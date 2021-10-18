Что вас ожидает

Прогулка по нарядному центру Москвы

Мы встретимся на Цветном бульваре — начать здесь логично, ведь это русло реки Неглинка. Пройдем по Трубной улице до Рождественского бульвара, поговорим об этих топонимах. У современного «Центрального рынка» вы погрузитесь в тему торговли, обратите внимание на рельеф местности. По Неглинной улице выйдем к Сандунам — я расскажу историю знаменитых бань, покажу их внутренний двор. Мы не пропустим Центральный банк, затем прогуляемся до Метрополя и Театральной площади. Финальная часть пройдет в сердце столицы: вас ждут Воскресенские ворота, Александровский сад и древнейший мост.

Что помнят спрятанные воды Неглинки

Экскурсию я сопровождаю показом иллюстраций, а в рассказах ориентируюсь на состав и интересы вашей компании. Мы поговорим о хрониках и легендах когда-то широкой реки, о событиях на ее берегах. О дворцах и публичных домах. Вы вспомните известных людей прошлого — от Чехова до Сталина. Услышите о загадочных смертях, происходивших близ реки. А еще узнаете, где придумали салат Оливье, что такое Ад в Крыму и что делали на берегах Неглинки люди из Каторги.