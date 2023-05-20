Тайны библиотеки имени Ленина

Описание
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Тайны библиотеки имени Ленина
Тайны библиотеки имени Ленина
Тайны библиотеки имени Ленина
Тайны библиотеки имени Ленина
Ближайшие даты:
20
мая
17
июн

Что вас ожидает:

  • Осмотр здания библиотеки снаружи
  • Экскурсия по главному зданию библиотеки
  • Прогулка по историческим читальным залам и каталогам
  • Осмотр 19-ярусного книжного хранилища
  • Осмотр редких книжных коллекций
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В эпоху широкого распространения Интернет люди все реже берут в руки книгу, ведь скачать информацию из сети гораздо быстрее и проще. Тем интереснее побывать в стенах настоящего книжного царства – Российской государственной библиотеки (РГБ).
В самой большой библиотеке России и Европы собраны книги практически по всем разделам знаний. Количество хранящихся тут экземпляров поражает: около 44 миллионов на 367 языках народов мира. Суммарная длина книжных стеллажей и полок исчисляется вовсе не метрами, а сотнями километров. Ходят слухи, что с помощью секретного подземного хода из подвалов библиотеки можно попасть прямо в Кремль. Удивительный мир РГБ готов открыть вам свои тайны!

В ходе экскурсии вы:

  • Научитесь искать нужные книги в электронном и карточном каталогах, заполнять читательское требование и даже попробуете себя в роли библиотекаря.
  • Побываете в книгохранилищах и читальном зале, увидите, как доставляют туда книги. Знаменитая мраморная лестница, зал с зелеными лампами, необъятные подвалы-хранилища – все это настраивает на торжественный лад, создает ощущение путешествия в сказку.
  • Полюбуетесь старинными изданиями и проверите, действительно ли призрак знаменитого книговеда помогает найти редкую книгу. Огромное впечатление на посетителей производят экземпляры из царской коллекции – их иллюстрации, обложки и даже сама бумага, на которой они напечатаны.
  • И, как знать, возможно, вы еще не раз придете сюда, чтобы почитать раритетную книгу, несмотря на то, что дома есть компьютер, подключенный к сети Интернет.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Место начала и завершения?
Москва, ул. Воздвиженка, 3 / 5
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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