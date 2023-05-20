В эпоху широкого распространения Интернет люди все реже берут в руки книгу, ведь скачать информацию из сети гораздо быстрее и проще. Тем интереснее побывать в стенах настоящего книжного царства – Российской государственной библиотеки (РГБ).

В самой большой библиотеке России и Европы собраны книги практически по всем разделам знаний. Количество хранящихся тут экземпляров поражает: около 44 миллионов на 367 языках народов мира. Суммарная длина книжных стеллажей и полок исчисляется вовсе не метрами, а сотнями километров. Ходят слухи, что с помощью секретного подземного хода из подвалов библиотеки можно попасть прямо в Кремль. Удивительный мир РГБ готов открыть вам свои тайны!

В ходе экскурсии вы: