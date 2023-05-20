Ближайшие даты:
20
мая
мая
17
июн
июн
Что вас ожидает:
- Осмотр здания библиотеки снаружи
- Экскурсия по главному зданию библиотеки
- Прогулка по историческим читальным залам и каталогам
- Осмотр 19-ярусного книжного хранилища
- Осмотр редких книжных коллекций
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В эпоху широкого распространения Интернет люди все реже берут в руки книгу, ведь скачать информацию из сети гораздо быстрее и проще. Тем интереснее побывать в стенах настоящего книжного царства – Российской государственной библиотеки (РГБ).
В самой большой библиотеке России и Европы собраны книги практически по всем разделам знаний. Количество хранящихся тут экземпляров поражает: около 44 миллионов на 367 языках народов мира. Суммарная длина книжных стеллажей и полок исчисляется вовсе не метрами, а сотнями километров. Ходят слухи, что с помощью секретного подземного хода из подвалов библиотеки можно попасть прямо в Кремль. Удивительный мир РГБ готов открыть вам свои тайны!
В ходе экскурсии вы:
- Научитесь искать нужные книги в электронном и карточном каталогах, заполнять читательское требование и даже попробуете себя в роли библиотекаря.
- Побываете в книгохранилищах и читальном зале, увидите, как доставляют туда книги. Знаменитая мраморная лестница, зал с зелеными лампами, необъятные подвалы-хранилища – все это настраивает на торжественный лад, создает ощущение путешествия в сказку.
- Полюбуетесь старинными изданиями и проверите, действительно ли призрак знаменитого книговеда помогает найти редкую книгу. Огромное впечатление на посетителей производят экземпляры из царской коллекции – их иллюстрации, обложки и даже сама бумага, на которой они напечатаны.
- И, как знать, возможно, вы еще не раз придете сюда, чтобы почитать раритетную книгу, несмотря на то, что дома есть компьютер, подключенный к сети Интернет.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Место начала и завершения?
- Москва, ул. Воздвиженка, 3 / 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании