешествие во времени! Мы узнали много нового о знакомых местах и теперь не сможем смотреть прежними глазами на эти здания, бульвары, магазины)) Теперь знаем, где есть подземные водопады, где до сих пор течет сама Неглинка. Очень интересная экскурсия: мы поговорили и о Чехове, и о Наполеоне, и о Иване Грозном и его маме, об укреплениях Москвы, о быте царевен, о первой серийной убийце, о мистических историях, связанных с водами Неглинки, прикоснулись к одному из самых старых мостов Москвы! И, что самое интересное, я много раз ходила по Москве, но никогда не думала, что иду по руслу Неглинки! Это удивительно! Спасибо Галине за замечательно проведенное время, будем рекомендовать и вернёмся ещё на её экскурсии!

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